Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

TV-Quote: Neuer Bestwert für Spiel ohne DFB-Beteiligung

BERLIN: Die EM lockt Millionen von Fußballfans vor den Fernseher. In der K.-o.-Runde werden es noch mehr.

Die Zahl der TV-Zuschauer steigt nach der Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft weiter an. Das 4:1 der spanischen Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen Georgien sahen am Sonntagabend durchschnittlich 14,318 Millionen Menschen bei der ARD. Die Sendung kam nach Angaben der AGF Videoforschung auf einen Marktanteil von 50,9 Prozent. Es war die bisher erfolgreichste EM-Übertragung ohne deutsche Beteiligung.

Bereits der Sieg der englischen Mannschaft gegen die Slowakei am späten Sonntagnachmittag hatte den Bestwert der Vorrunde beim Spiel Spanien gegen Italien (13,042 Millionen) getoppt. Das 2:1 in der Verlängerung schauten ab 18 Uhr im Schnitt 13,386 Millionen. Das ZDF erreichte damit einen Marktanteil von 52,3 Prozent.

Nicht eingerechnet in die Zahlen sind Fans, die Spiele beim Public Viewing, im Internet oder bei der Telekom gesehen haben.

Mbappé noch nicht in Reals Whatsapp-Gruppe

DÜSSELDORF: Kylian Mbappé spielt ab der kommenden Saison für Real Madrid. Zu seinen neuen Teamkollegen hat er offenbar noch keinen allzu engen Draht.

Kylian Mbappé ist offenbar noch nicht so richtig bei Real Madrid angekommen. «Nein, ich bin nicht in der Whatsapp-Gruppe», sagte Frankreichs Fußballstar am Sonntagabend bei der Pressekonferenz vor dem EM-Achtelfinale in Düsseldorf gegen Belgien (Montag, 18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). Der 25 Jahre alte Neuzugang der Königlichen war gefragt worden, ob er sich über die Whatsapp-Gruppe der Spieler schon Informationen von Reals belgischem Torwart Thibaut Courtois habe sichern könne.

Courtois, der sich zu Saisonbeginn das Kreuzband gerissen hatte, steht nicht im Aufgebot der Roten Teufel. Mit ihm habe er aber nicht gesprochen, beteuerte Mbappé, der vor dem Achtelfinal-Gegner warnte: «Sie sind hungrig auf den Sieg.» Belgien habe eine großartige Mannschaft und sehr gute Spieler.