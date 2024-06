Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Hamann: Rangnicks Österreicher muss erst mal einer schlagen

MÜNCHEN: Dietmar Hamann ist begeistert von den bisherigen EM-Auftritten der österreichischen Fußballer. Dazu beigetragen hat aus seiner Sicht auch die Absage von Coach Ralf Rangnick an den FC Bayern.

Auf Fußballexperte Dietmar Hamann haben Österreich mit Trainer Ralf Rangnick und Spanien den bislang stärksten Eindruck bei der Europameisterschaft gemacht. «Die Österreicher muss erst mal einer schlagen», sagte Hamann in der Sky-Sendung «Triple - der Schüttflix Fußballtalk». Die Mannschaft sei «unheimlich laufstark, kampfstark», erklärte der 50-Jährige. «Man sieht einfach, dass da eine Einheit auf dem Platz steht.»

Rangnicks Absage an den FC Bayern München Anfang Mai habe bei den Spielern «vielleicht noch mal das letzte bisschen freigesetzt», vermutet der frühere Bayern-Profi Hamann. «Das hat die Mannschaft und die ganze Nation noch mal zusammengeschweißt.»

Die Österreicher setzten sich in der Vorrunde als Gruppensieger gegen Frankreich, die Niederlande und Polen durch. Im Achtelfinale geht es für die ÖFB-Auswahl am Dienstag (21.00 Uhr/MagentaTV) in Leipzig gegen die Türkei.

Effenberg warnt vor Dänemark: Deutsche Spieler werden leiden

MÜNCHEN: Manch ein Fan hält Dänemark für einen einfachen Gegner der deutschen Fußballer im EM-Achtelfinale - nicht so Stefan Effenberg. Der Ex-Profi erwartet außerdem eine Startelf-Änderung im Angriff.

Stefan Effenberg rechnet mit einem «sehr schweren» EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark. Die Skandinavier holten in der Vorrunde zwar nur drei Remis. Dennoch werden sie den DFB-Fußballern nach Ansicht des Ex-Profis «ein heißes und auch enges Spiel» liefern, «in dem die Deutschen phasenweise auch leiden werden». Das schrieb Effenberg (55) in einer Kolumne für das Nachrichtenportal «t-online» am Donnerstag. Die erste deutsche Partie der K.o.-Runde steigt am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund.

Der frühere Auswahlspieler und Star unter anderem des FC Bayern zeigte sich von den Dänen beim 1:1 gegen England beeindruckt. «Da haben sie gezeigt, dass sie nicht nur verteidigen können, sondern besonders mit Christian Eriksen einen Spieler haben, der mit seiner Kreativität den Unterschied machen kann», schrieb Effenberg. Dänemark sei auf einem Niveau mit der Schweiz, gegen die Deutschland zum Vorrundenabschluss 1:1 gespielt hatte.

Effenberg glaubt, dass im Angriff Niclas Füllkrug in die Startelf rückt, «um der körperbetonten Spielweise der Dänen etwas entgegenzusetzen». Sollte in der Abwehr neben dem gesperrten Jonathan Tah auch der angeschlagene Antonio Rüdiger ausfallen und dafür Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton auflaufen, würde dies dem Experten «keine Sorgen» bereiten.

Englands Guehi bekräftigt: Jeder steht hinter Southgate

BLANKENHAIN: Selten war die Kritik an Gareth Southgate so laut wie in den vergangenen Tagen. Ein Stammspieler äußert sich nun zur Stimmung in der Mannschaft vor dem Achtelfinale gegen die Slowakei.

Englands Innenverteidiger Marc Guehi kann die derzeitige Kritik an Gareth Southgate nicht teilen und hat den Cheftrainer nach der schwachen EM-Vorrunde explizit verteidigt. «Er ist fantastisch für England. Wenn man sich seine Bilanz ansieht, spricht das absolut für sich», sagte Guehi im Trainingscamp der Three Lions in Blankenhain. In den vergangenen Tagen war wieder einmal eine Debatte über den destruktiven Spielstil und die mutlose Ausrichtung von Southgate entbrannt.

Sollte der EM-Zweite von 2021 in der K.o.-Phase ausscheiden, gilt ein Aus des ehemaligen Profis nach knapp acht Jahren als beschlossen. «Jeder steht hinter dem Trainer und wir haben eine sehr eng verbundene Gruppe, die sich nur auf die nächste Aufgabe konzentriert. Jeder schätzt ihn, besonders ich», sagte Guehi, der beim laufenden Turnier Stammspieler in der Innenverteidigung ist. Der 23-Jährige folgt auf Harry Maguire, der vor der EM wegen körperlichen Problemen aus dem Kader gestrichen wurde. England trifft am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Gelsenkirchen im Achtelfinale auf die Slowakei.

Sprint-Star Thompson-Herah verpasst Olympia

KINGSTON: In Rio und Tokio hat Elaine Thompson-Herah Sprint-Gold über 100 und 200 Meter gewonnen. Bei Olympia in Paris fehlt sie.

Die fünfmalige Sprint-Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah aus Jamaika wird bei den Sommerspielen in Paris fehlen. Die 100- und 200-Meter-Siegerin von Rio 2016 und Tokio 2021 hat sich einen Achillessehnenriss zugezogen, wie die 31-Jährige in den sozialen Medien mitteilte. «Ich bin verletzt und am Boden zerstört, dass ich dieses Jahr die Olympischen Spiele verpassen werde», schrieb die Sprinterin, «aber meine Gesundheit steht an erster Stelle.»

Thompson-Herah, die am Samstag 32 Jahre alt wird, will ihre Leichtathletik-Karriere fortsetzen. «Es ist ein langer Weg, aber ich bin bereit, neu anzufangen.» Vor drei Jahren in Tokio hatte sie neben den zwei Einzel-Goldmedaillen auf den kurzen Sprintstrecken auch die 4x100-Meter-Staffel mit Jamaika gewonnen. In Paris gehen nun die Amerikanerinnen Sha'Carri Richardson, Shelly-Ann Fraser-Pryce und Shericka Jackson als Favoritinnen ins Rennen.