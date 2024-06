Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Mehrheit: EM-Stimmung «ausgelassen» oder «euphorisch»

BERLIN: Nach einer EM-Woche nimmt die Stimmung rund um das Turnier viele Menschen mit. Das belegt eine Umfrage - nicht an den Fußballspielen interessiert ist nur eine Minderheit.

Über die Hälfte der Deutschen bezeichnet die EM-Stimmung im Land als «ausgelassen» oder «euphorisch». In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov beschrieben lediglich zehn Prozent der Befragten die Stimmung mit «desinteressiert», 13 Prozent wählten «reserviert» als das aus ihrer Sicht passende Adjektiv. 30 Prozent bezeichneten die Lage als ausgelassen, 25 Prozent der Befragten als euphorisch. 17 Prozent machten keine Angaben, vier Prozent wählten die Antwortoption «sonstiges».

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war mit einem 5:1 in München gegen Schottland in die Heim-EM gestartet, in Stuttgart folgte ein 2:0 gegen Ungarn. Dritter Gruppengegner ist am Sonntag in Frankfurt/Main die Schweiz. Die Partien verfolgten bislang Tausende Menschen in den Fanzones verschiedener Städte.

TV-Quote: Neuer Bestwert für Spiel ohne deutsche Beteiligung

BERLIN: Die EM lockt die Fußballfans vor den Fernseher. Besonders viele sind es bei einem Turnier-Klassiker.

Die Zahl der TV-Zuschauer steigt auch bei Übertragungen der Fußball-Europameisterschaft abseits des deutschen Teams weiter. Das 1:0 der spanischen Nationalmannschaft gegen Italien sahen am Donnerstagabend durchschnittlich 13,042 Millionen Menschen im ZDF. Die Sendung kam nach Angaben der AGF Videoforschung auf einen Marktanteil von 50,09 Prozent. Es war die bisher erfolgreichste EM-Übertragung ohne deutsche Beteiligung. Nicht eingerechnet sind Zuschauer, die das Spiel beim Public Viewing oder bei der Telekom gesehen haben.

Das zweite deutsche EM-Spiel gegen Ungarn hatten am Mittwoch durchschnittlich 23,894 Millionen Menschen in der ARD gesehen.

Southgate übernimmt Verantwortung: «Natürlich enttäuscht»

FRANKFURT/MAIN: Nach dem 1:1 gegen Dänemark gerät Englands Cheftrainer Southgate in die Kritik. Der ehemalige Profi gesteht trotz vier Punkten offen ein, wie schwach die Auftritte seines Teams bislang waren.

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate stellt sich nach dem nächsten schwachen EM-Auftritt der Three Lions auf harte Tage vor dem Gruppenfinale ein. «Das ist meine Verantwortung. Ich muss das Team bestmöglich begleiten, um besondere Dinge zu erreichen. Heute war ein schwieriger Moment, kein Zweifel», sagte Southgate am Donnerstag in Frankfurt nach dem mageren 1:1 gegen Dänemark. Nach der Führung durch Harry Kane und dem Ausgleich durch Dänemarks Morten Hjulmand hatte der EM-Zweite von 2021 am Ende sogar Glück, das Spiel nicht verloren zu haben.

«Natürlich sind wir enttäuscht von den beiden Leistungen, die wir gezeigt haben. Wir müssen Lösungen für diese Probleme finden. Unser Niveau muss höher werden», sagte Southgate. Die britischen Medien und Ex-Nationalspieler werfen dem 53-Jährigen vor, zu defensiv aufzustellen und nicht das Maximum aus dem Team herauszuholen. Es ist nach der WM 2018, der EM 2021 sowie der WM 2022 das vierte Turnier der Three Lions unter Southgate.

Das Weiterkommen ist zwar mit vier Zählern nicht in Gefahr. Gegen Slowenien geht es am Dienstag (21.00 Uhr) aber auch darum, ein mögliches Achtelfinale gegen Gastgeber Deutschland abzuwenden. Kapitän Kane hat trotz seines Treffers gegen Dänemark bislang große Probleme, Bezug zum Spiel zu finden. «Er muss besser spielen», sagte der frühere Starspieler Gary Lineker. In Frankfurt wurde der Bayern-Star sogar ausgewechselt.

«Spielermaterial»: Ermahnung von TV-Moderator an Mertesacker

BERLIN: Per Mertesacker und Christoph Kramer analysieren EM-Spiele für das ZDF. Dabei missfällt Moderator Jochen Breyer ein Begriff.

Ex-Weltmeister Per Mertesacker hat sich für die Verwendung des Begriffes «Spielermaterial» bei der EM-Übertragung des ZDF eine Ermahnung von Moderator Jochen Breyer eingehandelt. Damit sorgte der Journalist rund um das Vorrundenspiel von Spanien gegen Italien (1:0) am Donnerstagabend für eine Debatte im Netz.

Mertesacker erwähnte in seiner Analyse vor der Partie, dass die Spanier einen veränderten Stil hätten, «weil sie auch nicht mehr so das Spielermaterial haben, jetzt nur auf Ballbesitz zu gehen». Darauf sagte Breyer an Mertesacker und Christoph Kramer als weiteren Experten gerichtet: «Spielermaterial - weil ihr beide den Begriff öfter verwendet. Ich weiß, das wird bei einigen Fans zu Hause kritisch gesehen, weil Menschen kein Material sind. Vielleicht sagen wir einfach in Zukunft Kader oder das Spielerpotenzial.» Die beiden Weltmeister von 2014 schauten sich an, schmunzelten und antworteten: «Okay».

In den sozialen Netzwerken diskutierten Zuschauer, inwiefern dieses Einschreiten Breyers gerechtfertigt war. Eine Jury aus sechs Sprachwissenschaftlern hatten im Jahr 2000 das ähnliche Wort «Menschenmaterial» als Unwort des 20. Jahrhunderts gewählt, da dieses aus ihrer Sicht für eine Tendenz stehe, «Menschen nur noch nach ihrem «Materialwert» einzuschätzen».