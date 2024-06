Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.06.24 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

Peter Neururer wieder Trainer für vereinslose Profis

DUISBURG: Der 69-Jährige hält die Fußballer bei der Suche nach einem Verein auf Trab. Die Erfolgsquote ist hoch.

Der langjährige Bundesligatrainer Peter Neururer betreut in diesem Sommer bereits zum siebten Mal das VdV-Camp für vertragslose Profifußballer. Zum 22. Mal bietet die Spielergewerkschaft Vereinigung der Vertragsfußballspieler vereinslosen Spielern vor der Saison eine Trainingsmöglichkeit und Testspiele, in denen sich die Profis für neue Jobs empfehlen können. Laut VdV finden rund 80 Prozent der Teilnehmer einen neuen Club.

Startschuss des vierwöchigen Camps ist am 2. Juli in der Sportschule Wedau. Das erste Testspiel ist für den 9. Juli beim Regionalligisten FC Gütersloh geplant. Neben Neururer zählen die beiden ehemaligen Bundesligaprofis Karsten Hutwelker und Thorsten Albustin zum Trainerteam.

Entwarnung bei Lewandowski: «Nur eine leichte Verletzung»

WARSCHAU: Der letzte EM-Test am Montagabend war ein Schock für viele polnische Fans. Superstar Lewandowski und sein Sturmpartner mussten verletzt vom Platz. So schlimm wie befürchtet ist es aber offenbar nicht.

Die EM-Teilnahme des polnischen Stürmerstars Robert Lewandowski ist offenbar nicht in Gefahr. Der frühere Torjäger des FC Bayern München musste am Montagabend beim 2:1-Sieg im letzten Testspiel gegen die Türkei schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Polens Trainer Michal Probierz gab in der Nacht zu Dienstag jedoch eine vorsichtige Entwarnung: «Robert hat nur eine leichte Verletzung und wir hoffen, dass es keine Probleme gibt», sagte der frühere Zweitliga-Profi von Bayer Uerdingen und Wattenscheid 09.

Die Polen werden vor ihrem ersten EM-Spiel am Sonntag in Hamburg gegen die Niederlande (15.00 Uhr/RTL und MagentaTV) von großen Verletzungssorgen geplagt. Deutlich ernster als bei Barcelona-Star Lewandowski ist die Situation offenbar bei seinem Sturmpartner Karol Swiderski von Hellas Verona. Der 27-Jährige war am Montagabend beim Torjubel über seinen Treffer zum 1:0 gegen die Türken umgeknickt und musste ebenfalls schon früh vom Platz. «Karol hat sich den Knöchel verstaucht», sagte Probierz. «Wie die Situation genau ist, werden wir erst nach weiteren Tests sehen. Im Moment glaube ich aber nicht, dass ich noch einen anderen Spieler nachnominieren werde.»

Miroslav Klose wird Trainer des 1. FC Nürnberg

NÜRNBERG: Miroslav Klose wird Cheftrainer beim 1.

FC Nürnberg und damit Nachfolger von Cristian Fiél. Das gab der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekannt.

Robin Gosens wird EM-Experte bei MagentaTV

BERLIN: Für einen Platz in der deutschen Nationalmannschaft hat es nicht gereicht. Dennoch wird Fußball-Profi Robin Gosens ab Freitag bei der EM im eigenen Land dabei sein.

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens wird während der EM als Experte für MagentaTV arbeiten. Der 29 Jahre alte Verteidiger von Union Berlin hatte es nicht in den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann geschafft. «Ich habe Lust auf diese EM im eigenen Land! Für mich war nach meiner Nicht-Nominierung klar, dass ich die EM dennoch als Fan verfolgen werde. Als dann die Anfrage von MagentaTV kam, habe ich schnell gemerkt, dass ich Lust habe, mich als Experte auszuprobieren», sagte Gosens laut Mitteilung.

Seinen ersten Einsatz hat Gosens bereits am Freitagabend beim Turnierstart rund um das Eröffnungsspiel von Gastgeber Deutschland gegen Schottland in München mit Moderator Johannes B. Kerner und Michael Ballack. Gosens hat in seiner Karriere auch in den Niederlanden und vor allem in Italien gespielt. Medienberichten zufolge steht er in diesem Sommer vor einer Rückkehr in die Serie A.