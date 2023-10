Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Alpiner Ski-Weltcup startet in Sölden in neue Saison

SÖLDEN: Begleitet von einer heftigen Umweltdebatte startet der alpine Ski-Weltcup am Wochenende in die neue Saison. Am Samstag (10.00 und 13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) bestreiten die Damen im österreichischen Sölden den ersten Riesenslalom des Winters, am Sonntag sind die Herren dran. Die öffentliche Kritik am frühen Zeitpunkt des Saisonauftakts auf dem Rettenbachferner wird angesichts des Klimawandels seit Jahren zunehmend lauter.

Das deutsche Ski-Team ist in Sölden nur mit einem Mini-Aufgebot und geringen Erfolgsaussichten vertreten. Bei den Damen geht einzig Emma Aicher auf die Piste, bei den Herren sind Fabian Gratz, Anton Grammel und Jonas Stockinger am Start. Favoriten auf den Gesamtweltcup-Sieg sind auch in diesem Jahr die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und der Schweizer Marco Odermatt.

Ex-Skistar Neureuther: «Heiratsantrag» an Norweger Braathen

SÖLDEN: Ex-Skistar Felix Neureuther hat dem norwegischen Skirennfahrer Lucas Braathen nach dessen überraschendem Rücktritt ein kurioses, natürlich aber nicht ernst gemeintes Angebot gemacht. «Wenn es wegen des Verbandes ist, würde ich dich heiraten und dann kannst du für Deutschland starten», schrieb der 39-Jährige am Freitag scherzhaft in den sozialen Medien. «Meine Frau wäre damit völlig einverstanden.»

Wenn Braathen dies nicht wolle, könnte die Familie ihn ja auch adoptieren, fügte Ehefrau Miriam Neureuther hinzu. Ein weiteres Kind wäre doch super, so die frühere Top-Biathletin.

Braathen hatte zuvor sein sofortiges Karriereende verkündet und damit zwei Tage vor dem ersten Herren-Riesenslalom der Saison in Sölden auch den norwegischen Verband überrumpelt. Zuletzt waren der 23 Jahre alte Technik-Spezialist und der Verband in einem Streit um Vermarktungsrechte aneinander geraten.

Braathen, Sölden-Sieger von 2020 und bester Slalom-Fahrer der vergangenen Weltcup-Saison, gehörte zuletzt zu einer der schillerndsten Figuren der Ski-Szene und zu einer der größten Hoffnungen der Norweger für die nächsten Jahre.

Eintracht-Torwart Trapp vor Rückkehr in die Startelf

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Nationaltorwart Kevin Trapp steht vor der Rückkehr in die Startelf für das Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Dortmund. «Kevin war im Training. Er fühlt sich gut», sagte Trainer Dino Toppmöller am Freitag. Der 33 Jahre alte Schlussmann fehlte in der Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim wegen Rückenproblemen und im Conference-League-Spiel am Donnerstag gegen HSJ Helsinki wegen einer Rot-Sperre.

Tina Theune erhält für Lebenswerk Ehrenpreis des DFB

BERLIN: Die frühere Bundestrainerin der deutschen Fußballerinnen, Tina Theune, erhält als erste Frau den Ehrenpreis Lebenswerk des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB). Die 69-Jährige wird am Freitagabend im Rahmen des Länderspiels in Sinsheim gegen Wales geehrt. Diesen Ehrenpreis hatten zuvor Dettmar Cramer, Udo Lattek, Gero Bisanz, Otto Rehhagel, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, Bernd Schröder, Erich Rutemöller und Volker Finke erhalten.

Christoph Kresse wird Chefscout beim Zweitligisten Schalke 04

GELSENKIRCHEN: Christoph Kresse wird neuer Chefscout beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Der 31-Jährige soll ab dem 1. November die Gesamtverantwortung für die Scoutingabteilung des Bundesliga-Absteigers übernehmen und die nächste Transferperiode im Winter 2023/24 mit vorbereiten. Das teilte der Revierclub am Freitag mit. Kresse hatte zuletzt beim Bundesligisten VfL Wolfsburg als Scout gearbeitet, zuvor war er unter anderem beim Deutschen Fußball-Bund und beim 1. FC Köln als Spielanalyst aktiv.

Bayern bei Neuer-Comeback weiter ohne kranken Gnabry

MÜNCHEN: Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry fehlt dem FC Bayern München weiter. Der Flügelspieler, der wegen eines Armbruchs seit einem Monat ausfällt, muss im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt 98 erkrankt aussetzen. «Er ist leider krank geworden. Da hätten wir nach der langen Heilungszeit und der guten Gewöhnung an die Schiene die Chance gehabt, ihn in den Kader zu nehmen», sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag.

Ex-Nationalspieler Özil solidarisiert sich erneut mit Palästina

BERLIN: Der frühere Fußball-Weltmeister Mesut Özil hat sich erneut klar mit Palästina solidarisiert. Der 34-Jährige teilte am Freitag bei Instagram sowie auf der Plattform X, vormals Twitter, ein Video aus dem Fanblock vom Champions-League-Spiel zwischen Celtic Glasgow und Atlético Madrid (2:2) vom Mittwoch. Auf den rund 70-sekündigen Aufnahmen ist zu sehen, wie viele Anhänger der Schotten auf den Tribünen mit Palästina-Flaggen den Fußball-Klassiker «You'll never walk alone» singen. Dazu schrieb Özil: «Menschen in Palästina - ihr werdet nie alleine gehen. Respekt an die Fans von @CelticFC.» Dazu postete er selbst Herzen und die Flagge Palästinas. Die Vereinsführung von Celtic hatte sich von politischen Bekundungen der Fans distanziert.

DFB-Rahmenkalender 24/25: Bundesliga-Start am 23. August

FRANKFURT: Knapp sechs Wochen nach dem EM-Finale in Berlin startet die Bundesliga im nächsten Sommer in ihre nächste Saison. Der Deutsche Fußball-Bund teilte am Freitag den Rahmenterminkalender für das Spieljahr 2024/25 mit. Darin ist das Wochenende vom 23. bis 25. August als erster Spieltag der Bundesliga verzeichnet. Die erste DFB-Pokalrunde (16. - 19. August) und der Supercup zwischen Meister und Pokalsieger (17. August) sind zuvor erneut auf dasselbe Wochenende gelegt - was bei deutschen Fans schon diese und vorige Saison für Unmut gesorgt hatte. Die zwei Supercup-Teilnehmer holen ihre Pokal-Partien am 27. und 28. August nach.

UEFA: Über 20 Millionen Anträge für EM-Tickets

BERLIN: Für die ersten 1,2 Millionen Tickets für die Spiele der EM 2024 in Deutschland sind bei der Europäischen Fußball-Union «über 20 Millionen» Anfragen eingegangen. 65 Prozent der Anfragen seien aus Deutschland gekommen, teilte die UEFA am Freitag mit, gefolgt von England, Frankreich, Spanien und Österreich. Am gefragtesten seien die Partien der DFB-Auswahl zum Auftakt am 14. Juni in München, am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt/Main sowie das Finale am 14. Juli in Berlin gewesen. Die erste Verkaufsphase lief bis zum 26. Oktober, weiter geht es mit einer weiteren Million Tickets nach der Auslosung der Gruppenphase am 2. Dezember.

Gehirnschäden: Experte fordert mehr Schutz für Rugby-Spieler

PARIS: Neurowissenschaftler William Stewart hat dem Rugby-Weltverband vorgeworfen, bei der Ausweitung der WM und der Einführung weiterer Wettbewerbe die Gesundheit der Spieler außer Acht zu lassen. «Das ist definitiv der komplett falsche Weg. Durch mehr Spiele werden nur mehr Gelegenheiten für Schläge gegen den Kopf und Gehirnverletzungen geschaffen», sagte Stewart, Professor für Neuropathologie an der University of Glasgow und der University of Pennsylvania, dem «Spiegel» (Freitag). «Die Spieler werden dabei ausgenutzt und mit Problemen zurückgelassen, mit denen sie dann in 20 bis 30 Jahren konfrontiert werden», kritisierte er. Die nächste WM 2027 wird von 20 auf 24 Teilnehmer aufgestockt, zudem soll ab 2026 alle zwei Jahre die Nations League ausgespielt werden. Der Experte und sein Team hatten festgestellt, dass Rugby-Spieler wie Footballer ein erhöhtes Risiko für chronische Gehirnschäden haben.

Premier League gedenkt Bobby Charlton mit Applaus vor allen Spielen

LONDON: Vor allen Spielen der englischen Premier League wird an diesem Wochenende der gestorbenen Fußball-Ikone Sir Bobby Charlton gedacht. Charlton zu Ehren soll es vor dem Anpfiff aller Partien Applaus geben, wie die Liga am Freitag mitteilte. Spieler und Spieloffizielle werden während der Begegnungen außerdem als Zeichen des Respekts Trauerarmbinden tragen. Der ehemalige Nationalspieler und langjährige Profi von Manchester United war am vergangenen Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben.

NFL: Bills zurück in der Erfolgsspur

BUFFALO: Die Buffalo Bills um Star-Quarterback Josh Allen sind in der US-Football-Profiliga NFL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach der überraschenden Niederlage gegen die New England Patriots gewann das Team aus dem US-Bundesstaat New York am Donnerstagabend (Ortszeit) gegen die Tampa Bay Buccaneers mit 24:18 (17:10). Allen warf zwei Touchdown-Pässe und leistete sich eine Interception zum Gegner, zudem lief er mit dem Ball einmal selbst in die Endzone. Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield warf ebenfalls für zwei Touchdowns.

NBA: Erster Saisonsieg für die Lakers

LOS ANGELES: Die Los Angeles Lakers um Basketball-Superstar LeBron James haben ihren ersten Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA gefeiert. Die Lakers gewannen am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Phoenix Suns mit 100:95. Die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo setzten sich gegen die Philadelphia 76ers mit 118:117 durch. Unterdessen leitete die NBA eine Untersuchung gegen Philadelphia ein, weil Topstar James Harden in Milwaukee nicht dabei war. Die 76ers verzichteten auf Harden, weil dieser zuletzt zehn Tage nicht beim Team gewesen war und auf einen Wechsel pocht. Die Franchise begründete die Abwesenheit mit der physischen Verfassung von Harden. Laut Regeln dürfen Teams ihre Starspieler bei Spielen, die im nationalen TV übertragen werden, allerdings nur aufgrund von Verletzungen, aus persönlichen Gründen sowie wegen «seltener und außergewöhnlicher Umstände» außen vor lassen.

NHL: Nächste Niederlage für Draisaitl - 100. Punkt von Seider

EDMONTON: Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers rutschen in der nordamerikanischen Profiliga NHL immer tiefer in die Krise. Die als Mitfavorit auf den Stanley Cup in die Saison gegangenen Kanadier verloren auch das Heimspiel gegen die New York Rangers mit 0:3 und kassierten damit bereits die sechste Niederlage im siebten Saisonspiel. Vize-Weltmeister Moritz Seider konnte trotz des 1:4 seiner Detroit Red Wings gegen die Winnipeg Jets immerhin jedoch einen persönlichen Meilenstein feiern. Der 22-Jährige gab die Vorlage zum einzigen Treffer seines Teams und sammelte damit den 100. Punkt in seinem 172. NHL-Spiel seiner bisherigen Verteidiger-Karriere. Tim Stützle und die Ottawa Senators mussten sich auswärts knapp den New York Islanders mit 2:3 geschlagen geben. Die San Jose Sharks mit Nico Sturm verloren bei Tampa Bay Lightning mit 0:6.

Trotz Sperre: Tonali könnte am Samstag für Newcastle spielen

NEWCASTLE: Nach der Verkündung einer zehnmonatigen Sperre für den italienischen Nationalspieler Sandro Tonali herrscht bei seinem Verein Newcastle United noch Unklarheit. «Es ist schwierig, denn wir haben als Fußballclub bisher noch keine offizielle Bestätigung», sagte Newcastle-Trainer Eddie Howe am Freitag. «Wir haben die Nachrichten gehört, die Spekulationen, aber nichts von den italienischen Behörden. Wir hängen in der Luft und warten auf eine Bestätigung.» Aus diesem Grund könnte Tonali laut Howe am Samstag im Premier-League-Spiel bei den Wolverhampton Wanderes noch für Newcastle auflaufen. Am Donnerstag hatte der italienische Fußballverband mitgeteilt, dass der 23-jährige Tonali wegen seiner Verwicklung in einen Wettskandal zehn Monate gesperrt wird und sich acht Monate lang einer Therapie unterziehen muss.

Eintracht-Sportdirektor deutet Stürmer-Verpflichtung im Winter an

FRANKFURT/MAIN: Sportdirektor Timmo Hardung hält es für sehr wahrscheinlich, dass Eintracht Frankfurt in der Winterpause einen weiteren Stürmer verpflichten wird. «Man darf davon ausgehen, dass einer kommt», sagte er am Donnerstagabend beim TV-Sender RTL+ am Rande des Conference-League-Spiels gegen den finnischen Rekordmeister HJK Helsinki (6:0). «Wir sehen, was im Winter möglich ist.» Der Fußball-Bundesligist hatte im Sommer zwei offensive Stammspieler verkauft: Der französische Vizeweltmeister Kolo Muani wechselte zu Paris St. Germain, der Däne Jesper Lindström zum SSC Neapel. Die Hessen erlösten mit den beiden Transfers rund 125 Millionen Euro.

Kurz vor Saisonstart: Norweger Braathen beendet Ski-Karriere

SÖLDEN: Der norwegische Skirennfahrer Lucas Braathen hat kurz vor dem Start der neuen Saison überraschend sein Karriereende verkündet. Er sei fertig, sagte der 23-Jährige auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz am Freitag in Sölden. Dort steht für die Herren am Sonntag der erste Riesenslalom des Winters an. Braathen war zuletzt mit dem norwegischen Skiverband in einem Streit um Vermarktungsrechte aneinander geraten. Dieser drohte dem Sölden-Sieger von 2020 und besten Slalom-Fahrer der vergangenen Saison daraufhin mit einer Geldstrafe. Braathen gehörte zuletzt zu einer der schillerndsten Figuren der Ski-Szene und zu einer der größten Hoffnungen der Norweger für die nächsten Jahre.

Manuel Neuer gibt Comeback gegen Darmstadt

MÜNCHEN: Manuel Neuer gibt mehr als zehn Monate nach seinem Beinbruch sein Comeback beim FC Bayern. Trainer Thomas Tuchel kündigte am Freitag in München an, dass der 37 Jahre alte Kapitän am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 wieder im Tor stehen werde, wenn nichts im Training passiere. Zuerst hatte Sky über die Rückkehr berichtet. Letztmals spielte Neuer am 12. November 2022 beim 2:0 auswärts gegen den FC Schalke 04.

Shiffrin: Sechster Gesamtweltcup-Sieg wäre größter Erfolg

SÖLDEN: Ski-Star Mikaela Shiffrin könnte diesen Winter zum sechsten Mal den Gesamtweltcup gewinnen. Die bisherige Rekordhalterin habe ihr schon früh viel zugetraut, berichtet die US-Amerikanerin.

Ski-Star Mikaela Shiffrin nimmt in der neuen Saison die nächste Bestmarke ins Visier. Den Rekord der Österreicherin Annemarie Moser-Pröll für die meisten Gesamtweltcup-Siege zu egalisieren, wäre «wahrscheinlich der größte Erfolg» ihrer Karriere, sagte die US-Amerikanerin vor dem Auftakt des alpinen Weltcup-Winters in Sölden an diesem Wochenende. Zumindest für sie persönlich wäre das so, erklärte die 28-Jährige.

Moser-Pröll hat den Gesamtweltcup in den 1970er-Jahren sechsmal gewonnen. Shiffrin sicherte sich in der vergangenen Saison ihre fünfte große Kristallkugel und gilt auch in diesem Winter als Favoritin auf den Gesamtsieg. Sie habe Moser-Pröll vor ein paar Jahren getroffen, berichtete Shiffrin. Die inzwischen 70-Jährige sei eine «Vorreiterin des Skisports» und habe ihr schon damals eine große Zukunft prophezeit. Das sei eine schöne Erfahrung gewesen.

Für die Damen beginnt die neue Saison am Samstag mit dem Riesenslalom auf dem Rettenbachferner. Shiffrin könnte dabei ihren 89. Weltcup-Sieg einfahren. Den Rekord für die meisten Weltcup-Erfolge hat sie dem schwedischen Ex-Skistar Ingemar Stenmark vergangenen Winter bereits abgenommen. Zudem gewann die Ausnahmeathletin aus Colorado in ihrer Laufbahn schon sieben WM- und zwei Olympia-Goldmedaillen.