Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Mexiko plant Bewerbung für Olympia 2036

MEXIKO-STADT: In Mexiko sollen nach 1968 wieder Olympische Spiele stattfinden. Das Land plant, sich für die Sommerspiele 2036 beziehungsweise 2040 zu bewerben. Dies gaben Außenminister Marcelo Ebrard und die Präsidentin des Nationalen Olympischen Komitees, María José Alcalá Izguerra, am Mittwoch (Ortszeit) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.

Ermutigt fühlen sie sich durch Aussagen von IOC-Präsident Thomas Bach. Der deutsche Chef des Internationalen Olympischen Komitees habe sich in einem Brief wohlwollend über eine mögliche Kandidatur Mexikos geäußert. Zunächst soll nun ein Komitee mit Vertretern aus Wirtschaft, Kultur und Sport benannt werden, dessen Besetzung am 30. November bekannt gegeben werden soll. Als zweiter Schritt sollen Machbarkeitsstudien folgen.

Ebrard betonte, Mexiko sei ein Land mit einer starken Demokratie, gefestigten Institutionen und einer stabilen Wirtschaft, die zu den besten der Welt gehöre. Das Land hat außer den Sommerspielen 1968 auch schon die Fußball-Weltmeisterschaften 1970 und 1986 ausgerichtet.

In Deutschland gibt es seit längerem Diskussionen darüber, ob 100 Jahre nach den historisch belasteten Nazi-Spielen in Berlin für 2036 eine neuerliche Olympia-Bewerbung gestartet werden soll. Als mögliche Anwärter gelten München und die deutsche Hauptstadt. Zuletzt waren mehrere Kandidaturen für Sommer- und Winterspiele auch an der mangelnden Akzeptanz in der Bevölkerung gescheitert.

Skicrosserin Maier und das Warten auf die Bronze-Entscheidung

HERZOGENAURACH: Skicrosserin Daniela Maier hat die Bronzemedaille der Olympischen Winterspiele von Peking immer noch zu Hause liegen. «Ich schaue sie gerne an. Das war an dem Tag das beste Skicross, das ich je gezeigt habe», erinnerte sich die 26-Jährige am Mittwoch bei der Einkleidung des Deutschen Skiverbandes (DSV) in Herzogenaurach. Ob die Freestylerin die Belohnung für den Wettkampf ihres Lebens für immer behalten darf, steht auch acht Monate nach dem Rennen in China nicht fest.

Der Fall liegt weiterhin beim Internationalen Sportgerichtshof Cas im schweizerischen Lausanne. «Wir gehen im Moment davon aus, dass die Medaille bei Dani bleibt», sagte Heli Herdt (Sportdirektor Skicross).

Maier hatte bei den vergangenen Winterspielen Bronze geholt. Nach einem Einspruch der viertplatzierten Fanny Smith und des Schweizer Skiverbandes entschied die Berufungskommission des Weltverbands Fis, die Jury-Wertung aufzuheben. Plötzlich jubelte Smith und der DSV legte Einspruch ein. Kurios: Auf der Fis-Seite wird Maier als Vierte geführt, auf der Olympia-Seite als Dritte.

Die Aberkennung des dritten Platzes ist nicht automatisch gleichbedeutend mit dem Verlust der Olympia-Medaille. Ein mögliches Szenario wäre, dass eine weitere Bronzemedaille vergeben wird. «Ich wünsche mir, dass es jetzt irgendwann mal etwas Offizielles gibt», sagte Maier, die im Sommer versucht hat, so gut es geht mit dem Thema abzuschließen. «Ich musste für mich diesen Cut machen, um gestärkt in die neue Saison starten zu können.» Die Skicrosserinnen eröffnen ihre Weltcup-Saison Anfang Dezember in Frankreich.