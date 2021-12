Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.12.21 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

Ecclestone: Hamilton bei achtem WM-Titel nicht größer als Schumacher

DSCHIDDA: Selbst ein achter WM-Titel wird Lewis Hamilton nach Einschätzung des langjährigen Formel-1-Geschäftsführers Bernie Ecclestone nicht über Michael Schumacher stellen. «Nein, überhaupt nicht. Tatsächlich bin ich überrascht, dass Lewis am Anfang des Jahres nicht gesagt hat: Ich trete zurück, ich möchte nicht mehr Rennen oder Weltmeisterschaften als Michael gewinnen», sagte Ecclestone im RTL-Interview. Hamilton kann mit einem achten Titel alleiniger Rekordhalter vor Schumacher werden.

Ecclestone ist vom WM-Duell zwischen dem Engländer von Mercedes und Red-Bull-Pilot Max Verstappen in diesem Jahr begeistert. «Es ist ein Kampf, auf den wir schon sieben oder acht Jahre gewartet haben, endlich wieder ein Wettkampf», meinte der 91-Jährige. «Das ist das, was die Leute wollen, wenn sie Formel 1 oder überhaupt einen Sport sehen. Sie wollen Wettbewerb.»

Ecclestone rechnet mit einer WM-Entscheidung nicht in Saudi-Arabien, sondern erst im letzten Rennen in gut einer Woche in Abu Dhabi. Verstappen führt aktuell mit acht Punkten vor Hamilton und könnte schon in Dschidda vorzeitig erstmals die WM gewinnen.

Ecclestone erinnert das Duell Hamilton gegen Verstappen an den legendären Gift-Zweikampf Ende der 80er Jahre zwischen Ayrton Senna und Alain Prost. «Sie sind beide sehr wettbewerbsfähig auf ihre eigene Art. Sie haben einen unterschiedlichen Stil, eine andere Art mit Dingen umzugehen und das passt dann zum jeweiligen Rennen», befand Ecclestone.

Kombiniererinnen wollen zu Olympia: «2026 wird es höchste Zeit»

LILLEHAMMER: Athletin Svenja Würth hofft, dass die Nordische Kombination der Frauen bei den Winterspielen 2026 ihre Olympia-Premiere feiert. «2026 wird es höchste Zeit, dass unser Sport endlich olympisch wird», sagte die 28-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Saison-Auftakt der Kombiniererinnen an diesem Freitag im norwegischen Lillehammer.

In diesem Winter sind die Sportlerinnen noch nicht bei den Winterspielen in Peking dabei. «Ich bin der Meinung, dass die Damen-Kombination olympisch werden muss, weil sie die einzige Sportart ist, die jetzt nur für Männer erlaubt ist», sagte Würth. «Ich finde, im Jahr 2021 sollte das schon alles ein bisschen gerechter ablaufen und sollten wir die Sportart auch machen dürfen.»

Ihren Wechsel vom Skispringen zur Kombination hält sie weiterhin für die richtige Entscheidung. «Da haben viele den Kopf geschüttelt und gefragt, warum ich mir das antue», sagte Würth. «Ich habe es absolut nicht bereut. Mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß.»

DSCHIDDA: Seit 1950 wird in der Formel 1 um den Titel gekämpft.

Nun kann Red-Bull-Pilot Max Verstappen erstmals die WM gewinnen. Die Chance dazu hätte er schon im vorletzten Rennen der Saison in Saudi-Arabien. 14 Mal fiel in der Formel-1-Geschichte zu diesem Zeitpunkt die Entscheidung. Meist kämpften die Piloten aber bis zum Schluss um die Krönung. 29 Mal fiel die Entscheidung über den Weltmeister erst im letzten Grand Prix. In der vergangenen Saision machte Lewis Hamilton schon auf der viertletzten Etappe alles klar.

Free-TV-Zukunft der Formel 1 ist offen

BERLIN: Die Zukunft der Formel 1 im frei zu empfangenden Fernsehen ist ungewiss. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Medienrechte für alle Rennen und hat nach eigenen Angaben noch keine Einigung mit einem Free-TV-Sender für die kommende Saison getroffen. Die wichtigste Motorsport-Serie könnte 2022 in Deutschland komplett hinter der Bezahlschranke laufen.

Möglich ist aber auch eine erneute Sub-Lizenzierung wie in diesem Jahr. Sky zeigt in dieser Saison alle 22 Rennen für seine Kunden, aber vier Rennen davon laufen parallel im Free-TV bei RTL. Dazu zählt auch der vorletzte Grand Prix an diesem Sonntag in Saudi Arabien.

FC Bayern schreibt an seine Mitglieder: Wollen miteinander Weg finden

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat sich nach seiner turbulenten Jahreshauptversammlung mit einem Schreiben an seine Mitglieder gerichtet und dabei Fehler eingeräumt. «Nach der Jahreshauptversammlung vergangene Woche wollen, können und sollten wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen», so der deutsche Fußball-Meister. «Ohne Frage ist diese Jahreshauptversammlung leider nicht so abgelaufen, wie wir es von unserem FC Bayern gewohnt sind.»

Fall Peng Shuai: WTA setzt Turniere in China aus

BERLIN: Aufgrund der Situation um die Tennisspielerin Peng Shuai hat die Damen-Tennis-Tour WTA alle Turniere in China und Hongkong ausgesetzt. Dies gab WTA-Chef Steve Simon am Mittwoch bekannt. «Mit gutem Gewissen sehe ich nicht, wie wir unsere Athleten fragen können, dort anzutreten, wenn Peng Shuai nicht erlaubt ist, frei zu kommunizieren», erklärte der WTA-Chef in einer Mitteilung. Peng Shuai werde anscheinend unter Druck gesetzt, ihre Vorwürfe der sexuellen Übergriffe zu widerrufen. «Ich bedaure sehr, dass es so weit gekommen ist», sagte Simon.

SG Flensburg-Handewitt mit 22:31-Niederlage in Saporoschje

FLENSBURG: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben nach zuletzt drei Siegen in Serie wieder ein Spiel in der Vorrunde der Champions League verloren. Beim HC Saporoschje in der Ukraine gab es am Mittwoch ein 22:31 (14:15). Beste Werfer vor 1100 Zuschauern waren Emil Jakobsen mit acht Toren für Flensburg und Aidenas Malasinskas mit neun Treffern für die Gastgeber.

Präsident Oke Göttlich beim FC St. Pauli wiedergewählt

HAMBURG: Oke Göttlich bleibt Präsident des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Auf der Mitgliederversammlung des Tabellenführers wurden am Mittwochabend in den Messehallen in Hamburg neben dem 46-Jährigen auch seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter Christiane Hollander, Carsten Höltkemeyer, Jochen Winand und Esin Rager in ihren Ämtern bestätigt. Göttlich steht seit 2014 an der Spitze des Vereins.

Spaniens Handball-Frauen gewinnen WM-Eröffnungsspiel

TORREVIEJA: Gastgeber Spanien ist mit einem klaren Sieg in die Weltmeisterschaft der Handball-Frauen gestartet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzte sich der WM-Zweite von 2019 am Mittwoch im Eröffnungsspiel gegen Argentinien noch locker mit 29:13 (11:10) durch. Die deutsche Mannschaft startet am Donnerstag gegen Tschechien in die Endrunde, an der erstmals 32 Mannschaften teilnehmen.