Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.20

Fortuna Düsseldorf trennt sich von Trainer Funkel

DÜSSELDORF (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat die Trennung von Trainer Friedhelm Funkel bestätigt. Wie der vom Abstieg bedrohte Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wurde der 66 Jahre alte Fußball-Lehrer mit sofortiger Wirkung freigestellt. «Wir alle wussten, dass unser zweites Bundesligajahr sehr schwer werden wird und wir im Abstiegskampf stecken werden. Der gesamte Verlauf der Saison hat uns aber gezeigt, dass wir es bisher nicht geschafft haben, auf Strecke die nötigen Punkte zu holen. Daher mussten wir zu diesem Zeitpunkt reagieren», sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Als Nachfolger verpflichtete der Verein Uwe Rösler.

Funkel bedauert Aus in Düsseldorf: «Leistungskurve ging nach oben»

DÜSSELDORF (dpa) - Friedhelm Funkel hat mit Unverständnis auf seine Freistellung bei Fortuna Düsseldorf reagiert. «Man hat nach der Winterpause gesehen, dass die Mannschaft anders auftritt. Die Leistungskurve ging nach oben», kommentierte der Fußball-Trainer am Mittwoch bei Sky Sport News. Er habe sich deshalb gewünscht, noch eine weitere Chance für «drei, vier Spiele» zu erhalten, um die Talfahrt zu stoppen. «Aber der Vorstand hat leider anders entschieden», sagte Funkel.

Zverev zieht erstmals in Grand-Slam-Halbfinale ein

MELBOURNE (dpa) - Alexander Zverev hat erstmals ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. In seiner Viertelfinal-Premiere bei den Australian Open setzte sich der 22-jährige Hamburger Tennisprofi am Mittwoch in Melbourne gegen den Schweizer Stan Wawrinka 1:6, 6:3, 6:4, 6:2 durch. Nach einem chancenlosen ersten Satz zeigte der Weltranglisten-Siebte eine starke Leistung. Im Halbfinale am Freitag trifft Zverev auf den spanischen Weltranglisten- Ersten Rafael Nadal oder den Österreicher Dominic Thiem.

Olympia-Tests der Skirennfahrer in China wegen Coronavirus abgesagt

YANQING (dpa) - Die alpinen Ski-Rennen im chinesischen Yanqing sind wegen des Ausbruchs des Coronavirus abgesagt worden. Das teilte der Weltverband FIS am Mittwoch mit. Wegen der unsicheren Lage im Gastgeberland für die Olympischen Winterspiele 2022 sei diese «schwierige Entscheidung» zusammen mit den örtlichen Veranstaltern und dem chinesischen Skiverband getroffen worden, sagte FIS-Präsident Gian Franco Kasper in einer Mitteilung. In Yanqing nahe Peking waren am 15. und 16. Februar eine Herren-Abfahrt und ein Super-G als Olympia-Tests geplant. Wohin die Rennen verlegt werden, wurde nicht mitgeteilt. Saalbach-Hinterglemm in Österreich gilt als Kandidat.

US-Gerichtsmedizin: Kobe Bryant und drei Begleiter identifiziert

LOS ANGELES (dpa) - Zwei Tage nach dem Hubschrauberabsturz in Südkalifornien mit neun Toten ist die Leiche des US-Basketballstar Kobe Bryant identifiziert worden. Die Obduktion der von der Unfallstelle geborgenen Leichen habe auch den Tod von Baseball-Trainer John Altobelli (56), des 50-jährigen Piloten und einer 45 Jahre alten Frau bestätigt, teilte die Gerichtsmedizin in Los Angeles am Dienstag mit. Die Untersuchungen dauerten noch an, hieß es. Mit Bryant waren seine 13 Jahre alte Tochter Gianna und sieben weitere Menschen bei dem Absturz ums Leben gekommen.

Muguruza nach Sieg über Kerber-Bezwingerin im Melbourne-Halbfinale

MELBOURNE (dpa) - Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Garbiñe Muguruza hat erstmals das Halbfinale der Australian Open erreicht. Die spanische Tennisspielerin gewann am Mittwoch in Melbourne gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa 7:5, 6:3. Damit fordert Muguruza in der Vorschlussrunde des Grand-Slam-Turniers am Donnerstag die rumänische Wimbledonsiegerin Simona Halep heraus. Pawljutschenkowa hatte im Achtelfinale die Kielerin Angelique Kerber besiegt. Muguruza gewann 2016 die French Open und 2017 in Wimbledon, ist derzeit in der Weltrangliste aber auf Position 32 abgerutscht.

Elf deutsche Biathleten für WM in Antholz nominiert - Lesser dabei

BERLIN (dpa) - Mit Olympiasieger Arnd Peifer und Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann an der Spitze sind insgesamt elf Biathleten und Biathletinnen für die Weltmeisterschaften in Antholz vom 13. bis 24. Februar nominiert worden. Das teilte der Deutsche Skiverband am Mittwoch mit. Auch ohne erfüllte WM-Norm ist Ex-Weltmeister Erik Lesser bei den Titelkämpfen dabei. Neben Peiffer und Lesser wurden bei den Männern Ex-Weltmeister Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Horn und Philipp Nawrath ins deutsche WM-Team berufen. Bei den Damen gehören neben Herrmann noch Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Janina Hettich und Karolin Horchler zur WM-Mannschaft.

Chinas Fußball-Frauen in Australien in Quarantäne

BRISBANE (dpa) - Chinas Frauen-Fußballnationalmannschaft ist bei der Ankunft in Australien für die bevorstehenden Spiele zur Olympia-Qualifikation in Quarantäne genommen worden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, soll sich das Team bis zum 5. Februar in seinem Stadt-Hotel in Brisbane aufhalten. Die Delegation landete am Dienstag (Ortszeit) in Australien, sie war in Shanghai losgeflogen. Am 22. Januar soll sich die Auswahl noch in Wuhan aufgehalten haben - die zentralchinesische Elf-Millionen-Metropole gilt als Ausgangspunkt des neuen Coronavirus.