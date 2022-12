Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Fußball-Boss Berlusconi: Bei Sieg kommt Bus mit Prostituierten

MONZA: Italiens früherer Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat mit einem Kommentar bei der Weihnachtsfeier seines Fußballclubs AC Monza für Aufsehen gesorgt. Seit Dienstagabend kursiert in den sozialen Medien ein Videoschnipsel der Rede des 86-Jährigen vor Spielern, Verantwortlichen und Sponsoren des Erstligisten, in dem er über eine spezielle Motivation für die Profis spricht. «Ich habe den Jungs gesagt, jetzt spielt ihr gegen Milan, gegen Juve und so weiter. Wenn ihr es schafft, gegen eine dieser großen Mannschaften zu gewinnen, schicke ich euch in die Kabine einen Kleinbus mit Prostituierten.» Nach dem - vermutlich - scherzhaft gemeinten Kommentar des Alt-Politikers, der einen eher derben, italienischen Begriff für Prostituierte verwendete, waren in dem Videoclip Klatschen und Lacher zu hören.

Boston gewinnt NBA-Klassiker gegen Lakers in Verlängerung

LOS ANGELES: Die Boston Celtics haben ein am Ende intensives Duell der NBA-Rekordmeister gegen die Los Angeles Lakers nach Verlängerung 122:118 gewonnen. Nach zwischenzeitlich 20 Punkten Vorsprung rettete Jayson Tatum die Gäste erst mit einem späten Treffer zum 110:110 in die Verlängerung. Zuvor waren die Lakers um Dennis Schröder im Schlussviertel bis zu 13 Punkte davon gezogen. Mit 44 Punkten, 9 Rebounds und 6 Vorlagen hatte Tatum den größten Anteil am 22. Saisonsieg der Celtics, die damit ihren Vorsprung als Tabellenführer der Eastern Conference auf die Milwaukee Bucks verteidigten. Die Bucks hatten zuvor 128:111 gegen Titelverteidiger Golden State Warriors gewonnen. Bei den Lakers waren erneut LeBron James und Anthony Davis die besten Akteure. Davis kam auf 37 Punkte, James hatte 33. Schröder wurde zum Schluss nicht mehr eingesetzt und blieb mit zwei Zählern, einer Vorlage und einem Rebound unter seinen Möglichkeiten.

Owetschkin in exklusivem Club: 800 Tore in der NHL

CHICAGO: NHL-Star Alexander Owetschkin hat als dritter Eishockey-Spieler in der Geschichte der Liga 800 Tore erzielt. Der Russe traf beim 7:3 der Washington Capitals gegen die Chicago Blackhawks am Dienstagabend dreimal und erzielte damit seine Saisontore 18, 19 und 20. In der ewigen Torjägerliste der NHL sind jetzt nur noch Gordie Howe (801) und der legendäre Wayne Gretzky (894) vor ihm. Owetschkin brauchte für seine 800 Tore 1305 Spiele - deutlich weniger als Howe, aber deutlich mehr als Gretzky. Der 37 Jahre alte Owetschkin spielt seit seinem NHL-Debüt 2004 auf konstant hohem Niveau: In jeder der 18 Spielzeiten kam er auf mindestens 20 Tore.

Bericht: FIFA lehnt bei Frauen-WM größere Kader ab

BERLIN: Die deutschen Fußballerinnen können bei der WM im kommenden Sommer anders als die Männer in Katar nicht auf einen größeren Kader zurückgreifen. Der Weltverband FIFA lehnte laut «Sport Bild» einen Antrag des Deutschen Fußball-Bundes und anderer größerer Verbände, die mit 26 Spielerinnen zur Weltmeisterschaft nach Australien und Neuseeland reisen wollen, ab. Die FIFA beharre auf einer Kadergröße von 23. «Leider haben wir eine negative Rückmeldung erhalten», sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg der «Sport Bild» (Mittwoch).

Schon mehr als 10.000 Karten für ELF-Finale 2023 in Duisburg verkauft

DUISBURG: Schon ein halbes Jahr vor dem Kickoff in die dritte Saison hat die European League of Football (ELF) mehr als 10.000 Karten für das Finale in der Duisburger Fußball-Arena am 24. September 2023 verkauft. Die europäische Profiliga startet im Juni 2023 mit 18 Teams aus zehn Nationen.

Leon Draisaitl mit fünf Scorerpunkten in NHL

NASHVILLE: Leon Draisaitl hat in der NHL als zweiter Spieler der Saison die 50er-Marke bei den Scorerpunkten geknackt. Beim 6:3 der Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators war der 27 Jahre alte Eishockey-Nationalspieler an fünf Toren beteiligt. Zwei Treffer erzielte er selbst, drei weitere bereitete er vor. Für Draisaitl war es das zweite Fünf-Punkte-Spiel in dieser Saison. Insgesamt steht er nun bei 51 Scorerpunkten, nur sein Teamkollege Connor McDavid hat noch mehr. Er war am Dienstagabend an vier Treffern beteiligt und steht bei 59 Scorerpunkten. Gut lief es auch für JJ Peterka mit den Buffalo Sabres. Beim 6:0 gegen die Los Angeles Kings traf er zum 3:0. Nico Sturm verbuchte beim 3:2 der San Jose Sharks gegen die Arizona Coyotes seinen achten Saisontreffer. Er erzielte das 3:1, es war sein erstes Tor nach seiner Verletzungspause.

Austragung gesichert: Genug Schnee für 71. Vierschanzentournee

BERLIN: Die 71. Vierschanzentournee kann nach Plan stattfinden. Die Organisatoren haben grünes Licht für das Skisprungspektakel in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen gegeben. Dank der Minustemperaturen konnten in allen vier Stadien bereits genügend Schnee produziert werden, sodass mit der Präparierung der Schanzen begonnen werden kann. Die Tournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf und endet am 6. Januar mit dem Finale in Bischofshofen.

Schwimmer Kusch bei Kurzbahn-WM Siebter

MELBOURNE: Trotz der persönlichen Bestleistung von 22,17 Sekunden über 50 Meter Schmetterling ist Marius Kusch am Mittwoch bei den Kurzbahn-Weltmeisterschften im australischen Melbourne an den Medaillen vorbeigeschwommen. Der 29-Jährige lag im Finale bei Halbzeit noch auf Rang fünf, fiel auf den letzten Metern jedoch auf Platz sieben zurück. Zuvor war auch die deutsche 4x50-Meter-Mixed-Lagen-Staffel auf Medaillenkurs gewesen. Ole Braunschweig, Anna Elendt, Kusch und Angelina Köhler schlugen knapp als Vierte an. Allerdings wurde das Quartett nachträglich disqualifiziert, nachdem Kusch beim Wechsel um Bruchteile einer Sekunde zu früh abgesprungen war.

Sancho fehlt Manchester United: Körperliche und mentale Probleme

BERLIN: Der frühere BVB-Star Jadon Sancho wird seinem Club Manchester United vorerst fehlen. «Es ist eine Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen. Wir wollen ihn so schnell wie möglich zurückbringen, aber ich kann keine Prognose abgeben, wann das sein wird», sagte United-Trainer Erik ten Hag laut englischen Medienberichten. Der 22-Jährige war nicht für den WM-Kader der englischen Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden und hatte zuvor auch in der Premier League nicht mit Leistung überzeugen können. Der Flügelstürmer absolviert gerade ein individuelles Programm in den Niederlanden und war nicht mit ins Wintertrainingslager des Teams in Spanien gereist.

Expertenrat nimmt Arbeit auf - Rummenigge: «Keine Zeit für Egoismen»

DOHA/FRANKFURT: Nur zwei Tage nach der Gründung durch DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird der mit langjährigen Bundesliga-Machern besetzte Expertenrat der Fußball-Nationalmannschaft seine Arbeit aufnehmen. «Das erste Treffen wird gleich am Donnerstag sein», sagte Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch dpa. Bei der ersten Sitzung soll es nach Angaben des früheren Bayern-Chefs darum gehen, die Aufgaben rund um das DFB-Team, bei der Suche nach einem Nachfolger für Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff oder auch in der Nachwuchsförderung klar zu benennen. Der Task Force gehören unter der Leitung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke neben Rummenigge der frühere DFB-Teamchef Rudi Völler, Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn, Ex-DFB-Sportdirektor Matthias Sammer und der frühere langjährige RB-Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff an.

Dyn Media sichert sich Rechte an Champions League im Basketball

MIES: Der neue Streamingdienst-Anbieter Dyn Media hat sich die Rechte an der Champions League im Basketball gesichert. Wie die Organisatoren des Wettbewerbes am Mittwoch mitteilten, läuft der Vertrag mit der neuen Sport-TV-Plattform des früheren DFL-Geschäftsführers Christian Seifert ab dem kommenden Sommer bis zum Ende der Saison 2025/26 und gilt für Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gewichtheberin Schweizer bei WM 16. wegen Trainingsrückstand

BOGOTÁ: Vize-Europameisterin Lisa Marie Schweizer hat bei den Weltmeisterschaften im Gewichtheben in Bogotá eine gute Vorstellung nach längerer Verletzungspause gegeben. Die 27-Jährige bewältigte im olympischen Zweikampf 220 (Reißen 102/Stoßen 118) Kilogramm und kam damit auf Platz 16 in der 71-Kilo-Klasse. Weltmeisterin wurde die Rumänin Loredana-Elena Toma mit 256 (119/136) Kilogramm vor der Chinesin Tiantian Zeng (253) und der Kolumbianerin Angie Paola Palacios (252).