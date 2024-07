Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.07.24 | Aktualisiert um: 16:30 | Überblick

Video mit gewalttätigen Ordnern: Polizei ermittelt

FRANKFURT/MAIN: Ein Video zeigt, dass Ordner während des EM-Achtelfinales von Portugal gegen Slowenien auf einen Mann einschlagen. Die Polizei ermittelt.

Die Frankfurter Polizei ermittelt nach einem Zwischenfall mit Videoaufnahmen zufolge gewalttätigen Ordnern beim EM-Achtelfinale zwischen Portugal und Slowenien. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung eingeleitet worden, teilte die Polizei mit und bestätigte einen Bericht des Hessischen Rundfunks.

Auf den Videobildern ist zu sehen, wie mehrere Ordner anscheinend während des Spiels in einem Bereich nahe dem Spielfeld auf einen Mann einschlagen und eintreten. Ein weiterer Mensch wird auf dem Boden fixiert.

Über den Gesundheitszustand des Mannes sei bislang nichts bekannt, teilte die Polizei mit. Die Europäische Fußball-Union UEFA war am Mittwoch zu dem Vorfall angefragt. Die portugiesische Zeitung «Record» veröffentlichte das Video bei X, das anscheinend aus dem Fanblock heraus aufgenommen wurde.

UEFA eröffnet Untersuchungsverfahren wegen Wolfsgruß-Jubel

LEIPZIG: Der türkische Nationalspieler Merih Demiral zeigt beim EM-Achtelfinale den sogenannten Wolfsgruß als Jubel. Dies sorgt für Kritik. Die UEFA reagiert.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat ein Untersuchungsverfahren gegen den türkischen Nationalspieler Merih Demiral nach dessen Torjubel mit dem sogenannten Wolfsgruß eingeleitet. Es gehe dabei um ein angebliches unangemessenes Verhalten des 26-Jährigen, teilte die UEFA am Mittwochvormittag mit. Sollte Demiral bestraft werden, könnten ihm Folgen für das anstehende Viertelfinale gegen die Niederlande drohen.

Demiral hatte beim 2:1 im Achtelfinale gegen Österreich nach seinem zweiten Treffer in Leipzig mit beiden Händen das Handzeichen und Symbol der «Grauen Wölfe» geformt. Als «Graue Wölfe» werden die Anhänger der rechtsextremistischen «Ülkücü-Bewegung» bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. In der Türkei ist die ultranationalistische MHP ihre politische Vertretung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Demiral hatte erklärt, es habe mit seiner «türkischen Identität zu tun», wie er gefeiert habe. Menschenrechtler kritisierten den Jubel deutlich. Die Türkei spielt am Samstag in Berlin um den Einzug ins Halbfinale der EM.

Hürzeler: Verständnis für Enttäuschung der St. Pauli-Fans

HAMBURG: Die Entscheidung für Brighton sei keine gegen den FC St. Pauli gewesen, sagt Trainer Fabian Hürzeler. Bei seinem neuen Arbeitgeber beschäftigt er sich auch mit zwei deutschen Nationalspielern.

Fabian Hürzeler hat sich bei den St.-Pauli-Anhängern für den kurzfristigen Abgang vom Hamburger Bundesliga-Aufsteiger zu Brighton & Hove Albion in die englische Premier League entschuldigt. Er habe «viel Verständnis für die Enttäuschung der Fans», sagte der 31-Jährige der «Sport Bild».

Er sei bei der Meister- und Aufstiegsfeier «zu 1.000 Prozent davon ausgegangen, dass ich zum Trainingsstart an der Kollaustraße bin». Die Entscheidung für Brighton sei keine Entscheidung gegen den Kiezclub gewesen. «Der Club hat mir viel gegeben, ich genauso St. Pauli. Nun bekommt der Verein für mich eine Rekord-Ablösesumme, die wieder gut investiert werden kann», sagte der Trainer.

Auf der Agenda bei seinem neuen Arbeitgeber hat Hürzeler auch zwei deutsche Nationalspieler, die in Brighton unter Vertrag stehen: den an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Deniz Undav und Pascal Groß, an dem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt Interesse haben sollen. Der 31-Jährige hat mit beiden Spielern gesprochen, äußerte sich aber nicht konkret zur Zukunft der DFB-Akteure. Der VfB hat bei Undav Medienberichten zufolge die Kaufoption gezogen, der Angreifer wolle seinerseits in Stuttgart bleiben, heißt es.

Trainingsauftakt in Bochum ohne Torhüter Riemann

BOCHUM: Der VfL Bochum startet in die Saisonvorbereitung. Aber ein Spieler fehlt und soll auch nicht zurückkommen.

Manuel Riemann kehrt vorerst nicht in das Tor des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum zurück. Beim ersten Mannschaftstraining der Bochumer unter dem neuen Trainer Peter Zeidler fehlte der 35-Jährige und wird «bis auf Weiteres nicht am Trainingsbetrieb des VfL Bochum 1848 teilnehmen», wie der Club mitteilte. Riemann, der auf dem Platz häufig sehr temperamentvoll reagiert, war vor den Relegationsspielen gegen Fortuna Düsseldorf aus dem Kader gestrichen worden.

Die Entscheidung hatte der VfL damals mit unüberbrückbaren unterschiedlichen Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen begründet und eine rasche Aufarbeitung der Causa angekündigt. «Beide Seiten sind im Austausch und bei der Aufarbeitung. Bis diese erfolgt ist, werden beide Seiten keine Stellungnahmen abgeben», erklärte der Verein in der jüngsten Mitteilung.

Statt mit der Bundesliga-Mannschaft soll der langjährige Stammkeeper wohl künftig in der neu geschaffenen U 21 des Revierclubs trainieren. Mit Patrick Drewes, der vom Karlsruher SC kam, haben die Bochumer bereits einen neuen Torwart verpflichtet, der die künftige Nummer eins werden könnte.