Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.24 | Überblick

Zehnkämpfer Neugebauer mit starkem Auftakt in den USA

EUGENE: Leo Neugebauer zählt zu den großen Olympia-Hoffnungen in der deutschen Leichtathletik. Auf die EM verzichtet er und startet stattdessen bei den US-College-Meisterschaften. Dort ist er in Bestform.

Olympia-Hoffnung Leo Neugebauer hat sich in der ersten Hälfte des Zehnkampfes bei den College-Meisterschaften in den USA in starker Form präsentiert. Der Leichtathlet vom VfB Stuttgart sammelte am Mittwoch in Eugene im US-Bundesstaat Oregon 4685 Punkte - die 9000-Punkte-Marke ist gut zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Reichweite. Sein eigener deutscher Rekord von 8836 Punkten wackelt vor dem zweiten Tag, in den er als Führender geht.

Mit 17,46 Meter im Kugelstoßen stellte er im WM-Stadion von 2022 einen neuen College-Rekord auf, auch mit 7,86 Metern im Weitsprung und 2,07 Metern im Hochsprung belegte er Rang eins. Die 100 Meter rannte er zwei Wochen vor seinem 24. Geburtstag zudem in 10,64 Sekunden, die 400 Meter in 48,03 Sekunden. Damit war er knapp eine Sekunde langsamer als beim deutschen Rekord vor einem Jahr. «Die Beine wollten einfach nicht», sagte Neugebauer zu seiner 400-Meter-Zeit.

Neugebauer, der in Austin an der University of Texas studiert und trainiert, verzichtet für die US-College-Meisterschaften auf die EM in Rom.

Möller: Sollten optimistisch und selbstbewusst in Heim-EM gehen

MÜNCHEN: Der letzte EM-Titel für Deutschland liegt 28 Jahre zurück. Andreas Möller stand damals auf dem Feld. Vor dem Start in die Heim-EM äußert sich der Ex-Profi optimistisch - mit einer Einschränkung.

Der ehemalige Fußball-Europameister Andreas Möller ist vor der Heim-EM von einem guten Start der deutschen Mannschaft ins Turnier überzeugt. «Wir sollten optimistisch und selbstbewusst in die Heim-EM gehen», schrieb Möller in einer Kolumne für den «Kicker» (Donnerstag). «Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir in den Gruppenspielen gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz spielbestimmend sein werden und uns letztendlich durchsetzen.»

Möller war 1996 Teil der bislang letzten deutschen Nationalmannschaft, die den EM-Titel holen konnte. «Leichte Kopfschmerzen bereiten mir noch die zahlreichen Chancen, die wir für einen Torerfolg benötigen. Eben auch nach dem 0:0 gegen die Ukraine am Montag. Da waren Tore überfällig - und wurden nicht erzielt», schrieb Möller. Er erinnerte an die vielen vergebenen Chancen beim 1:2 gegen Japan zum Auftakt der WM 2022 in Katar. Dies sei der Anfang vom Ende und Grund für das Aus in der Gruppenphase gewesen. Möllers Fazit: «Trotz leichter Kopfschmerzen glaube ich: Geschichte wiederholt sich nicht.»

Am 14. Juni trifft die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann zum EM-Auftakt auf Schottland (21.00 Uhr/ZDF). Die weiteren Vorrunden-Gegner des Gastgebers in der Gruppe A sind Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt.