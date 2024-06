Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 12.06.24 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

EM-Organisatoren: Turnier wie der Elefant im Porzellanladen

FRANKFURT/MAIN: Die Ausrichtung der Fußball-EM in Deutschland erfordert einen hohen Organisationsaufwand. Die Verantwortlichen sprechen von «Bürokratiehürden».

Die Organisatoren der Fußball-EM haben ihre Kritik an der Bürokratie in Deutschland bekräftigt. «Ich glaube nicht, dass wir mit der Europameisterschaft auch nur eine Bürokratiehürde in Deutschland abbauen werden», sagte Markus Stenger, Co-Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH, im Interview der «Frankfurter Rundschau». «Die Prozesse dauern oft ewig lang. Deutschland ist zu wenig digitalisiert.» Stenger führte aber auch aus, das es zumindest mit den zehn EM-Städten gelungen sei, «Probleme konkret zu lösen».

Auf die Frage, wie zufrieden die Organisatoren mit der Unterstützung von Politik und Behörden seien, gebe es «keine einfache Antwort», sagte der zweite EURO-Geschäftsführer, Andreas Schär. «Die Problematik ist folgende: Ein so großes Turnier ist wie der Elefant, den man sich in den Porzellanladen einlädt.» Wenn dieser Elefant eingeladen werde, «und der arme Kerl sich in dem Laden drehen will, man die Regale aber nicht auf die Seite schieben kann, können eben Dinge zu Bruch gehen», sagte Schär. «Das wäre für beide Seiten unbefriedigend.»

Die EURO 2024 GmbH ist ein sogenanntes Joint Venture der Europäischen Fußball-Union UEFA und des Deutschen Fußball-Bundes für die Organisation des Turniers. «Das Budget stellt die UEFA zur Verfügung», sagte Stenger. Der DFB gehe weniger ins finanzielle Risiko. Allerdings bleiben dem Verband im Vergleich geringere Gewinne. 15 Millionen Euro seien «in der Größenordnung so nicht unrealistisch», sagte Stenger.

Italien mit Personalsorgen: Drei Mittelfeldspieler pausieren

ISERLOHN: Europameister Italien zählt vor dem Start des Turniers in Deutschland ohnehin nicht zu den Topfavoriten. Nun kommen auch noch Verletzungssorgen dazu.

Kurz vor dem Start der Fußball-EM in Deutschland plagen Titelverteidiger Italien Personalsorgen. Beim ersten Training der Auswahl in Iserlohn konnten gleich drei Mittelfeldspieler nicht die volle Einheit absolvieren. Die größten Sorgen macht Trainer Luciano Spalletti nach wie vor Stammspieler Nicolò Barella, den seit Anfang Juni muskuläre Probleme plagen. Der 27-Jährige von Inter Mailand absolvierte ein individuelles Programm.

Hinzu kamen beim ersten Training am Dienstag die Verletzungen von Davide Frattesi und Nicolò Fagioli. Barellas Inter-Teamkollege Frattesi, beim 1:0 im letzten EM-Test gegen Bosnien-Herzegowina Torschütze und ebenfalls ein wichtiger Spieler für Spalletti, brach die Einheit vorzeitig ab. Fagioli absolvierte ebenfalls ein individuelles Programm. Der 23-Jährige hatte am Sonntag gegen Bosnien-Herzegowina sein erstes Spiel im Nationalteam nach seiner siebenmonatigen Sperre wegen seiner Verwicklung in den Wettskandal absolviert.

Italien startet am Samstag (21.00 Uhr/ARD/Magenta TV) in Dortmund gegen Albanien ins Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe B sind Spanien (20. Juni) und Kroatien (24. Juni).

Medien: ten Hag bleibt bei Manchester United

MANCHESTER: Manchester gewinnt den FA Cup, kommt unter Trainer ten Hag in der Premier League aber nicht in Schwung. Er steht in der Kritik, die Suche nach Nachfolgern läuft. Nun die Wende - offenbar.

Erik ten Hag bleibt nach übereinstimmenden Medienberichten beim englischen Premier-League-Club Manchester United. Demnach habe eine zweiwöchige Saisonanalyse von Eigentümer Sir Jim Ratcliffe zur Entscheidung geführt, den bis Sommer 2025 laufenden Vertrag mit dem 54-jährigen Niederländer zu verlängern.

Zuvor war über eine Trennung von ten Hag spekuliert worden, da die «Red Devils» in der Liga nur den enttäuschenden achten Platz belegt hatten, es war die schlechteste Platzierung seit Gründung der Premier League 1992. Ten Hag holte mit dem Traditionsclub, der 2013 zuletzt englischer Meister war, allerdings den FA Cup und besiegte im Finale Meister und Stadtrivale Manchester City (2:1).

Gespräche mit potenziellen Nachfolgern hatte es bereits gegeben, darunter mit Thomas Tuchel. Doch der Ex-Bayern-Coach sagte laut Medien ab. Ten Haag ist seit 2022 im Amt. Der Niederländer, der von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern München trainierte, soll auch auf der Kandidatenliste des deutschen Fußball-Rekordmeisters gestanden haben.