Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Werder-Fans randalieren in Bremen - Attacken auf Bus in Heidenheim

BREMEN/HEIDENHEIM: Nach dem Klassenerhalt ihrer Mannschaft haben Fans des Werder Bremen laut Polizei in der Nacht zum Dienstag in Bremen randaliert. Fans bewarfen demnach Einsatzkräfte mit Flaschen und Böllern. Dabei wurde ein Passant von einer Flasche getroffen. Der Mann musste wegen einer Kopfverletzung im Krankenhaus behandelt werden. Die Einsatzkräfte nahmen mehrere Menschen vorläufig fest und erteilten Platzverweise. Am Spielort warfen Heidenheim-Fans nach Polizei-Angaben Steine und Flaschen auf den Bremer Mannschaftsbus. Nach einer ersten Schätzung betrage der Schaden am Bus mehrere tausend Euro.

Selke bleibt in Bremen - weitere Kaufverpflichtungen greifen

BERLIN: Fußballprofi Davie Selke kehrt nach dem feststehenden Klassenerhalt des SV Werder Bremen nicht zu Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC zurück. Der 25 Jahre alte Angreifer wurde im vergangenen Winter für eineinhalb Jahre an die Norddeutschen verliehen, wäre bei einem Abstieg aber in diesem Sommer vorzeitig wieder nach Berlin gekommen. Für den von der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehenen Leonardo Bittencourt und für Ömer Toprak, der auf Leihbasis von Borussia Dortmund an die Weser kam, greifen durch die festehende weitere Bundesliga-Zugehörigkeit Kaufverpflichtungen.

Gazzetta: Rangnick-Wechsel nach Mailand perfekt - Club dementiert

MAILAND: Der Wechsel von Ralf Rangnick zum italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand ist angeblich perfekt. Die «Gazzetta dello Sport» berichtete am Dienstag auf ihrer Titelseite: «Rangnick-Milan - Es ist geschafft!». Demnach soll der 62-Jährige einen Dreijahresvertrag beim 18-maligen italienischen Meister erhalten, als Sportdirektor fungieren und wohl auch Trainer Stefano Pioli beerben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist sich Rangnick mit dem Club allerdings nicht final einig, der frühere RB-Trainer selbst dementierte den Gazzetta-Bericht bei Sport1.

Zu viele Coronafälle: Dallas darf nicht an MLS-Turnier teilnehmen

DALLAS: Zwei Tage vor dem geplanten Start hat die US-Profifußball-Liga MLS den FC Dallas wegen zu vieler Coronavirusfälle im Team von der Teilnahme am geplanten Turnier nach der Corona-Zwangspause ausgeschlossen. Das teilte die MLS am Montag (Ortszeit) mit. Die Mannschaft aus Texas, einem der inzwischen am härtesten von der Pandemie betroffenen US-Bundesstaaten, kommt derzeit auf insgesamt zehn infizierte Spieler und einen infizierten Betreuer. Dallas ist wie die anderen Teilnehmer bereits nach Florida gereist, die infizierten Personen waren auf dem Disney-World-Gelände zuletzt in Quarantäne.

Handball-Trainer fordern Abschaffung der Sieben-gegen-Sechs-Regel

FRANKFURT/MAIN: Vier Jahre nach der Einführung der Sieben-gegen-Sechs-Regel im Handball fordern etliche Top-Trainer aus aller Welt die Abschaffung des taktischen Mittels. In einer Umfrage des Fachmagazins «Handballwoche» unter 38 Trainern votierte die überwiegende Mehrheit dafür, die kurz vor den Olympischen Spielen 2016 geschaffene Möglichkeit, den Torwart durch einen Feldspieler ersetzen zu können, wieder aus dem Regelwerk zu streichen.

Basketball-Meister Berlin holt Italiens Nationalspieler Fontecchio

BERLIN: Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin hat den italienischen Nationalspieler Simone Fontecchio verpflichtet. Wie der Club am Dienstag mitteilte, erhält der erste Zugang für die kommende Saison einen Dreijahresvertrag. Der 24 Jahre alte und 2,03 Meter große Flügelspieler wechselt von Grissin Bon Reggio Emilia aus seinem Heimatland zum Pokalsieger. Fontecchio ist der erste italienische Profi in der Geschichte des deutschen Double-Gewinners.

In Coronavirus-Krise: DEL schließt Vertrag mit Titelsponsor ab

NEUSS: In der Coronavirus-Krise ist die Deutsche Eishockey Liga (DEL) auf der Suche nach einem neuen Geldgeber fündig geworden. Erstmals wird die höchste deutsche Eishockey-Spielklasse einen Titelsponsor haben und nach dem Lebensmittel-Discounter in «Penny DEL» umbenannt. Der Vertrag wurde bis zum Ende der Saison 2023/24 abgeschlossen. Über die Höhe der finanziellen Unterstützung machte die DEL am Dienstag keine Angaben. Die Vereinbarung mit dem Liga-Sponsor Covestro war nach der vergangenen Saison ausgelaufen.

Vorläufige Einigung erzielt: NHL will Saison am 1. August fortsetzen

NEW YORK: Die NHL und die Spielergewerkschaft der Eishockeyprofis haben mit einer vorläufigen Einigung auf einen Tarifvertrag den Weg frei gemacht für die Fortsetzung der wegen Corona unterbrochenen Saison. Die Abmachung für den Tarifvertrag sowie die Absprachen für die Abläufe der Saisonfortsetzung müssen von den Gremien und Spielern noch in Abstimmungen angenommen werden. Das teilten die NHL und die NHLPA am Montag (Ortszeit) mit. Demnach soll die Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt am 1. August mit den erweiterten Playoffs fortgesetzt werden.

Generalsekretär Curtius: DFB-Akademie wird wie geplant 2021 fertig

FRANKFURT/MAIN: Der Neubau der DFB-Akademie in Frankfurt am Main soll wie geplant Ende 2021 fertiggestellt werden. «Wir sind im Zeitplan. Wir sind im Kostenplan. Es gibt keine Indikatoren, dass wir nicht im kommenden Jahr in den Neubau einziehen können. Wir wollen das Gebäude im vierten Quartal beziehen», sagte Generalsekretär Friedrich Curtius am Dienstag in Frankfurt. Der 150 Millionen teure Bau im Stadtteil Niederrad wird neben der Akademie auch 3,5 Rasenplätze zum Fußball-Training sowie eine Fußballhalle, eine Mehrzweckhalle und zahlreiche Konferenzräume beinhalten.