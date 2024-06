Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

TV-Quoten: Zwölf Spiele über Zehn-Millionen-Marke

BERLIN: Die deutschen TV-Zuschauer lieben Fußball-Übertragungen. Das zeigt die Zwischenbilanz nach der Vorrunde. Dabei gibt es eine Steigerung.

Die Fußball-Europameisterschaft ist ein Quoten-Hit. Zwölf Live-Übertragungen vom Heim-Turnier haben in der nun abgeschlossenen Vorrunde die Zehn-Millionen-Marke geknackt. Die Einschaltquoten liegen im Durchschnitt höher als bei der bisher letzten EM 2021. Das Spiel Türkei gegen Tschechien (2:1) am Mittwochabend in der ARD kam nach Angaben der AGF Videoforschung allerdings nur auf eine Reichweite von 7,834 Millionen und einen Marktanteil von 33,5.

Das meistgesehene EM-Spiel der Vorrunde war mit durchschnittlich 25,566 Millionen Menschen das dritte Spiel der DFB-Auswahl gegen die Schweiz. Die erfolgreichste Übertragung ohne deutsche Mannschaft war das 1:0 der spanischen Nationalmannschaft gegen Italien mit 13,042 Millionen Menschen im ZDF.

Nicht eingerechnet in die Zahlen sind Fans, die Spiele beim Public Viewing, im Internet oder bei der Telekom gesehen haben.

Kroos: Berichterstattung zum DFB-Team oft «schwarz-weiß»

HERZOGENAURACH: Im vergangenen November war die Stimmung rund um die DFB-Auswahl am Boden. Nach dem EM-Start herrschte Euphorie. Toni Kroos gefällt etwas in der begleitenden Berichterstattung nicht.

Toni Kroos hat eine aus seiner Sicht häufig zu extreme Berichterstattung rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bemängelt. «Es ist sehr oft schwarz-weiß», sagte der Weltmeister von 2014 im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Felix «Einfach mal Luppen» nach der Vorrunde bei der Heim-EM. Es würden Fallhöhen eingebaut, aber dann würde es wieder so gedreht, «dass es möglich ist, beim nächsten Mal schon Europameister zu sein».

Der ältere der beiden Kroos-Bruder erinnerte an die Situation der Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds nach den beiden Niederlagen gegen die Türkei und Österreich zum Jahresabschluss 2023. «Vergangenen November waren wir alle froh, dass diese EM in Deutschland stattfindet, weil so wahrscheinlich nicht mal an einer EM teilgenommen worden wäre, wenn man sich hätte qualifizieren sollen. Aber es war trotzdem völlig klar: Wir dürfen mitspielen, fliegen aber auf jeden Fall in der Gruppe raus», sagte der 34 Jahre alte Mittelfeldstar von Real Madrid.

Dies habe sich komplett gedreht, spätestens mit dem 5:1 zum EM-Start gegen Schottland. «Dann geht das Turnier gut los, und dann sind wir natürlich nach einem Spiel Europameister, das ist ja klar. Wenn dann aber nicht in jedem weiteren Spiel ein 5:1 passiert, geht die Euphorie wieder runter.» Von der Kritik nahm er die Fans aus. «Die sind am Feiern, die sind happy, die sind am Träumen.» Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft im Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Dortmund auf Dänemark.