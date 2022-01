Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.01.22 | Überblick

DFB-Bundestag am 11. März in Bonn als Präsenzveranstaltung

BERLIN: Der 44. Ordentliche Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes wird wegen der Corona-Pandemie örtlich verlegt und soll am 11. März nun im Bonner World Conference Center stattfinden. Das beschloss das DFB-Präsidium einstimmig auf einer Außerordentlichen Präsidiumssitzung am Mittwoch. Der DFB-Bundestag sollte ursprünglich in Frankfurt am Main abgehalten werden. Angesichts der Bedeutung und der Anzahl der zu treffenden Entscheidungen wollte das gesamte Präsidium, dass der Bundestag nicht online, sondern als Präsenzveranstaltung durchgeführt wird, hieß es.

Nationaltorhüterin Schult übt harte Kritik am DFB

BERLIN: Nationaltorhüterin Almuth Schult (30) hat den Deutschen Fußball-Bund kritisiert und dem Verband Intransparenz bei der Wahl des Präsidenten vorgeworfen. «Niemand weiß offiziell, welche Delegierten dort hinkommen. Niemand weiß, wie sie bestimmt und gewählt werden. Und das beim größten Sport-Fachverband der Welt», sagte Schult im kicker-Podcasts «FE:male view on football»: «Das finde ich bedenklich. Selbst bei der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt, weiß man das.»

Frankreich komplettiert Halbfinale - Deutschland am Ende Siebter

BUDAPEST: Olympiasieger Frankreich hat das Halbfinale der Handball-Europameisterschaft komplettiert. Die Franzosen setzten sich trotz langen Rückstands am Mittwochabend in Budapest noch mit 30:29 (12:17) gegen Weltmeister Dänemark durch. Die Dänen standen vor ihrer ersten Turnier-Niederlage bereits als Halbfinalist fest. Die Franzosen treffen nun am Freitag ebenfalls in Budapest auf Rekord-Europameister Schweden. Dänemark spielt gegen Titelverteidiger Spanien. Nach dem Ende der Hauptrunde steht zudem fest, dass die bereits ausgeschiedene deutsche Mannschaft das Turnier in der Slowakei und Ungarn auf dem siebten Platz beendet.

Ägypten und Äquatorialguinea im Viertelfinale des Afrika Cups

DOULA: Rekordtitelträger Ägypten und Äquatorialguinea sind als letzte Teams ins Viertelfinale des Afrika Cups in Kamerun eingezogen. Ägypten musste am Mittwoch gegen die Elfenbeinküste Zittern, denn erst im Elfmeterschießen setzte sich das Team um Liverpool-Star und Kapitän Mo Salah mit 5:4 durch. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es im Stade de Japoma in Douala 0:0 gestanden. Auch das Duell Mali gegen Äquatorialguinea ging ins Elfmeterschießen, in dem Mitfavorit Mali mit 5:6 (0:0) den Kürzeren zog. Nach den ersten fünf Schützen stand es 3:3, sodass es weiter ging. Als Malis achter Schütze Falaye Sacko scheiterte, war die Sensation perfekt.

Medien: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Olympiasieger Beerbaum

WARENDORF/BERLIN: Die Staatsanwaltschaft Münster hat nach den Vorwürfen wegen unerlaubter Trainingsmethoden gegen den Springreiter Ludger Beerbaum ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft den «Westfälischen Nachrichten» und dem WDR am Mittwoch. Ermittelt wird demnach wegen des Vorwurfs der quälerischen Tiermisshandlung in Mittäterschaft.

Haaland gibt nach Verletzung Entwarnung: «Werde bald zurück sein»

BERLIN: Borussia Dortmunds Top-Torjäger Erling Haaland geht nach seiner Verletzung von einem schnellen Comeback aus. «Es sieht gut aus. Ich trainiere bereits wieder sehr gut», sagte Haaland am Mittwoch im Interview mit Sky und prognostizierte: «Ich werde bald zurück sein.» Damit könnte der 21-Jährige im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen am 6. Februar vielleicht wieder zur Verfügung stehen. Der norwegische Fußball-Nationalspieler hatte sich am vergangenen Samstag im Duell gegen die TSG 1899 Hoffenheim nach Medieninformationen einen Muskelfaserriss zugezogen. Die Dortmunder bestätigten diese Diagnose bisher nicht.

Alpine stellt neues Formel-1-Auto am 21. Februar vor

BERLIN: Alpine wird sein neues Formel-1-Auto für die Saison 2022 am 21. Februar vorstellen. Das teilte der französische Rennstall am Mittwoch mit. Die Präsentation findet nur zwei Tage vor dem ersten Saisonvorbereitungstraining auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am 23. Februar statt. Das Fahrerduo von Alpine bleibt unverändert, der A522 wird vom zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso und Esteban Ocon gefahren.