Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Wieder Steigerung: Mehr als 25 Millionen sehen DFB-Team

BERLIN: Die Heim-Europameisterschaft ist ein Quoten-Hit. Vor allem bei Spielen der deutschen Mannschaft.

Die Fußball-Europameisterschaft hat einen neuen Quoten-Hit. Durchschnittlich 25,566 Millionen Menschen sahen in der ARD das dritte Spiel der DFB-Auswahl am Sonntagabend und sorgten am zehnten Turniertag für den bisherigen Spitzenwert. Der öffentlich-rechtliche Sender erreichte laut AGF Videoforschung einen Marktanteil von 73,4 Prozent. Nicht eingerechnet sind Fans, die das Spiel beim Public Viewing, im Internet oder bei der Telekom gesehen haben.

Das Erste übertraf beim späten 1:1 gegen die Schweiz die Reichweite der beiden Siege gegen Schottland (22,49 Millionen), und Ungarn (23,89 Millionen). Die Werte der drei Gruppenspiele liegen deutlich über den Zahlen der enttäuschenden WM in Katar, aber in der Summe auch über jenen der Vorrundenspiele der EM vor drei Jahren.

Kroaten denken nicht an möglichen letzten großen Modric-Auftritt

LEIPZIG: Luka Modric war schon 2008 bei der EM dabei. Er ist das Gesicht des kroatischen Fußballs. An diesem Montag droht ihm das EM-Aus.

An die möglicherweise letzten Minuten ihres Superstars Luka Modric bei einem großen Turnier mit der Nationalmannschaft Kroatiens verschwenden die Auswahlkollegen des 38 Jahre alten Edeltechnikers keine Gedanken. 177 Einsätze hat der nur 1,72 Meter große Spielgestalter des Vizeweltmeisters von 2018 für Kroatien schon absolviert. Nummer 178 an diesem Montag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) im Leipziger EM-Stadion gegen Italien wird ein besonderes Spiel werden.

«Mit drei Punkten kommen wir weiter. Bei allem anderen fahren wir nach Hause», sagte Trainer Zlatko Dalic. Bei allem anderen als einem Sieg gegen den Titelverteidiger wäre die EM auch für Modric beendet. «Wir denken nicht daran, ob es Lukas letztes großes Turnier ist», betonte Mitspieler Mateo Kovacic. Sie seien glücklich und stolz, dass er dabei sei und dass Modric das Team anführe. Modric wisse, dass er die Mannschaft gegen die Italiener auch führen müsse. «Und wir werden ihm folgen», versicherte Kovacic.

2008 bestritt Modric seine erste EM. Kroatien scheiterte damals im Viertelfinale, damals die erste K.o-Runde. 2012 kam das Aus nach der Gruppenphase, 2016 im Achtelfinale, ebenso 2021. Drei EM-Tore erzielte Modric in der Zeit, 15 Mal kam er zum Einsatz. Ungeklärt ist auch immer noch, wie es bei dem Fußballprofi aus Zadar bei Real Madrid weitergeht. Sein Vertrag bei den Königlichen endet ein paar Tagen nach dem Duell mit Italien am 30. Juni 2024.

Kane hat keine Furcht vor Achtelfinale gegen Deutschland

BLANKENHAIN: England gegen Deutschland, das war 2021 ein EM-Achtelfinale in Wembley. Deutschland gegen England, das könnte 2024 ein K.o.-Duell in Dortmund werden. Kapitän Kane hat keine Panik.

Harry Kane jagt ein mögliches EM-Duell seiner Engländer mit Deutschland keine allzu große Angst ein. «Natürlich erwarten die Menschen, dass wir auf Platz eins der Gruppe landen. Wir erwarten das auch, speziell in unserer aktuellen Position. Aber ja, wenn das nicht passiert, gibt es für uns auch einen Grund zur Panik», sagte der 30 Jahre alte Mannschaftskapitän im Teamquartier in Blankenhain. «Natürlich hatte Deutschland einen fantastischen Start ins Turnier», lobte Kane die ersten beiden Spiele des DFB-Teams.

Nachdem das DFB-Team am Sonntag 1:1 gegen die Schweiz spielte, ist sie möglicher Achtelfinalgegner der Three Lions. Voraussetzung ist, dass England und Bayern-Star Kane ihre Gruppe auf Platz zwei beenden. «Wir wollen definitiv unsere Gruppe gewinnen. Dabei geht es gar nicht darum, einen bestimmten Gegner zu vermeiden», sagte Kane über die Konstellation bei der EM.

England tritt nach zwei dürftigen Leistungen am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Köln gegen Slowenien an. Mit einem Sieg ist die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate sicher Gruppenerster und bekommt es im Achtelfinale mit einem der besten Dritten zu tun. Auch ein Remis könnte dafür genug sein.

14 Jahre nach dem ersten Titel: Routinier Navas sieht gleichen Spirit

DÜSSELDORF: Jesús Navas ist im spanischen Nationalteam verblieben aus der dominierenden Mannschaft, die 2010 und 2012 Welt- und Europameister wurde. Das aktuelle Team sieht er auf einem ähnlichen Weg wie damals.

Welt- und Europameister Jesús Navas erkennt im aktuellen spanischen Nationalteam denselben Spirit wie in den großen Titel-Teams der Spanier vor gut zehn Jahren. Der inzwischen 38 Jahre alte Flügelspieler vom FC Sevilla hofft am Montagabend (21.00 Uhr/RTL und MagentaTV) im letzten Gruppenspiel Spaniens gegen Albanien auf seinen ersten Einsatz bei dieser EM.

Der Routinier ist der einzige verbliebene spanische Nationalspieler aus dem erfolgreichen WM-Team von 2010 und EM-Team von 2012. «Ich sehe den Spaß in dieser Mannschaft. Und der ist ähnlich zu dem von damals», sagte Navas vor dem letzten Vorrundenspiel Spaniens.

Mit zwei Siegen und 4:0 Toren steht Spanien bereits als Vorrundensieger der Gruppe B fest. Für viele Fachleute ist das Team bislang der Topfavorit auf den Titel in diesem Jahr. «Es ist mitunter der beste Fußball, den wir spielen», sagte Navas. «Aber wir müssen demütig bleiben, das Turnier ist noch lang.»