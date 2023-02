Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Deutsche Speed-Herren wittern WM-Chance: Können alle schlagen

COURCHEVEL: Die deutschen Speed-Herren starten trotz einer bislang ernüchternden Saison mit einer Kampfansage in die alpine Ski-Weltmeisterschaft in Frankreich. «Wir geben uns überhaupt nicht geschlagen», sagte Vize-Weltmeister Andreas Sander und wendete sich angriffslustig an die Konkurrenz: «Wir sind hier bei der WM, um alle zu schlagen. Wenn alles zusammenkommt, können wir das», versicherte der 33-Jährige.

Seit den zwei Silbermedaillen von Sander und Romed Baumann bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo warten die deutschen Speed-Herren vergeblich auf einen Podestplatz. Oftmals reichte es im Super-G oder der Abfahrt nicht einmal für die Punkteränge. «Aber ein Großereignis ist ein Großereignis. Da ticken die Uhren irgendwie anders», befand Baumann.

Mit dem Super-G eröffnen die Schnellsten der Alpinen am Donnerstag ihre Titelwettkämpfe im französischen Hochgebirge. Am Sonntag geht es dann in der Königsdisziplin Abfahrt um Medaillen. Die großen Favoriten auf Gold sind jeweils der Schweizer Gesamtweltcupführende Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen.

Skirennfahrerin Weidle beeindruckt von Goggias «Gnadenlosigkeit»

MÉRIBEL: Auf dem Weg zum ersten Abfahrtstitel will die deutsche Skirennfahrerin Kira Weidle auch von Überfliegerin Sofia Goggia lernen. «Diese Kompromisslosigkeit, die sie hat, die ist schon beeindruckend», rühmte Weidle die Olympiasiegerin von 2018. Das deutsch-italienische Duell um WM-Medaillen dürfte bei der alpinen Ski-WM in Frankreich erst in der Schussfahrt am Samstag steigen. In den Super-G an diesem Mittwoch (11.30) startet Weidle nur mit Außenseiterchancen.

Viermal stand Goggia in diesem Winter bereits ganz oben auf dem Abfahrtspodest, die WM-Zweite Weidle wartet immer noch auf ihren ersten Sieg in der Königsdisziplin. «Ich will sie schlagen und wenn es bei dem Rennen wäre, dann natürlich umso schöner», sagte die Starnbergerin.

Die Speed-Spezialistin vom SC Starnberg hat sich vorgenommen, noch kompromissloser in die Schwünge reinzugehen. «Auch wenn man vielleicht mal ein bisschen spät wird, den Ski einfach auf Zug halten», kündigte Weidle dann. Vor allem «diese Gnadenlosigkeit» zeichne Goggia aus. «Denn besser Skifahren tut sie jetzt eigentlich auch nicht», befand die Deutsche.