Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Ex-Boxer Axel Schulz zu Comeback-Kampf: «Ich kann Tyson verstehen»

LOS ANGELES: Am Samstag boxt der 54 Jahre alte Mike Tyson bei seinem Comeback gegen den 51 Jahre alten Roy Jones junior - für den 52 Jahre alten Axel Schulz ist das bei aller Liebe zum Sport aber kein Grund, selbst noch mal in den Ring klettern zu wollen. «Auf keinen Fall. Ich habe mein Comeback schon hinter mir. Aber ich kann Tyson verstehen», sagte der ehemalige Schwergewichtler der Deutschen Presse-Agentur. «Wir Ex-Sportler sind ja immer noch aktiv. Und ich kann von mir sagen, dass es mir immer noch am meisten Spaß macht, auf den Sandsack draufzuhauen.»

Tyson und Jones junior treffen am Samstag in Los Angeles bei einem Show-Kampf aufeinander. Beide waren Weltmeister und zählen zu den besten Boxern der Geschichte. Wie nah das Duell einem echten Kampf trotz aller Sprüche im Vorfeld allerdings kommt, ist fraglich.

Neben auf zwei Minuten verkürzten Runden, dickeren und schweren Handschuhen sowie dem Alter der beiden ehemaligen Top-Sportler wirkt eine Vorgabe der California State Athletic Commission schon vor der ersten Runde wie ein Stoppschild: Beiden Boxern ist laut übereinstimmenden Berichten von US-Medien verboten, den anderen k.o. zu schlagen. Sollte ein Boxer eine Platzwunde oder eine andere Verletzung erleiden, werde der Kampf abgebrochen.

US-Open-Sieger Thiem 2021 beim Laver Cup dabei

BOSTON: Der Österreicher Dominic Thiem hat als zweiter Tennisprofi nach Roger Federer für den Laver Cup im kommenden Jahr zugesagt. Der US-Open-Sieger zählt vom 24. bis 26. September 2021 bei der Show-Veranstaltung in Boston zum europäischen Team Björn Borg. Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Wegen der Coronavirus-Pandemie war das Turnier in diesem Jahr abgesagt worden.

Bei der Veranstaltung treten ähnlich zum Ryder Cup im Golf die besten Spieler Europas gegen die besten Spieler aus dem Rest der Welt an. Die Namen der weiteren Teilnehmer sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Rekord-Grand-Slam-Sieger Federer hatte das Event vor drei Jahren ins Leben gerufen. 2022 findet der Laver Cup in London statt.