Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Lahms Wunsch fürs Auftaktspiel: Sieg für Euphorie im Land

MÜNCHEN: Die DFB-Elf hat in den letzten Turnieren keinen guten Start hingelegt und ist jeweils früh ausgeschieden. Diesmal soll es anders laufen, hofft Turnierdirektor und Ex-Nationalspieler Lahm.

Ein erfolgreicher Start der deutschen Nationalmannschaft in die Fußball-Europameisterschaft ist nach Ansicht des Turnierdirektors Philipp Lahm «sehr wichtig» für die Euphorie im Land. «Wenn man sieht: Die letzten drei Turniere hat die Nationalmannschaft das Auftaktspiel immer verloren und ist dann zweimal in der Vorrunde und einmal im Achtelfinale ausgeschieden. Allein deswegen ist der Erfolg wichtig, um ein bisschen Ruhe zu haben», sagte Lahm in einem Deutschlandfunk-Interview am Tag des Eröffnungsspiels gegen Schottland am Freitag (21.00 Uhr/ZDF/MagentaTV).

Bei den WM-Turnieren 2022 und 2018 unterlag Deutschland Japan (1:2) und Mexiko (0:1) zum Auftakt und kam jeweils nicht über die Gruppenphase hinaus. Bei der paneuropäischen EM 2021 verlor die DFB-Elf mit 0:1 gegen Frankreich und scheiterte in der ersten K.o.-Phase an England (0:2).

«Bei einem Heimturnier ist so ein Auftaktsieg natürlich noch viel, viel bedeutender, weil er so eine Begeisterung, eine Euphorie entfachen kann, wenn die Nationalmannschaft im Eröffnungsspiel gut auftritt», sagte der Weltmeister von 2014. «Das wünsche ich mir, wenn der Ball rollt, dass dann diese Begeisterung in unserem Land ist, und man wieder einen Zusammenhalt spürt in unserer Gesellschaft.»

Ifo: Fußball-EM hat voraussichtlich keinen großen Konjunktureffekt

MÜNCHEN: Die Fußballeuropameisterschaft wird Hotels und Gaststätten in Deutschland höhere Umsätze bescheren - aber laut Ifo-Institut voraussichtlich keinen größeren Konjunktureffekt haben. Die Münchner Ökonomen gehen in ihrer am Freitag veröffentlichten Mitteilung davon aus, dass die Ausgaben anreisender Fußballfans die deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,1 Prozent beziehungsweise eine Milliarde Euro erhöhen könnten.

Nach der EM würden die Dienstleistungsexporte dann wieder sinken und unter dem Strich voraussichtlich gleich bleiben, erwartet Ifo-Forscher Gerome Wolf. «Dienstleistungsexporte» sind die Dienstleistungen, die Inländer für Ausländer erbringen. Dazu zählen Hotelübernachtungen und andere Ausgaben ausländischer Fans in Deutschland.

«Gesamtwirtschaftlich gesehen fallen die Effekte dieser Art von Großveranstaltungen eher gering aus, abgesehen vom Tourismus», sagte Timo Wollmershäuser, Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen. «Dies legen zumindest die Erfahrungen mit der Weltmeisterschaft aus dem Jahr 2006 nahe.»

Gündogans großer Moment: Vom WM-Fanfest 2006 zum EM-Kapitän

MÜNCHEN: Beim WM-Sommermärchen 2006 stand Ilkay Gündogan als junger Fan vor den großen Leinwänden und schaute Deutschland-Spiele. 18 Jahre später ist er EM-Kapitän, «eine unfassbare Ehre».

Vom jugendlichen WM-Fan 2006 zum speziellen EM-Protagonisten 2024: Für Ilkay Gündogan wird es einer der größten Momente in seinem Fußballer-Leben sein, die Nationalmannschaft am Freitagabend beim Eröffnungsspiel der Heim-Europameisterschaft gegen Schottland als Kapitän in die ausverkaufte Münchner Arena zu führen. «Das bedeutet mir natürlich unfassbar viel», sagte der 33 Jahre alte Profi des FC Barcelona.

Es sei aber nicht nur «ein Riesenprivileg», das Team des Gastgebers anzuführen. Sondern einfach als Spieler dabei zu sein in der Mannschaft und in der besonderen Atmosphäre, «mit den Kollegen im eigenen Land dieses Turnier spielen zu dürfen. Das ist eine Möglichkeit, die man nicht so einfach in der Karriere bekommt», sagte Gündogan.

Für den 77-maligen Nationalspieler schließt sich 18 Jahre nach der WM in Deutschland ein Kreis. «Ich war 2006 als Jugendlicher auch auf den großen Fanfesten vor den großen Leinwänden und habe das extrem genossen», erzählte Gündogan vor dem EM-Auftakt: «Und jetzt selbst ein Teil dieser Mannschaft zu sein, dieses Landes und das deutsche Volk auch mit Stolz vertreten zu dürfen, ist eine unfassbare Ehre. Darauf freue ich mich extrem.»