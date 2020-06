Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Leipzigs Stürmer Werner wechselt von Leipzig zu Chelsea

LEIPZIG: Fußball-Nationalspieler Timo Werner wechselt von Bundesligist von RB Leipzig zum FC Chelsea. Das gaben beide Clubs am Donnerstag bekannt. Der 24-Jährige hatte bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2023, machte aber von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch. Demnach kassiert Leipzig eine Ablöse von 53 Millionen Euro. Der 24-Jährige soll beim Club aus der englischen Premier League einen Vertrag bis 2025 unterschrieben haben.

UEFA: Transferfenster soll bis zum 5. Oktober geöffnet bleiben

NYON: Die Europäische Fußball-Union empfiehlt die Verlängerung des Transfer-Zeitraums in diesem Sommer bis zum 5. Oktober. Eine entsprechende Aufforderung sei den Nationalverbänden zugegangen, teilte die UEFA am Donnerstag nach einer Tagung des Exekutivkomitees mit. Bis zum 6. Oktober müssen die Vereine in der Champions League und Europa League ihre Spieler für die Saison 2021/22 registrieren.

WM-Qualifikation: In zehn Gruppen ab November 2021

Nyon (dpa) - Die europäische Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar beginnt mit zehn Gruppen im November 2021. Gespielt wird in fünf Gruppen mit je fünf Nationen sowie fünf mit je sechs Teilnehmern, wie die Europäische Fußball-Union am Donnerstag mitteilte. Die zehn Gruppensieger sind direkt für die Endrunde vom 21. November bis zum 18. Dezember qualifiziert. Die zehn Gruppenzweiten sowie zwei noch nicht qualifizierte Gruppensieger aus der Nations League spielen in Playoffs im März 2022 die weiteren drei europäischen Teilnehmer aus.

Financal Fair Play: Corona-Bewertung der «Break-even-Vorschrift»

Nyon (dpa) - Die Europäische Fußball-Union gewährt den Clubs aufgrund der Coronavirus-Pandemie eine gewisse Flexibilität bei der Erfüllung der Finanzvorschriften (Financial Fair Play). Bei der Bewertung der sogenannten Break-even-Vorschrift, laut der die Vereine grundsätzlich nicht mehr ausgeben dürfen als sie einnehmen, wird die für das Finanzjahr 2020 um eine Saison verschoben, wie die UEFA am Donnerstag mitteilte. Die Finanzjahre 2020 und 2021 werden zudem zusammengelegt.

Blutdoping-Hauptverfahren gegen Mark S. eröffnet - Prozess wohl 2020

MÜNCHEN: Im internationalen Blutdoping-Skandal um den Erfurter Mediziner Mark S. dürfte noch in diesem Jahr der Prozess anstehen. «Die Anklage ist zugelassen, das Hauptverfahren ist eröffnet», teilte Florian Gliwitzky vom Landgericht München am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft München hat Mitte Dezember 2019 Anklage gegen Mark S. und vier Helfer erhoben. Ihnen wird unter anderem gewerbsmäßige und teilweise bandenmäßige Anwendung verbotener Dopingmethoden beziehungsweise Beihilfe dazu vorgeworfen.

Mittelfeldspieler Abrashi unterschreibt neuen Vertrag in Freiburg

FREIBURG: Mittelfeldspieler Amir Abrashi bleibt beim SC Freiburg. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit, machte aber wie gewohnt keine Angaben zur Vertragslaufzeit. Der Nationalspieler von Albanien spielt seit 2015 für die Breisgauer und kommt bislang auf 91 Einsätze. Aufgrund eines Kreuzbandrisses im Frühjahr 2018 hatte Abrashi elf Monate pausieren müssen.

Mit 2000 Zuschauern: Handballer hoffen auf Liga-Neustart im September

DÜSSELDORF: Die Handball-Bundesliga hofft trotz eines Verbotes von Großveranstaltungen bis Ende Oktober auf einen Saisonstart schon im September mit bis zu 2000 Zuschauern. Im Düsseldorfer ISS-Dome soll am 2. September mit dem Supercup zwischen Meister THW Kiel und Vize-Meister SG Flensburg-Handewitt das erste offizielle Pflichtspiel nach der Corona-Pause ausgetragen werden. «Für den Pixum Super Cup haben wir bereits vorgearbeitet und ein Betriebskonzept für bis zu 2000 Zuschauer bei der Stadt Düsseldorf vorgelegt. Hierzu stimmen wir uns weiter ab», sagte Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann der «Rheinischen Post» (Donnerstag).

Deutsche Handballerinnen in EM-Vorrunde gegen Gastgeber Norwegen

HAMBURG: Die deutschen Handballerinnen treffen bei der EM im Dezember in der Vorrundengruppe D auf Gastgeber Norwegen, Rumänien und Polen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag bei der Europäischen Handball-Föderation (EHF) in Wien. Das Turnier findet vom 3. bis 20. Dezember in Dänemark und Norwegen statt.

Trainer Pep Guardiola mit eindringlichem Appell gegen Rassismus

MANCHESTER: Starcoach Pep Guardiola vom englischen Fußball-Meister Manchester City hat sich mit deutlichen Worten gegen Rassismus ausgesprochen. «Es ist mir peinlich, ich schäme mich dafür, was weiße Menschen den schwarzen Menschen angetan haben», sagte Guardiola dem Sender Sky Sports nach dem 3:0-Sieg seines Teams gegen den FC Arsenal am ersten Premier-League-Spieltag nach der Corona-Pause. «Wie können Menschen denken, dass man vollkommen unterschiedlich von anderen ist, nur weil man mit einer anderen Hautfarbe geboren wird?»

Bericht: Hertha einig mit Zeefuik - Verhandlungen aber festgefahren

BERLIN: Hertha BSC und der niederländische U-21-Nationalspieler Deyovaisio Zeefuik haben einem Bericht des «Kicker» (Donnerstag) zufolge eine Einigung über einen Wechsel erzielt. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger wolle nach Berlin, entweder in diesem Sommer oder dann ablösefrei 2021, schrieb das Magazin. Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten aus Berlin sollen bereit sein, rund drei Millionen für Zeefuik zu zahlen. Sein aktueller Verein FC Groningen fordere sechs Millionen Euro Ablöse.

Boris Becker vollzieht Spatenstich für Tennis-Akademie

HOCHHEIM: Mit dem Spatenstich hat der Bau der Boris Becker International Tennis Academy im hessischen Hochheim offiziell begonnen. Der Namenspatron ließ es sich am Donnerstag nicht nehmen, der feierlichen Zeremonie auf dem 48.000 Quadratmeter großen Gelände beizuwohnen. Bis September 2021 soll die Tennis-Akademie, zu der neben der weltweit größten Indoorhalle mit 21 Plätzen noch weitere 18 Außenplätze, ein Hotel mit 110 Zimmern, ein Restaurant, ein Gymnasium sowie ein Boris-Becker-Museum gehören, fertiggestellt sein.

Ex-Bundesliga-Manager Eichin wird Nachwuchs-Leiter in Leverkusen

Leverkusen (dpa) - Der frühere Bundesliga-Manager und Profi Thomas Eichin wird zum 1. Juli Nachwuchsleiter bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen. Der 53-Jährige wird in dieser Funktion «die Verantwortung über das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) mit allen U-Mannschaften tragen». Zudem obliege ihm «der Aufbau der Trainerakademie sowie das Management der Frauen-Bundesligamannschaft und der dazugehörigen Abteilung».