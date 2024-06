Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.06.24 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

Ullrich im Fußball-Fieber: «Gute Chancen auf den Titel»

BERLIN: Der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich sieht für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM «gute Chancen auf den Titel». Aktuell habe ihn auch das Fußball-Fieber gepackt. «Da bin ich wie meine Kinder und alle Deutschen im Land. Die deutsche Mannschaft spielt auch hervorragend. Ich hoffe, dass sie so weit wie möglich kommen», sagte Ullrich (50) der Deutschen Presse-Agentur. «Wir drücken fest die Daumen.»

Gefreut hat sich Ullrich, dass Toni Kroos sein Comeback im deutschen Team gegeben hat. Der Mittelfeldstar von Real Madrid kommt wie der frühere Radprofi aus Mecklenburg und hatte Ullrich zuletzt auch schon in seinem Podcast zu Gast.

Albanien trotz Vorrunden-K.o. stolz: «Geschafft, mitzuhalten»

DÜSSELDORF: Zehntausende albanische Fans feiern ihr Team trotz des Vorrunden-Aus bei der EM minutenlang. Auch Trainer Sylvinho schwärmt vom Team und den leidenschaftlichen Anhängern. Das nächste Ziel ist klar.

Der albanische Nationaltrainer Sylvinho hat trotz des Ausscheidens in der Vorrunde von der Leistung seiner Mannschaft und den Auftritten der Fans bei der Fußball-EM geschwärmt. «Wir haben es geschafft, gegen drei großartige Nationalmannschaften mitzuhalten», sagte der Brasilianer nach dem 0:1 (0:1) gegen Spanien im letzten Gruppenspiel in Düsseldorf. Der Außenseiter bot am Montagabend gegen die B-Elf des Titelfavoriten eine kämpferisch extrem starke Leistung, hatte durchaus Chancen auf den Ausgleich und wurde nach dem Schlusspfiff minutenlang von seinen Fans gefeiert.

«Wir haben alles auf dem Platz gelassen, ich bedaure überhaupt nichts. Ich muss meinen Spielern gratulieren, das Land ist wirklich stolz», sagte Sylvinho. Für Albanien war es die zweite EM-Teilnahme nach 2016, in der schweren Vorrundengruppe mit Spanien, Italien und Kroatien sammelte das Team aus drei Partien einen Punkt und schied als Letzter aus. «Ich möchte allen Fans danken. Hier überall das albanische Trikot zu sehen, ist Gold wert», sagte der Coach. Albanien sei eine «fanatische, stolze Fußball-Nation», schwärmte er.

Das nächste große Ziel des kleinen Landes ist die erstmalige Qualifikation für eine Weltmeisterschaft 2026. «Das Ziel des albanischen Verbandes ist es, genau das zu schaffen: Bei großen Turnieren dabei zu sein», sagte der 50 Jahre alte Coach. «Die Zeit ist reif. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber das ist ganz klar unser Ziel.» Viele Spieler in seinem EM-Aufgebot seien jung, er hoffe daher, dass sie noch lange fürs Nationalteam spielen könnten.

Rettig: Nagelsmann mit größtem Anteil am Erfolg

HERZOGENAURACH: Deutschland steht als Gruppensieger bei der Heim-EM im Achtelfinale. Für DFB-Funktionär Rettig hat das vor allem mit der Arbeit des Bundestrainers zu tun.

Bundestrainer Julian Nagelsmann gebührt nach Ansicht von DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig «der größte Anteil am bisherigen Abschneiden» der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM im eigenen Land. «Man muss bei ihm beginnen. Julian Nagelsmann hat mutige, gute Entscheidungen getroffen», sagte Rettig dem «Deutschlandfunk» am Dienstagmorgen. «Er hat jedem eine Rolle zugewiesen, die der Spieler auszufüllen hat. Hier weiß jeder, was er zu tun hat - auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Ich denke, das merkt eine Mannschaft. Sie hat eine Orientierung und das schweißt auch zusammen.»

Deutschland qualifizierte sich dank eines späten Ausgleichs zum 1:1 gegen die Schweiz als Gruppensieger für das Achtelfinale. Schon zuvor hatte das Weiterkommen festgestanden. «Dass wir uns schon nach zwei Spielen qualifiziert haben, ist doch auch schon einmal eine Aussage», sagte Rettig. «Aber man hat gegen die Schweiz gesehen, dass es nicht ganz so einfach ist, gegen so eine Mannschaft zu bestehen.»

Erfreut ist der 61 Jahre alte Funktionär des Deutschen Fußball-Bunds über die Atmosphäre im Gastgeberland. «Wir spüren, dass ein positiver Spirit transportiert wird - auch außerhalb des Camps. Und in diesen trüben Zeiten freut man sich über gute und positive Nachrichten. Dieses zarte Pflänzchen des Optimismus sollten wir gut pflegen», sagte Rettig.

Italiener De Zerbi wird Trainer in Marseille

MARSEILLE: Trainer in Frankreich statt bei Bayern, Turin oder in Manchester. Der Italiener Roberto De Zerbi hat eine überraschende Entscheidung getroffen.

Roberto De Zerbi wird Trainer von Olympique Marseille. Der französische Fußball-Club hat nach eigenen Angaben eine Grundsatzvereinbarung mit dem Italiener getroffen. Der Verein aus der Ligue 1 arbeite nun daran, «die Ankunft des Trainers sowie seines Stabs auf der OM-Bank in den nächsten Tagen vorzubereiten», hieß es in einer Mitteilung.

Der 45 Jahre alte De Zerbi war zuletzt Trainer in der Premier League bei Brighton & Hove Albion. Bei den Engländern war er nach zwei Jahren zurückgetreten und war bei vielen europäischen Topclubs, darunter auch dem FC Bayern München, als Trainerkandidat gehandelt. Der frühere Champions-League-Sieger aus Marseille hatte die vergangene Saison in Frankreich nur als Achter beendet.