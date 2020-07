Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Prominenter Corona-Fall in der Formel 1: Perez fehlt in Silverstone

SILVERSTONE: Der erste prominente Corona-Fall erschüttert die Formel 1. Der mexikanische Fahrer Sergio Perez wurde positiv auf das Virus getestet. Das teilten der Internationale Automobilverband Fia und die Rennserie am Donnerstagabend mit. Der 30-Jährige vom Team Racing Point darf nicht mehr am Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) in Silverstone teilnehmen und muss in Quarantäne bleiben. Nach Medienberichten könnte Nico Hülkenberg durch diesen Fall ein überraschendes Formel-1-Comeback geben.

Ex-FIFA-Chef Blatter fordert Suspendierung von Infantino

ZÜRICH: Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter hat nach der Eröffnung des Strafverfahrens gegen den amtierenden Fußball-Weltverbandschef Gianni Infantino auch interne Ermittlungen und Konsequenzen gefordert. «Der Fall ist klar. Jetzt muss auch die FIFA-Ethikkommission ein Verfahren gegen Gianni Infantino einleiten und ihn suspendieren», sagte Blatter am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Infantino werden von der Schweizer Staatsanwaltschaft wegen geheimer Treffen mit dem Leiter der Bundesanwaltschaft, Michael Lauber, Anstiftung zum Amtsmissbrauch, Anstiftung zur Verletzung des Amtsgeheimnisses und Anstiftung zur Begünstigung vorgeworfen. Infantino und die FIFA weisen die Vorwürfe zurück.

Russland droht Ausschluss: Weltverband setzt Frist bis 15. August

MONTE CARLO: Der Leichtathletik-Weltverband will den russischen Verband RusAF ausschließen, wenn das Land nicht bis zum 15. August die verhängte Geldstrafe von 6,31 Millionen Dollar bezahlt hat. Dies teilte World Athletics am Donnerstag nach einer Videokonferenz des Councils mit. Russland hatte eine Frist zur Zahlung der hohen Geldbuße bis zum 1. Juli verstreichen lassen.

Bisheriger Vize Siegmund-Schultze zum neuen KSC-Präsidenten gewählt

KARLSRUHE: Holger Siegmund-Schultze ist neuer Präsident des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Der bisherige Vizepräsident erhielt bei der außerordentlichen und wegen der Corona-Pandemie virtuell durchgeführten Mitgliederversammlung der Badener am Donnerstagabend 60,52 Prozent der Stimmen. Insgesamt stimmten 3012 online zugeschaltete Mitglieder ab.

Achter Pokalerfolg für IFK Göteborg in Schweden

GÖTEBORG: Der IFK Göteborg hat zum achten Mal den schwedischen Fußball-Pokal gewonnen. Alexander Farnerud erzielte am Donnerstag das 2:1-Siegtor in der Verlängerung des Cupfinals gegen Malmö FF. Der 36-jährige Mittelfeldspieler war in der 94. Minute vor heimischem Publikum erfolgreich. Ola Toivonen hatte Malmö nach 40 Minuten in Führung gebracht, Patrik Lagemyr gleich in der 86. Minute aus und erzwang die Verlängerung.

500 Fans beim nordirischen Pokalfinale zugelassen

BELFAST: Das Finale um den «Irish Cup» in Nordirland am Freitag zwischen Ballymena United und Glentoran Belfast soll zum Pilot-Projekt für die Rückkehr von Fußball-Fans in die britischen Stadien dienen. Zwar sind nur 500 Fans im 18.500 Besucher fassenden Windsor Park von Belfast zugelassen und Alkohol-Ausschank strikt untersagt, doch ist es das erste Spiel auf der britischen Insel bei dem erstmals seit vier Monaten wieder einige Besucher dabei sind.

PSG-Trainer Tuchel rechnet nicht mit Stürmer Mbappé gegen Bergamo

PARIS: Trainer Thomas Tuchel vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain rechnet nicht mit einem Einsatz von Weltmeister Kylian Mbappé im Champions-League-Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo. Er sehe nur eine «sehr, sehr kleine Chance» darauf, dass der 21 Jahre alte Angreifer am 12. August in Lissabon spielen könne, sagte Tuchel am Donnerstag in Paris. Mbappé hatte sich beim Pokal-Endspiel gegen AS Saint-Etienne (1:0) am vergangenen Freitag eine Verletzung am Knöchel und an den Bändern zugezogen.

RB Leipzig nur 1:1 im Testspiel gegen den VfL Wolfsburg

LEIPZIG: Champions-League-Viertelfinalist RB Leipzig hat in einem Testspiel gegen Bundesliga-Kontrahent VfL Wolfsburg nur 1:1 (0:0) gespielt. Das Gästeteam von Oliver Glasner ging am Donnerstag im RB-Trainingszentrum in der für die Öffentlichkeit nicht zugelassenen Begegnung dank eines verwandelten Strafstoßes durch Renato Steffen ((71.) in Führung, ehe Patrik Schick zwei Minuten Später für RB ebenfalls vom Punkt ausgleichen konnte.

Cas lehnt Beschwerde von Trabzonspor gegen Europacup-Ausschluss ab

LAUSANNE: Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union UEFA zum Ausschluss des türkischen Clubs Trabzonspor aus dem Europacup bestätigt. Damit bleibt der türkische Vizemeister von der Teilnahme an den UEFA-Clubwettbewerben in den Jahren 2020/21 und 2021/22 ausgeschlossen. Die UEFA hatte mit dem Ausschluss Verstöße des türkischen Clubs gegen das Financial Fairplay geahndet. Trabzonspor hatte gegen die Strafe am 13. Juni 2020 Berufung beim Cas eingelegt.