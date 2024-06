Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.06.24 | Aktualisiert um: 14:21 | Überblick

USA spielen vor Copa América 1:1 gegen Brasilien

ORLANDO: Die Copa América steht an. Zuvor schafft Gastgeber USA in einem Testspiel einen Achtungserfolg. Es trifft ein Ex-Bundesligaprofi.

Turniergastgeber USA hat eine Woche vor dem Start der Copa América mit einem Unentschieden gegen Rekordweltmeister Brasilien überrascht. In Orlando erkämpften sich die Amerikaner bei ihrer Turnier-Generalprobe am Mittwoch (Ortszeit) ein 1:1 (1:1) gegen die favorisierte Seleção. Vor 60.016 Zuschauern erzielte der ehemalige Dortmunder Bundesligaprofi Christian Pulisic (26. Minute) den Ausgleich, nachdem Rodrygo (17.) von Champions-League-Sieger Real Madrid die Brasilianer in Führung gebracht hatte.

Die Amerikaner von Cheftrainer Gregg Berhalter treten zum Auftakt der Copa América am 23. Juni gegen Bolivien an. Brasilien legt einen Tag später gegen Costa Rica los. Eröffnet wird das Turnier am kommenden Donnerstag mit der Begegnung zwischen Weltmeister und Titelverteidiger Argentinien gegen Kanada in Atlanta. Das Finale findet am 14. Juli in Miami statt. Bei der Südamerikameisterschaft sind bei dieser Auflage auch sechs Teams aus Nord- und Mittelamerika dabei.

Moderatoren, Experten und Co.: Wo die EM-Eröffnung im TV läuft

MÜNCHEN: Am Freitag startet die Fußball-EM mit der Partie Deutschland gegen Schottland. Wer keine Karte bekommen hat, kann das Spiel auf mehreren Wegen verfolgen.

Das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland wird auf zwei Sendern zu sehen sein. Das ZDF steigt am Freitagabend bereits ab 19.25 Uhr in die Berichterstattung ein. Die Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer werden gemeinsam aus Berlin mit den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker auf den Anstoß um 21.00 Uhr einstimmen. Ab 20.45 Uhr schaltet der öffentlich-rechtliche Sender dann zur Eröffnungsfeier in die Münchner Arena.

Außerdem wird der kostenpflichtige Streamingdienst MagentaTV die Partie aus der Allianz Arena übertragen. Hier beginnt die Übertragung schon ab 19.00 Uhr. Moderator Johannes B. Kerner wird dann gemeinsam mit den Experten Michael Ballack und Robin Gosens auf das Spiel vorbereiten.

Die deutschen EM-Auftaktspiele seit 1980

MÜNCHEN: Deutschland hat erst einmal ein EM-Auftaktspiel verloren. Wie am Freitag gegen Schottland startete das Turnier für die DFB-Elf damals in München.

Seit 1980 wird die Fußball-Europameisterschaft in einem Gruppenformat ausgespielt. Die deutsche Nationalmannschaft startete seitdem nur einmal mit einer Niederlage ins Turnier. Vor drei Jahren gab es in München ein 0:1 gegen Frankreich.

Jahr Gegner Ergebnis Turnierabschneide n 1980 CSSR 1:0 Europameister 1984 Portugal 0:0 Gruppenphase 1988 Italien 1:1 Halbfinale 1992 GUS 1:1 Finale 1996 Tschechien 2:0 Europameister 2000 Rumänien 1:1 Gruppenphase 2004 Niederlande 1:1 Gruppenphase 2008 Polen 2:0 Finale 2012 Portugal 1:0 Halbfinale 2016 Ukraine 2:0 Halbfinale 2021 Frankreich 0:1 Achtelfinale 2024 Schottland

Wolfsburgs Oberbürgermeister mit Tipps für Oranje-Stars

WOLFSBURG: Eine Fußball-EM kann lang sein. Da muss auch mal Zeit für Ablenkung sein. Für die Oranje-Profis gibt es in Wolfsburg Tipps aus erster Hand.

Wolfsburg ist nicht unbedingt als Partystadt bekannt. Vielleicht auch deshalb entschied sich der Königliche Niederländische Fußballbund dafür, während der Europameisterschaft in Deutschland gerade hier sein Quartier aufzuschlagen. Doch laut Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann ist die VW-Stadt besser als ihr Ruf.

Sollten die Oranje-Stars während des Turniers einmal Ablenkung benötigen, könnten sich die Spieler gerne bei ihm melden, sagte Weilmann der niederländischen Tageszeitung «De Telegraaf». «Wir haben viele schöne Kneipen, Diskotheken und Clubs», sagte Weilmann. «Wenn jemand Tipps braucht, dann kann ich eine persönliche Rundtour geben. Ich fürchte nur, dass ich dann Ärger mit dem Trainer bekomme.»

Schiedsrichter-Chef zur Frauen-Frage: Haben die besten Referees

MÜNCHEN: In Katar leitete die Französin Frappart erstmals das Spiel einer Männer-WM. Bei der EM wird es keine Frau an der Pfeife geben.

UEFA-Schiedsrichter-Chef Roberto Rosetti hat angesprochen auf eine Fußball-EM ohne weibliche Referees die Qualität der vorgesehenen Unparteiischen hervorgehoben. «Ich bin sehr glücklich über diese Liste von Schiedsrichtern», sagte der 56-Jährige. «Diese 19 Schiedsrichter sind für mich die besten der Welt.» Das einzige Kriterium für die Auswahl sei «Qualität» gewesen. Die Auswahl sei top, er sei sehr zuversichtlich für die EM, sagte Rosetti.

Bei der WM in Katar hatte es noch Schiedsrichterinnen gegeben. Die Französin Stéphanie Frappart war im WM-Gruppenfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica die erste Schiedsrichterin, die eine Partie bei einer Männer-Weltmeisterschaft leitete.

Faeser tippt auf EM-Finalsieg der DFB-Elf gegen Frankreich

BERLIN: Vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft tippt Innenministerin Nancy Faeser auf ein Endspiel zwischen Deutschland und Frankreich. Auch auf das Ergebnis legt sie sich fest.

Die auch für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser wünscht sich ein EM-Finale zwischen Deutschland und Frankreich - und tippt auf einen knappen Endspielsieg des Gastgebers. «Es wird 2:1 ausgehen», sagte die SPD-Politikerin in einem Interview der «Bild» (Donnerstag). Bei der am Freitag mit der Partie zwischen Deutschland und Schottland beginnenden Fußball-Europameisterschaft habe sie eigene Stadionbesuche fest eingeplant, kündigte Faeser an. «Ich werde natürlich auch vor Ort der deutschen Mannschaft die Daumen drücken. Ganz klar», sagte sie. Vom 14. Juni bis 14. Juli finden 51 EM-Spiele in zehn deutschen Städten statt.

«Bild»: Transfer von Stuttgarts Ito zum FC Bayern perfekt

MÜNCHEN/STUTTGART: Der FC Bayern bedient sich beim Vizemeister. Einem Medienbericht zufolge wechselt Hiroki Ito für eine zweistellige Millionen-Ablöse nach München.

Der Wechsel von Abwehrspieler Hiroki Ito vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München ist offenbar perfekt. Wie die «Bild»-Zeitung am Donnerstag berichtet, geht der japanische Fußball-Nationalspieler für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro nach München. Beide Seiten seien sich einig, demnach fehle nur noch die Unterschrift des 25-Jährigen. Auch der VfB sei über den Wechsel informiert. Am Mittwochabend hatten mehrere Medien bereits berichtet, dass der Transfer bevorstehe. Eine Bestätigung der Clubs gibt es bislang aber nicht.

Ito, der über einen starken linken Fuß verfügt, gehörte in der abgelaufenen Saison zu den Stuttgarter Leistungsträgern und hatte großen Anteil am zweiten Platz in der Bundesliga und der Qualifikation für die Champions League. Auch der englische Premier-League-Club Tottenham Hotspur soll Interesse an Ito signalisiert haben.

Guirassy kann sich Wechsel zum BVB «auf jeden Fall» vorstellen

STUTTGART: Auch dank Serhou Guirassy ist der VfB Stuttgart zuletzt überraschend Vizemeister geworden. Der Top-Stürmer des schwäbischen Fußball-Bundesligisten liebäugelt mit einem Wechsel.

Serhou Guirassy hat den Spekulationen über einen Abschied vom VfB Stuttgart neue Nahrung gegeben. Auf die Frage, ob er sich ein Engagement bei Ligarivale Borussia Dortmund vorstellen könne, sagte der Top-Stürmer des schwäbischen Fußball-Bundesligisten bei Sky: «Auf jeden Fall. Es ist ein sehr großer Club. Aber es ist nichts fortgeschritten, ich bin immer noch unter Vertrag beim VfB.» Mit dem Champions-League-Finalisten wird der 28-Jährige schon länger in Verbindung gebracht.

Eine unmittelbare Entscheidung steht aber offenbar nicht bevor. «Ich weiß es nicht. Ich war bei der Nationalmannschaft, jetzt ist es Zeit für Urlaub. Wir werden in ein paar Wochen wissen, was passieren wird», sagte der Auswahlspieler Guineas, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 28 Tore für die Stuttgarter erzielte. Auch weitere Clubs sollen Interesse an einer Verpflichtung bekundet haben.

2022 hatte der damalige Stuttgarter Sportdirektor Sven Mislintat, der inzwischen wieder für den BVB arbeitet, den Stürmer von Stade Rennes ins Schwabenland geholt. Guirassys Vertrag beim VfB läuft noch bis zum 30. Juni 2026, enthält allerdings eine Ausstiegsklausel. Schon in den vergangenen Transferperioden hatte es Wechselgerüchte um den Stürmer gegeben.