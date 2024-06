Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Bundeskanzler nach DFB-Sieg: Nun «kann man wirklich hoffen»

BARI: Der Kanzler ließ sich während eines offiziellen Abendessens in Italien per SMS über den Spielverlauf der Europameisterschaft informieren. Er blickt nun «zuversichtlich» auf die weiteren Spiele.

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem 5:1-Sieg gegen Schottland schon auf Kurs Richtung EM-Finale. «Also nach dem Auftakt, glaube ich, kann man wirklich hoffen, dass es bis zum Schluss geht und ich bin da ganz zuversichtlich geworden», sagte der SPD-Politiker am Samstag in einem ZDF-Interview vor der Abreise vom G7-Gipfel in italienischen Bari.

Scholz sagte: «Es war sehr toll zu sehen, wie so viele Tore geschossen worden sind.» Der Kanzler hatte das EM-Eröffnungsspiel am Freitag beim G7-Gipfel in Italien nur teilweise gesehen.

Wenige Minuten nach dem Anpfiff nahm er am offiziellen Abendessen teil, ließ sich dann aber per SMS über den Spielverlauf informieren. Später schaute er sich zusammen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak noch einen Teil des Spiels an.

Top-Quote für EM-Start: 22,5 Millionen sehen DFB-Kantersieg

BERLIN: Auch für das ZDF wird der Start in die Heim-Europameisterschaft zum Erfolg. Der Sender erreicht eine Top-Einschaltquote.

Der furiose EM-Auftakt der Fußball-Nationalmannschaft hat für Top-Quoten beim ZDF gesorgt. 22,49 Millionen Zuschauer sahen am Freitagabend das 5:1 der DFB-Auswahl gegen Schottland im Zweiten. Der öffentlich-rechtliche Sender erreichte laut AGF Videoforschung einen Marktanteil von 69 Prozent.

Das ZDF übertraf damit auf Anhieb die Einschaltquoten für die Spiele des deutschen Teams bei der WM in Katar. Im Spätherbst 2022 hatten 17,43 Millionen Menschen das Turnier-Aus im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica verfolgt, dies war der höchste TV-Wert für die umstrittene Weltmeisterschaft.

Der gelungene Start der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Heim-EM wurde auch von MagentaTV übertragen. Die Telekom veröffentlicht für ihren Streamingdienst keine Einschaltquoten.