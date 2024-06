Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.24 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Neuer Bestwert: 23,89 Millionen sehen zweiten DFB-Sieg

BERLIN: Die Heim-Europameisterschaft lockt Millionen von Menschen vor den Fernseher. Das zeigt sich bei den hohen Einschaltquoten.

Die Fußball-Europameisterschaft begeistert das deutsche TV-Publikum. Durchschnittlich 23,894 Millionen Menschen sahen in der ARD das zweite deutsche Spiel der DFB-Auswahl am Mittwoch und sorgten am sechsten Turniertag für einen neuen Spitzenwert. Der öffentlich-rechtliche Sender erreichte laut AGF Videoforschung einen Marktanteil von 76,7 Prozent. Nicht eingerechnet sind Fans, die das Spiel beim Public Viewing oder bei der Telekom gesehen haben.

Das Erste übertraf beim 2:0-Sieg gegen Ungarn deutlich die Reichweite des 5:1-Erfolges der deutschen Mannschaft im Auftaktspiel gegen Schottland am vergangenen Freitag (22,49 Millionen), obwohl die Partie bereits am späten Nachmittag ausgetragen wurde. Die Werte liegen deutlich über den Zahlen der enttäuschenden WM in Katar.

Auch die zweite ARD-Übertragung von der Fußball-EM am Mittwochabend knackte die Zehn-Millionen-Grenze. 11,381 Millionen Menschen schauten das Unentschieden der Schotten gegen die Schweiz. Der Marktanteil lag bei 45,8 Prozent. Das Spiel Kroatien gegen Albanien kam am Nachmittag beim RTL auf 3,42 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 33,0 Prozent.

Leipzigs Ungar Orbán sieht DFB-Elf «sehr weit kommen»

STUTTGART: Unabhängig von seinem Ärger über den Schiedsrichter hat Willi Orbán die Leistung der deutschen Mannschaft gegen Ungarn überzeugt. Der RB-Profi traut der Nagelsmann-Truppe bei der Heim-EM noch viel zu.

Ungarns Abwehrchef Willi Orbán traut der deutschen Fußball-Nationalelf bei der Heim-EM noch einiges zu. Der Turnier-Gastgeber sei «sehr stark», sagte der Bundesliga-Profi von RB Leipzig nach der 0:2 (0:1)-Niederlage der Magyaren im Vorrunden-Duell in Stuttgart. «Ich sehe schon, dass Deutschland sehr weit kommen wird», erklärte Orbán.

Gerade zu Hause sei die deutsche Mannschaft «schon ein Favorit». Bundestrainer Julian Nagelsmann, unter dem er in Leipzig selbst einst spielte, habe «das wirklich gut hingekriegt». Die Deutschen hätten im Spiel mit dem Ball eine «klare Struktur», seien aber auch gut im Gegenpressing. In den entscheidenden Partien brauch es dann eben auch ein bisschen Glück - auch mit Schiedsrichter-Entscheidungen.

Mit der Leistung des niederländischen Referees Danny Makkelie am Mittwoch in Stuttgart haderte Orbán. Ilkay Gündogan habe ihn vor dem deutschen Führungstor durch Jamal Musiala in der 22. Minute gefoult, meinte der 31-Jährige. Der Treffer zählte aber. Die DFB-Elf hat das Achtelfinal-Ticket damit schon sicher, Ungarn auch nach dem zweiten Gruppenspiel noch keinen Punkt.

Deutsche Volleyballer verlieren gegen Kanada

MANILA: Die Nationenliga ist für die deutschen Volleyballer der letzte Test vor den Olympischen Spielen. Gegen Kanada läuft es nicht gut. Allerdings tritt das Team auch nicht in Bestbesetzung an.

Einen Tag nach dem überraschenden Sieg gegen Olympiasieger Frankreich haben die deutschen Volleyballer in der Nationenliga gegen Kanada verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag am Donnerstag in Manila klar mit 0:3 (19:25, 18:25, 21:25). Bester Angreifer im deutschen Team war Moritz Karlitzek mit 13 Punkten.

Die Veranstaltung auf den Philippinen ist für die Volleyballer das letzte Turnier vor den Olympischen Spielen. Trainer Winiarski nutzte die Partie gegen Kanada als Test und wechselte seine Start-Sechs nach dem Erfolg gegen die Franzosen fast komplett durch. Kapitän Lukas Kampa und Ausnahmespieler Georg Grozer wurden geschont.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) steht nun bei vier Siegen und sechs Niederlagen. In der nächsten Begegnung trifft die deutsche Mannschaft am Samstag auf die USA. Der Einzug ins Viertelfinale ist weiter möglich für Deutschland. Allerdings müsste das Team noch einige Plätze gutmachen.