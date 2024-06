Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Iaschwili vor Georgiens EM-Premiere: Deutschland «zweite Heimat»

VELBERT: Alexander Iaschwili hat in Deutschland schon sehr viel erlebt. Als Vizepräsident des georgischen Fußballverbandes kommt nun ein historisches Kapitel hinzu.

Für Georgiens Fußball-Vizepräsidenten Alexander Iaschwili ist die EM in Deutschland gleich aus mehreren Gründen etwas ganz Besonderes. Zum einen ist sein Heimatland erstmals bei einer Europameisterschaft dabei. Zum anderen spielte und lebte Iaschwili viele Jahre im EM-Gastgeberland.

«Meine drei Kinder sind in Deutschland geboren. Deutschland hat mir viel gegeben», sagte Iaschwili der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist meine zweite Heimat und das erste Mal bei einer EM ausgerechnet in Deutschland dabei zu sein, bedeutet mir sehr viel.»

Georgien startet am Dienstag gegen die Türkei in das Turnier (18.00 Uhr/RTL/MagentaTV). Die weiteren Gegner in Gruppe F heißen Tschechien und Portugal. Iaschwili, der in der Bundesliga und 2. Bundesliga unter anderem für den SC Freiburg, den Karlsruher SC und den VfL Bochum spielte, sieht sein Team keinesfalls chancenlos. «Wir sind hierhin gekommen, um zu beweisen, dass wir es verdienen, hier zu sein», sagte er.

Geheimfavorit Österreich forsch vor EM-Start

DÜSSELDORF: Zurückhaltung ist nicht Ralf Rangnicks Ding. Bei der EM will er mit Österreich weit kommen. Auch vor Frankreichs Stars um Kylian Mbappé hat er keine Angst und peilt einen Sieg an.

Keine Angst vor Frankreichs Top-Stars: Geheimfavorit Österreich startet mit großem Selbstbewusstsein in die EM. «Wir wissen, wie gut der Gegner ist. Aber wir wissen auch, dass wir in Bestform das Spiel gewinnen können», sagte Nationaltrainer Ralf Rangnick vor der Partie an diesem Montagabend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Düsseldorf.

Seit zwei Jahren ist der 65-Jährige inzwischen Teamchef in Österreich und ausschlaggebend für einen Sinneswandel bei den Spielern, die deutlich offensiver ihre Ziele verfolgen. «Wenn wir unseren Fußball spielen, können wir jedem Gegner wehtun», sagte Bayern Münchens Konrad Laimer, der schon bei RB Leipzig mit Rangnick zusammengearbeitet hat und den selbstbewussten Ansatz sowie das intensive Pressing verinnerlicht hat.

«Dass wir auf einen der, wenn nicht den Turnierfavoriten treffen, wissen wir. Wir müssen am absolut obersten Limit spielen», meinte Rangnick, der dennoch keine Lust hatte, sich über Frankreichs Stärken zu äußern. «Es kommt voll und ganz auf uns an und nicht darauf, wie der Gegner spielt», sagte der langjährige Bundesliga-Coach, der bei der Euro trotz der Vorrundengegner Frankreich und den Niederlanden Großes vorhat. «Wir wissen, dass wir in der schwersten Vorrundengruppe gelandet sind. Und trotzdem haben wir absolut den Ehrgeiz, in dieser Gruppe weiterzukommen.» Zweiter Gegner Österreichs ist am kommenden Freitag Polen.

Özcan über Calhanoglu: Junge Spieler schauen zu ihm auf

DORTMUND: Hakan Calhanoglu nimmt in der türkischen Nationalmannschaft eine besondere Rolle ein. Die größte Stärke der Mannschaft sieht Teamkollege Salih Özcan aber woanders.

Mittelfeldspieler Salih Özcan von Borussia Dortmund sieht die Stärke seiner türkischen Nationalmannschaft vor allem in der mannschaftlichen Geschlossenheit. «Bei uns geht es weniger um einzelne Spieler, sondern eher um die Spielidee. Die vermittelt uns der Trainer gut. Egal, wer dann spielt: Wir haben alle einen Plan und den versuchen wir durchzusetzen», sagte der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Klar haben wir auch individuelle Klasse - beispielsweise vorne mit Kenan Yildiz oder hinten mit zwei, drei Schränken. Aber unsere größte Stärke ist wirklich, dass wir als Team arbeiten.»

Eine besondere Rolle nimmt zudem Offensivlenker Hakan Calhanoglu von Inter Mailand ein. «Vor allem die jungen Spieler schauen zu ihm auf. Er bringt spezielle Qualitäten auf den Platz», sagte Özcan.

Die vom Italiener Vincenzo Montella trainierte Türkei startet an diesem Dienstag gegen Georgien in die Europameisterschaft (18.00 Uhr/RTL und MagentaTV). Am 22. Juni geht es ebenfalls in Dortmund gegen Portugal (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). Der dritte Gegner in Gruppe F ist Tschechien am 26. Juni in Hamburg (21.00 Uhr/MagentaTV).