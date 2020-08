Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Basketballchef: Distanzierung von Saibou, vorerst keine DBB-Folgen

HAGEN: Nationalspieler Joshiko Saibou muss nach der fristlosen Kündigung durch die Telekom Baskets Bonn vorerst nicht mit Konsequenzen vom Deutschen Basketball Bund (DBB) rechnen. «Eine Nominierung von Joshiko Saibou ist Sache des Bundestrainers. Es wird definitiv ein klärendes Gespräch geben müssen», sagte DBB-Präsident Ingo Weiss der Deutschen Presse-Agentur. Im Gegensatz zum Verein stehen beim DBB derzeit «keine Maßnahmen» an. Daher gebe es laut Weiss keinen Grund für ein mögliches Aus in der Nationalmannschaft, auch wenn sich der Verband von Saibous Meinung zur Corona-Pandemie distanzierte.

Bundesregierung befürwortet DFL-Konzept grundsätzlich

BERLIN: Das Konzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für eine Rückkehr von Zuschauern in die Stadien stößt bei der Bundesregierung grundsätzlich auf Unterstützung. Ein Sprecher des Innen- und Sportministeriums bezeichnete die DFL-Vereinbarung am Mittwoch in Berlin als einen «begrüßenswerten Schritt». Auch ein Sprecher des Gesundheitsministeriums begrüßte das Konzept ausdrücklich. Jetzt komme es allerdings auf die konkrete Umsetzung mit den Behörden und Vereinen vor Ort an. Hierbei müsse auch das jeweilige, regionale Infektionsgeschehen berücksichtigt werden.

Bayer fehlen gegen Glasgow vier Profis

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss zum Re-Start der Europa League auf mindestens vier Spieler verzichten. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) fehlen Trainer Peter Bosz neben den gesperrten Kerem Demirbay und Mitchell Weiser auch Paulinho (Kreuzbandriss) und Nadiem Amiri, der sich wegen eines Corona-Kontaktes im privaten Bereich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben hat. Der Einsatz des angeschlagenen Karim Bellarabi, der nur individuell trainieren konnte, ist fraglich.

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo: USA-Pläne nur verschoben

HEIDELBERG: Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat ihre Pläne, künftig in den USA beim neunmaligen Olympiasieger Carl Lewis zu trainieren, noch nicht aufgegeben. «Die bestehen noch, sie sind nur verschoben, nicht gecancelt», sagte Deutschlands «Sportlerin des Jahres» der Deutschen Presse-Agentur. «Momentan ist die Lage dort vor Ort einfach nicht sicher genug und sehr dramatisch.» Kontakt mit «King» Lewis und dem früheren Sprintstar Leroy Burrell, von denen sich Mihambo einen weiteren Leistungsschub im Weitsprung und über 100 Meter verspricht, habe sie noch - via Videochat.

Coronavirus-Fall Perez: Hoffnung auf schnelles Formel-1-Comeback

SILVERSTONE: Racing-Point-Pilot Sergio Perez hat nach seinem positiven Coronavirus-Befund weiter keine gesundheitlichen Probleme und hofft auf eine schnelle Formel-1-Rückkehr. «Mir geht's gut, ich danke Gott. Ich habe keine Symptome gehabt. So habe ich meine Tage verbracht: Training, iPad, Fernsehen, Telefonieren und Kochen», schrieb der Mexikaner in den Sozialen Medien und veröffentlichte Fotos von sich beim Training. «Ja, es waren lange Tage. Ich freue mich darauf, sehr bald wieder zurückzukommen».