Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.09.21 | Überblick

Alba Berlin verliert überraschend Auftakt gegen Bonn

BERLIN: Alba Berlin hat die Auftaktpartie in der Basketball-Bundesliga überraschend verloren. Am Donnerstagabend unterlag der Titelverteidiger in eigener Halle vor 3744 Zuschauern gegen die Telekom Baskets Bonn mit 86:88 (48:41). Obwohl Alba lange führte, gaben sie den Sieg im letzten Abschnitt noch aus der Hand. Beste Berliner Werfer waren Marcus Eriksson mit 16 und Yovel Zoosman mit 14 Punkten.

Flensburg kassiert die zweite Niederlage in der Champions League

FLENSBURG: Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat auch das zweite Spiel in der Vorrunde der Champions League verloren. Am Donnerstag unterlag der deutsche Vizemeister mit 27:28 (12:13) beim FC Porto. Den Siegtreffer der Portugiesen erzielte Antonio Areia in der Schlusssekunde per Siebenmeter. Beste Werfer waren Hampus Wanne mit acht Treffern für Flensburg und Daymaro Salina mit sechs Treffern für Porto.

Füchse Berlin werfen sich an die Spitze der Handball-Bundesliga

MINDEN: Die Füchse Berlin haben die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Hauptstädter gewannen am Donnerstag ihr Auswärtsspiel beim TSV GWD Minden mit 31:25 (19:10) und führen das Klassement mit 8:0 Punkten an. Den vierten Sieg im vierten Spiel gab es auch für den SC Magdeburg, der sich mit 28:17 (14:8) beim HBW Balingen-Weilstetten durchsetzte. Allerdings spricht die bessere Tordifferenz für die Berliner. Der HSV Hamburg erkämpfte sich mit großer Moral ein 27:27 (13:11) beim SC DHfK Leipzig. Der Bergische HC gewann sein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart knapp mit 26:25 (12:10).

Tennisprofi Gojowczyk nach Überraschung in Metz im Viertelfinale

METZ: Tennisprofi Peter Gojowczyk befindet sich weiter in bestechender Form. Nachdem der 32 Jahre alte Münchner zuletzt bei den US Open in New York erstmals in seiner Karriere das Achtelfinale erreicht hatte, steht er nun bei der ATP-Veranstaltung in Metz im Viertelfinale. Am Donnerstag setzte sich Gojowczyk in seinem Achtelfinale überraschend gegen den an Nummer sieben gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 6:3, 7:6 (7:2) durch. Routinier Philipp Kohlschreiber ist dagegen im Achtelfinale ausgeschieden.

Schalke 04 holt Bernd Schröder als Vorstandsvorsitzenden

GELSENKIRCHEN: Beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 übernimmt Bernd Schröder ab dem 1. Januar 2022 den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Der 55-Jährige kommt von Bayer Leverkusen und soll zu künftig die Ressorts Strategie, Kommunikation, Marketing und Vertrieb verantworten. Das entschied der Aufsichtsrat des Clubs auf seiner Sitzung am Donnerstag und vollzog damit eine Veränderung der Vorstandsstruktur. Bisher bestand das Gremium lediglich aus Sport-Vorstand Peter Knäbel und Finanzchefin Christina Rühl-Hamers.

Bayern München bindet Nachwuchshoffnungen Früchtl und Tillman

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat die Talente Christian Früchtl und Malik Tillman länger gebunden. Torwart Früchtl (21) verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, Offensivspieler Tillman (19) unterschrieb einen Lizenzspielervertrag bis zum 30. Juni 2024, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte.

Neapel weiter souverän an der Spitze - 4:0 bei Sampdoria

GENUA: Der SSC Neapel setzt seinen Traumstart in der italienischen Serie A fort. Der frühere UEFA-Pokalsieger holte am Donnerstag mit dem 4:0 (2:0) bei Sampdoria Genua den fünften Sieg im fünften Spiel und führt damit weiter die Tabelle an. So gut war der Fußball-Erstligist aus Süditalien letztmals 2017 gestartet.

Deutsches Eishockey-Team startet bei Olympia gegen Kanada

ST. PETERSBURG: Deutschlands Eishockey-Männer müssen bei den Olympischen Winterspielen 2022 zunächst gegen Rekord-Olympiasieger Kanada antreten. Der Olympia-Zweite von 2018 startet am 10. Februar in Peking um 14.10 Uhr deutscher Zeit gegen die Kanadier in das Turnier. Das entschied der Weltverband IIHF auf seinem Kongress am Donnerstag in St. Petersburg. Weitere Vorrundengegner des Teams von Bundestrainer Toni Söderholm sind China am 12. Februar (9.40 Uhr deutscher Zeit) und am 13. Februar (14.10 Uhr) die USA.