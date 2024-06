Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Hürzeler mit Verständnis für enttäuschte Fans des FC St. Pauli

HAMBURG: Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler verlässt den FC St. Pauli in Richtung England. Einige Fans im Netz reagieren enttäuscht. Den 31-Jährigen überrascht das nicht.

Nach dem Wechsel zum englischen Club Brighton & Hove Albion hat Trainer Fabian Hürzeler Verständnis für den Frust einiger Fans des FC St. Pauli geäußert. «Den Verein zu verlassen, war eine der schwierigsten Entscheidungen überhaupt. Ich verstehe, dass viele von euch enttäuscht sind und möchte euch versichern, dass ich diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen habe», teilte der 31-Jährige auf Instagram mit.

Am Samstagabend hatten der Zweitliga-Meister aus Hamburg und der Premier-League-Club den zuvor erwarteten Wechsel von Hürzeler an die englische Südküste bekanntgegeben. In sozialen Netzwerken hatten viele Nutzer und Fans der Hanseaten enttäuscht reagiert. «Ich entscheide mich nicht gegen etwas, sondern für etwas Neues. Für eine sehr große Herausforderung und Chance. Den FC St. Pauli und seine unglaubliche Gemeinschaft werde ich unabhängig davon immer in meinem Herzen tragen», schrieb Hürzeler weiter.

Hürzeler hatte den Hamburger Club von einem Abstiegskandidaten zu einem Top-Team der 2. Liga geformt. In der vergangenen Saison gelang ihm mit St. Pauli der Aufstieg in die Bundesliga. Der junge Coach unterschrieb in Brighton einen Vertrag bis Sommer 2027. Am 2. Juli soll er offiziell bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Einen Nachfolger bei den Hanseaten gibt es noch nicht.

«Alles perfekt und Note eins»: Matthäus schwärmt von DFB-Team

FRANKFURT/MAIN: Lothar Matthäus freut sich über den gelungenen EM-Auftakt der DFB-Elf. Der Rekordnationalspieler zieht Parallelen zu einem Turnier, das er selbst sehr erfolgreich bestritt.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist vom EM-Traumstart der deutschen Nationalmannschaft sehr angetan. «Ich hatte erwartet, dass die Mannschaft gleich im ersten Spiel dieser Europameisterschaft ein Zeichen setzt. Das haben wir bei der WM 1990 mit dem 4:1 gegen Jugoslawien so gemacht und danach ein gutes Turnier gespielt», schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei Sky.

Man habe beim 5:1 gegen Schottland am Freitagabend in München nach der Pause zwar etwas nachgelassen, dies sei aber völlig normal «und auch clever», wie Matthäus angesichts der deutlichen Führung anmerkte: «Alles perfekt und Note 1 für die Mannschaft!» Bereits am Mittwoch in Stuttgart kann die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Ungarn (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV) den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Die Ungarn verloren am Samstag mit 1:3 gegen die Schweiz.

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg merkte in seiner Kolumne beim Nachrichtenportal «t-online» an, dass Ungarn und die Schweiz die deutlich stärkeren Gegner zum Auftakt gewesen wären. «Jetzt haben sie aber fünf Tore und drei Punkte auf der Haben-Seite. Das tut gut. Wenn ich das Spiel vom Freitag in wenigen Worten zusammenfassen müsste, würde ich sagen: Tolles Ergebnis, gutes Spiel - aber auch ein extrem schwacher Gegner», schrieb Effenberg. Die Leistung der Schotten sei einer Fußball-EM «nicht würdig», schrieb der 55-Jährige.

Angeschlagene Morata und Rodri bereit für Italien

BERLIN: Morata als Torschütze und Rodri als zentraler defensiver Mittelfeldspieler hatten großen Anteil an Spaniens Auftaktsieg. Ihre Blessuren sollen schnell vergessen sein.

Spaniens angeschlagene Routiniers Álvaro Morata und Rodri haben vor dem nächsten EM-Spiel gegen Italien Entwarnung gegeben. «Ich bin bereit für Italien. Mir geht's gut. Es war nur ein Schlag», sagte Kapitän und Torschütze Morata nach seinem vorzeitigen Abgang beim 3:0 des Titelanwärters am Samstagabend in Berlin gegen Kroatien.

Der Angreifer von Atlético Madrid musste in der 67. Minute vom Platz und kühlte auf der Bank sein linkes Knie mit Eis. Mittelfeldspieler Rodri (Manchester City), der die Kapitänsbinde von Morata übernommen hatte, wurde wenige Minuten vor Schluss ausgewechselt. Dies soll nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein.

«Rodri war müde, hatte einen kleinen Krampf, aber nichts Besonderes. Wir hoffen, dass alle beim nächsten Spiel wieder komplett fit werden», sagte Trainer Luis de la Fuente. Die stark gestarteten Spanier treffen am Donnerstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in der Gruppe B in Gelsenkirchen auf Italien.

Frankreichs Verband warnt: Keine Ausnutzung des EM-Teams

PADERBORN: Die Wahlergebnisse in Frankreich bewegen auch die Fußballprofis. Der Verband hat sich nun kurz vor dem EM-Start geäußert.

Der französische Fußballverband hat sich kurz vor dem eigenen EM-Auftakt gegen Österreich öffentlich zu den vorgezogenen Neuwahlen geäußert und vor zu großer Politisierung des eigenen Teams gewarnt. In einem am späten Samstagabend veröffentlichten Statement hieß es: «Dem französischen Fußballverband liegt die Meinungsfreiheit sehr am Herzen, er unterstützt den notwendigen Aufruf zur Stimmabgabe.» Es sei allerdings «angebracht, jegliche Form von Druck und politischer Ausnutzung des französischen Teams zu vermeiden».

Vom 30. Juni bis 7. Juli sind die Menschen in Frankreich aufgerufen, über die Zusammensetzung des Parlaments abzustimmen, nachdem Staatspräsident Emmanuel Macron nach der Europawahl Neuwahlen angesetzt hatte. Laut der Zeitung «Le Parisien» wollen fast 40 Personen aus der französischen Delegation von ihrem Recht Gebrauch machen, eine andere Person - etwa einen Familienangehörigen - zu beauftragen, für sie im Wahllokal abzustimmen. Notwendig ist dafür unter anderem eine Vollmacht.

Die Partei von Macron hatte knapp 15 Prozent der Stimmen bekommen. Dagegen war die rechtsnationale Partei Rassemblement National auf über 31 Prozent gekommen. «Die Situation in Frankreich ist traurig, sie ist ernst», sagte der ehemalige Bundesliga-Stürmer Marcus Thuram: «Das ist die traurige Realität unserer Gesellschaft.» Die Franzosen starten am Montag (21.00 Uhr/ZDF/MagentaTV) in Düsseldorf gegen Österreich in die EM.

Nagelsmann beginnt Vorbereitung auf Ungarn-Spiel

HERZOGENAURACH: Die Auszeit mit den Familien ist vorbei. Bundestrainer Julian Nagelsmann startet nach aktiver Erholung und einer süßen Verlockung die Vorbereitung auf das zweite EM-Spiel gegen Ungarn.

Nach einer Auszeit mit den Familien richtet sich der Fokus der Fußball-Nationalspieler im Teamquartier in Herzogenaurach auf das zweite EM-Gruppenspiel gegen Ungarn. Auf ein Mannschaftstraining verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntag noch. Nach einem Medizin- und Fitnesscheck am Vormittag steht am Nachmittag eine freiwillige Athletikübung an.

Danach schwört der Bundestrainer in einer Besprechung die DFB-Elf auf die nächste Aufgabe am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV) in Stuttgart ein. Mit einem Sieg gegen die Ungarn könnte der Einzug ins Achtelfinale noch am selben Abend perfekt sein.

Nach dem furiosen 5:1 zum Turnierauftakt gegen Schottland hatte Nagelsmann den Nationalspielern am Wochenende zunächst Freizeit gegeben. Er selbst machte mit seiner Lebensgefährtin Lena Wurzenberger eine Mountainbike-Tour. Zuvor hatte Promi-Koch Tim Mälzer sehr zur Freude von Nagelsmann und Kapitän Ilkay Gündogan im Teamquartier für alle Eis serviert. Manuel Neuer und Thomas Müller waren am Samstagabend zudem als Stargäste beim 75. Firmenjubiläum von Quartier-Gastgeber und Ausrüster Adidas.