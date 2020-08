Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Bericht: Beim Supercup jeweils 3000 Tickets für Bayern und Sevilla

NYON: Beim Supercup-Spiel zwischen dem Champions-League-Sieger FC Bayern München und dem Europa-League-Gewinner FC Sevilla sollen beide Finalisten nach «Kicker»-Informationen jeweils 3000 Tickets erhalten. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte am Dienstag mitgeteilt, dass am 24. September in Budapest mehrere Tausend Fans zugelassen würden. Bis zu 30 Prozent der rund 67.000 Plätze in der Puskás Aréna sollen gefüllt werden, was etwa 20.000 Zuschauer wären.

Der «Kicker» schreibt mit Verweis auf Planungen der UEFA, dass «sowohl die Münchner als auch die Spanier mit jeweils 3000 Karten» versorgt werden sollen. Triple-Gewinner Bayern wäre damit der erste Bundesligist seit Monaten und dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, der wieder ein Pflichtspiel vor Zuschauern absolvieren würde.

Mit dem Thema Rückkehr der Fans beschäftigt sich auch die Club-Vereinigung ECA. Dem «Kicker» liegt nach eigenen Angaben ein 33-seitiges Schreiben von Juve- und ECA-Chef Andrea Agnelli mit detaillierten Empfehlungen für eine Rückkehr von Zuschauern in die Stadien vor. Demnach seien Fiebermessung, Maskenpflicht, zeitlich versetzte Einlassfenster und personalisierte Tickets geplant.

Tony Martin befürchtet Tour-Abbruch: Jeder Tag kann der letzte sein

NIZZA: Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin würde die Tour de France lieber ohne Zuschauer fahren und befürchtet einen vorzeitigen Abbruch des Rennens. «Die Sorge ist da. Das schwebt wie ein Damoklesschwert über uns, dass jeder Tag der letzte sein kann. Das ist sehr schade», sagte Radprofi Martin im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt am Samstag in Nizza mit Blick auf die Corona-Krise.

Der 35 Jahre alte Routinier hätte es vorgezogen, angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen in Frankreich ohne Zuschauer zu fahren. «Lieber eine Tour ohne Zuschauer als gar keine Tour», betonte Martin und fügte hinzu: «Ich bin kein Fachmann und kann nicht beurteilen, wie sich die 5000 Leute im Start- und Zielbereich aufteilen können. Für mich ist das erst einmal eine sehr hohe Zahl.» Er verstehe nicht, dass die Organisatoren einen Zuschauer-Ausschluss sehr früh abgelehnt hatten. «Die Situation verschlechtert sich von Tag zu Tag.»

Schalkes Sportvorstand Schneider hält Corona-Klauseln für «sinnvoll»

LÄNGENFELD: Sportvorstand Jochen Schneider vom FC Schalke 04 hat Pandemie-Klauseln in neu abgeschlossenen Spielerverträgen als Reaktion auf die Corona-Krise als «etwas ganz Normales» bezeichnet. «Das ist nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, das wird bei vielen Vereinen so gehandhabt», sagte der 49-Jährige im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im österreichischen Längenfeld der Deutschen Presse-Agentur: «Das ist kaufmännisch sinnvoll.»

Diese Klauseln sollen dafür sorgen, dass Gehaltseinbußen in bestimmten Fällen automatisch greifen, ohne dass erst ein Verzicht mit den Spielern ausgehandelt werden muss. Natürlich seien solche Klauseln praktikabel und machen «aus unternehmerischer Sicht durchaus Sinn», sagte Schneider. Juristische Bedenken habe er nicht: «Auf beiden Seiten werden Verträge stets von Juristen geprüft.»

Ähnliche coronabedingte Vertragsklauseln gibt es bereits im Eishockey, im Basketball und auch beim Bundesliga-Rivalen Werder Bremen.

Schalke würde Verluste für Fan-Rückkehr in Kauf nehmen

LÄNGENFELD: Der FC Schalke 04 würde im Falle einer Teil-Rückkehr der Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga auch finanzielle Verluste in Kauf nehmen. «Ja, ganz klar. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Fußball ohne Fans nicht wirklich schön ist», sagte Sportvorstand Jochen Schneider im Traingslager im österreichischen Längenfeld der Deutschen Presse-Agentur.

Die Ministerpräsidenten der Länder dürften an diesem Donnerstag in Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel auch über das Fan-Thema sprechen. «Natürlich gehen die Zahlen aktuell nicht in die richtige Richtung», sagte Schneider auf die Frage nach der Konferenz der Politik: «Ich bin jedoch der Meinung, dass wir uns insgesamt glücklich schätzen können, wie die verantwortlichen Politiker in Deutschland mit der Pandemie umgegangen sind. Von daher habe ich das Vertrauen, dass auch jetzt erneut die richtigen Schlüsse gezogen werden und die Zahlen hoffentlich wieder in die andere, bessere Richtung gehen.»

Schneider hofft, dass die Zahl der Zuschauer sukzessive gesteigert werden darf. «Die Rückkehr der Fans hat eine immense Bedeutung für den Fußball insgesamt und für Schalke 04 mit der besonderen Atmosphäre in der Veltins-Arena natürlich im Speziellen», sagte Schneider. «Es ist gut, dass wieder Fußball gespielt wird. Aber an der einen oder anderen Stelle muss man sich schon zwingen, die Spiele anzugucken, weil einfach die Atmosphäre fehlt.»