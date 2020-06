Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Ex-Champion Holyfield: Fury ist bester Schwergewichtsboxer

HAMBURG: Für den früheren Weltmeister Evander Holyfield ist Tyson Fury der beste aktive Schwergewichtsboxer der Welt. «Die Sache ist die, dass er derjenige ist, der noch nicht geschlagen wurde», begründete der US-Amerikaner seine Wahl in einem Interview des Internet-Anbieters «Boxing News 24» am Mittwoch. Der einzige viermalige Schwergewichtschampion der Welt (1990, 1993, 1996, 2000) sieht WBC-Weltmeister Fury noch vor dessen britischem Landsmann und dreifachem Titelträger Anthony Joshua (WBO, WBA-Super, IBF).

Der 57-jährige Holyfield vermutet, dass sich der Klitschko-Bezwinger Fury selbst in einer gemeinsamen Profizeit mit ihm, Mike Tyson, Riddick Bowe und Lennox Lewis als «würdiger Herausforderer» erwiesen hätte. «Wäre er in unserer Ära gewesen, wäre er einer dieser Jungs, die gut gewesen wären», meinte Holyfield.

«The Real Deal» (Der einzig Wahre), wie Holyfields Kampfname lautet, plant ein Comeback. Sein Gegner soll der 53-jährige Mike Tyson sein. Das Geld will er spenden. Er würde nicht wieder boxen, «wenn ich mich nicht verteidigen könnte, und ich würde auch nicht mit jemandem in den Ring steigen, von dem ich glaube, dass er mich verprügeln würde», sagte Holyfield.

DFB beendet Zusammenarbeit mit Infront

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beendet seine bestehenden Verträge mit der Vermarktungs-Agentur Infront. Dies teilte der DFB am Mittwoch nach einer digitalen Konferenz seines Präsidiums mit. Der Verband, der im Mai des vergangenen Jahres Hinweise auf «mögliche schädigende Handlungen» der Firma erhalten hatte, hat nach eigenen Angaben inzwischen Ergebnisse einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Esecon vorliegen. Das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» bezifferte den Schaden für den größten Sportfachverband der Welt auf bis zu 40 Millionen Euro.

BVB bestätigt: Götze auch zum Saison-Abschluss nicht mehr dabei

DORTMUND: Aus Rücksicht auf seine Familie und seinen neugeborenen Sohn spielt Mario Götze auch am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison nicht mehr für Borussia Dortmund. Das bestätigte der BVB am Mittwoch. Der Fußball-Weltmeister von 2014 werde vor seinem Abschied aus Dortmund am Samstag gegen 1899 Hoffenheim nicht noch einmal im Kader der Borussia stehen. Zuvor hatte bereits die «Bild»-Zeitung berichtet, dass sich Götze entschieden habe, nach der Frühgeburt seines Sohnes Rome am 6. Juni rund um die Uhr für seine Frau Ann-Kathrin und das erste gemeinsame Kind da zu sein.

Gelsenkirchen genehmigt Fan-Demo auf Schalke - unter Auflagen

GELSENKIRCHEN: Die Behörden in Gelsenkirchen haben die angekündigte Demonstration von Schalke-Anhängern am Samstag genehmigt. Maximal 2000 Besucher seien zugelassen, zudem müssten sich die Teilnehmer an Hygiene-Vorschriften halten, berichtete das Internetportal «WAZplus» am Mittwoch. Fan-Gruppierungen hatten dazu aufgerufen, sich parallel zum Auswärtsspiel des Fußball- Bundesligisten FC Schalke 04 in Freiburg (15.30 Uhr/Sky) an einer Menschenkette rund um das Vereinsgelände zu beteiligen. Unter dem Motto «Schalke ist kein Schlachthof - gegen die Zerlegung unseres Vereins» wollen die Fans aufmerksam machen auf Missstände und Fehlentwicklungen im Club und im Fleisch-Unternehmen des Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies.

Scholl arbeitet nach Drei-Jahres-Pause wieder als Experte

BERLIN: Knapp drei Jahre nach dem Aus bei der ARD hat der ehemalige Nationalspieler Mehmet Scholl wieder an anderer Stelle einen Job als Fußball-Experte gefunden. Der 49-Jährige wird zunächst für zwei Jahre bei «Bild live» arbeiten. Dort soll er laut Mitteilung des Medienkonzerns Axel Springer «nach Abpfiff die wichtigsten Fußballspiele der Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal und Europameisterschaft» analysieren. Scholl werde mindestens 20 Mal im Jahr im Einsatz sein. Vor dem neuen Engagement war Scholl bis zur Vertragsauflösung im August 2017 neun Jahre für die ARD tätig.

Ex-Manager Allofs über Werder: «Club muss sich neu orientieren»

BREMEN: Werder Bremens früherer Manager Klaus Allofs legt seinem stark abstiegsgefährdeten Ex-Club ein Umdenken nahe. «Unabhängig davon, ob Werder Bremen drin bleibt oder absteigt, steht für mich fest: Der Club muss sich neu orientieren, es muss eine neue Mannschaft aufgebaut werden», schrieb der 63-Jährige in einer Kolumne für das Internetportal «deichstube.de». Werder müsse sich entscheiden, ob der Verein irgendwann noch mal an alte Zeiten anknüpfen und zumindest das obere Bundesliga-Dritttel anpeilen möchte, oder sich damit abfinde, sich gesund zu schrumpfen und so etwas wie eine Fahrstuhl-Mannschaft zu werden.

Verletzter Man-City-Stürmer Agüero wird Donnerstag am Knie operiert

MANCHESTER: Topstürmer Sergio Agüero vom englischen Fußballmeister Manchester City wird sich am Donnerstag in Barcelona einer Operation am Knie unterziehen und seinem Club auf unbestimmte Zeit fehlen. Das sagte sein Trainer Pep Guardiola am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Agüero hatte sich am Montag im Spiel gegen den FC Burnley (5:0) am linken Knie verletzt. Bei seiner Auswechslung zur Halbzeit humpelte der 32-Jährige vom Platz.

New York Marathon wegen Coronavirus-Pandemie abgesagt

NEW YORK: Angesichts der anhaltenden Coronavirus-Pandemie ist nun auch der legendäre New York Marathon abgesagt worden. Das für den 1. November geplante Großereignis - der mit zehntausenden Teilnehmern nach eigenen Angaben größter Marathon der Welt - finde in diesem Jahr nicht statt, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. «Die Absage des diesjährigen New York City Marathons ist für alle Beteiligten unglaublich enttäuschend, aber es war eindeutig der Kurs, den wir aus Sicht von Gesundheit und Sicherheit einschlagen mussten», sagte Michael Capiraso, Präsident vom Veranstalter «New York Road Runners».