Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.06.24 | Aktualisiert um: 15:25 | Überblick

Köln verpflichtet Onuoha und verleiht ihn nach Verl

KÖLN: Wegen der Transfersperre darf der 1. FC Köln in diesem Sommer keine neuen Spieler registrieren. Doch für die Zeit danach verpflichteten die Kölner nun das zweite Offensivtalent.

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln hat Offensivtalent Chilohem Onuoha verpflichtet und wegen der offiziellen Transfersperre gleich an den Drittligisten SC Verl verliehen. Der 19-Jährige kommt aus dem Nachwuchs von RB Leipzig nach Köln, in diesem Sommer dürfen die Kölner aber noch keine neuen Spieler registrieren. So hatten sie zuvor schon den ebenfalls 19 Jahre alten Mansour Ouro-Tagba von 1860 München verpflichtet und an Zweitligist Jahn Regensburg verliehen.

Leipzig-Profi Orban vor DFB-Duell: Große Nationen liegen uns

STUTTGART: Nach der Auftaktniederlage stehen die Ungarn bei der EM gegen das DFB-Team unter Druck. Leipzig-Profi Orban gibt eine optimistische Einschätzung ab.

Abwehrspieler Willi Orban ist davon überzeugt, dass er mit seiner ungarischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft Spitzenteams wie die DFB-Elf schlagen kann. Die aggressive Verteidigung sei «unsere Stärke, auch gegen Topmannschaften», sagte der Profi von RB Leipzig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Die großen Nationen fallen uns noch leichter. Wir haben häufiger Favoriten geärgert, gegen die Deutschen gelang es uns tatsächlich besonders gut.»

Bei der Fußball-EM 2021 spielten die Ungarn gegen Deutschland 2:2, danach folgten in der Nations League ein 1:1 und sogar ein 1:0-Auswärtserfolg. Nun stehen die Ungarn im zweiten EM-Spiel am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart gegen die Julian Nagelsmanns Auswahl aber bereits unter Druck, nachdem der Auftakt gegen die Schweiz mit 1:3 verloren wurde.

In dem RND-Interview, das vor dem Schweiz-Spiel geführt worden war, sagte Orban: «Wenn wir ans Leistungsmaximum kommen, haben wir eine große Chance, in der Gruppe weiterzukommen.» Das letzten Gruppenspiel bestreiten die Ungarn am kommenden Sonntag (21.00 Uhr/MagentaTV) erneut in Stuttgart gegen Schottland.

Formel-1-Film mit Brad Pitt kommt im Juni 2025 in die Kinos

LONDON: Nun steht das Datum fest: In gut einem Jahr ist es so weit. Streiks in Hollywood hatten die Produktion des hochkarätig besetzten Formel-1-Films, an dem auch Lewis Hamilton mitarbeite, beeinträchtigt.

Der teilweise während der Rennwochenenden gedrehte Formel-1-Film unter anderem mit Brad Pitt und Javier Bardem kommt am 25. Juni nächsten Jahres in die internationalen Kinos. Zwei Tage später wird der Streifen, an dem Rekordweltmeister Lewis Hamilton als Berater und Co-Produzent mitarbeitet, auch in Kinos in Nordamerika gezeigt. Das teilte die Motorsport-Königsklasse am Dienstag mit.

Wegen eines fast viermonatigen Streiks in Hollywood waren die Dreharbeiten ins Stocken geraten. In dem Film wird Pitt einen Piloten in den 1990er-Jahren spielen, der einen schweren Unfall hatte. Danach tritt er zunächst in anderen Serien an, bis ein Freund, der gleichzeitig Teamchef eines erfolglosen Rennstalls ist und gespielt wird von Bardem, ihn in die Formel 1 zurückgeholt. In seiner Rolle soll Pitt Mentor eines hochtalentierten jungen Piloten sein, der von Damson Idris gespielt wird, und diesen zum Erfolg führen.

Regisseur des Streifens ist Joseph Kosinski, Produzent Jerry Bruckheimer. Beide waren in dieser Besetzung auch für «Top Gun: Maverick» verantwortlich. Um die Aufnahmen möglichst authentisch zu gestalten, wurde auch immer wieder im Fahrerlager gedreht. Unter anderem hatte Pitt auch an einem sogenannten Fahrer-Briefing teilgenommen. Unterwegs waren Pitt und Idris sowie ihre Stuntmen in umgebauten Formel-2-Autos des fiktiven Apex-Teams.

Mbappé mit Nasenbeinbruch - vorerst keine Operation

DÜSSELDORF: Frankreichs Superstar Kylian Mbappé hat beim 1:0 gegen Österreich einen Nasenbeinbruch erlitten. Eine Operation ist vorerst nicht geplant. Der Superstar nimmt es anscheinend mit Humor.

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé hat beim 1:0 gegen Österreich einen Nasenbeinbruch erlitten. Der französische Verband bestätigte in der Nacht zum Dienstag die Verletzung nach einer entsprechenden Untersuchung in der Uniklinik Düsseldorf. Eine Operation sei aber vorerst nicht geplant. Der französische Kapitän werde sich «in den nächsten Tagen» behandeln lassen und es werde eine Gesichtsmaske angefertigt, damit der 25-Jährige schnell wieder spielen könne.

Frankreich bestreitet das zweite Gruppenspiel am kommenden Freitag in Leipzig gegen die Niederlande. Ob Mbappé dann schon wieder einsatzbereit ist, blieb zunächst unklar. Der Stürmer selbst nahm die Verletzung anscheinend auch mit Humor. «Ideen für Masken?», schrieb Mbappé in der Nacht bei X, versehen mit einem Smiley.

Der Superstar hatte die Verletzung kurz vor dem Ende der Partie am Montagabend in Düsseldorf bei einem Zweikampf erlitten, als er bei einem Kopfballversuch mit seiner Nase mit voller Wucht die Schulter von Kevin Danso traf. Mbappé musste daraufhin mit stark blutender Nase ausgewechselt werden.

Tennis-Konkurrenz rechnet mit Kerber in Wimbledon: «Gefährlich»

BERLIN: Angelique Kerber wartet noch auf einen Titel in diesem Jahr. Jetzt geht es auf ihren Lieblingsbelag Rasen - und die Konkurrenz hat Respekt.

Trotz mäßiger Erfolge in diesem Jahr genießt Tennisspielerin Angelique Kerber weiterhin hohes Ansehen bei ihren Konkurrentinnen. «Sie ist immer noch sehr gefährlich. Vor allem auf Gras, weil sie sehr flache Bälle spielt. Sie hat Wimbledon gewonnen, das ist wahrscheinlich ihr bester Belag», lobte die Weltranglisten-Dritte Aryna Sabalenka am Rande des Tennisturniers in Berlin. Beim Vorbereitungsevent auf Wimbledon, das am 1. Juli beginnt, könnte es erst im Finale zu einem Duell der beiden Grand-Slam-Champions kommen.

Seit ihrem Comeback nach der Babypause konnte Kerber bislang keinen Titel gewinnen. Ihre besten Ergebnisse waren die Achtelfinals in Indian Wells und Rom. Im Ranking ist die ehemalige Weltranglisten-Erste auf Rang 224 zurückgefallen. «Es ist schwierig, nach einer Schwangerschaft wieder auf Top-Niveau zu spielen. Es braucht Zeit. Vielleicht ist sie jetzt noch nicht wieder bei 100 Prozent, aber sie wird wieder dahin kommen», sagte Sabalenka voraus.

Beim Rasen-Event im Grunewald trifft Kerber an diesem Dienstag auf die junge Tschechin Linda Noskova (19). Kerber ist neben Jule Niemeier, die gegen die kroatische Vorjahresfinalistin Donna Vekic spielt, die einzige Deutsche in im Einzelwettbewerb.