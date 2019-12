Von: Redaktion DER FARANG | 04.12.19

Ex-Basketballer Dirk Nowitzki mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

BERLIN (dpa) - Dirk Nowitzki ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der ehemalige Weltklasse-Basketballer erhielt am Mittwoch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für sein soziales Engagement. Steinmeier würdigte vor allem Nowitzkis Einsatz als Unicef-Botschafter und in zwei Stiftungen, mit dem der 41 Jahre alte Würzburger seit vielen Jahren Kinder unterstützt.

Erste Niederlage für deutsche Handball-Frauen bei WM

YAMAGA (dpa) - Deutschlands Handball-Frauen haben bei der WM in Japan ihre erste Niederlage kassiert. Die DHB-Auswahl verlor am Mittwoch in Yamaga ihr viertes Vorrundenspiel gegen Welt- und Europameister Frankreich mit 25:27 (12:14). Vor dem abschließenden Gruppenduell mit dem ungeschlagenen Tabellenführer Südkorea (7:1 Punkte) am Freitag belegt das bereits für die Hauptrunde qualifizierte Team von Bundestrainer Henk Groener mit 6:2 Zählern den zweiten Platz. Beste deutsche Werferin war Emily Bölk mit neun Toren.

Erneut Knie-Operation bei Juventus-Profi Khedira

TURIN (dpa) - Wegen anhaltender Schmerzen im linken Knie muss Fußballprofi Sami Khedira erneut operiert werden. Der 32-Jährige werde sich am Mittwoch in Augsburg einer Kniearthroskopie unterziehen, teilte sein Club Juventus Turin mit. Khedira wurde im Februar wegen Herzrhythmusstörungen operiert; danach folgte in Augsburg eine erste Knie-OP. Der Mittelfeldspieler war am Sonntag bei der Partie von Juventus gegen Sassuolo (2:2) nicht im Kader.

Baden-Württembergs Innenminister: Härtere Strafen für Pyrotechnik

STUTTGART (dpa) - Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl will härter gegen das Abbrennen von Bengalos in Fußballstadien vorgehen. Er wolle bei der Innenministerkonferenz in Lübeck vorschlagen, dass das Sprengstoffgesetz beim Kauf und Umgang mit Pyrotechnik verschärft wird und dass Störer im Sportbereich künftig auch der Führerschein entzogen werden kann, sagte der CDU-Politiker der dpa am Mittwoch. Baden-Württemberg will eine entsprechende Beschlussvorlage einbringen. Der Initiative will die Runde der Innenminister dem Vernehmen nach zustimmen.

FIFA: Vermittler kassieren 2019 über 650 Millionen Dollar Provisionen

ZÜRICH (dpa) - Vermittler von internationalen Fußball-Transfers haben im laufenden Jahr bereits 653,9 Millionen US-Dollar (590 Millionen Euro) an Provisionen und damit 19,3 Prozent mehr als im Vorjahr kassiert. An 3.557 der über 17.000 Transfers, die 2019 bislang abgeschlossen wurden, war mindestens ein Vermittler beteiligt, teilte der Weltverband FIFA am Mittwoch mit. Mehr als 80 Prozent der Gebühren kommen von Vereinen aus Italien, England, Deutschland, Portugal, Spanien und Frankreich. Bei den Frauen hätten sich bei den lediglich 242 internationalen Transfers laut FIFA die Provisionen im Vergleich zu 2018 «mehr als verdreifacht».

Deutscher Top-Sprinter Ackermann 2020 nicht bei der Tour de France

KOLBERMOOR (dpa) - Deutschlands bester Sprinter Pascal Ackermann wird auch 2020 nicht bei der Tour de France debütieren. Dies teilten der 25 Jahre alte Radprofi und sein Rennstall Bora-hansgrohe bei der Teampräsentation für die kommende Saison am späten Dienstagabend in Kolbermoor mit. Ackermann wird stattdessen für Mailand-Sanremo und erneut für den Giro d'Italia eingeplant. Sein Tour-de-France-Debüt soll Ackermann dann aber im Jahr 2021 geben.

Nagelsmann macht sich für Outings von schwulen Fußballern stark

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat sich für das Outing von schwulen Fußballern stark gemacht. «Wenn ein homosexueller Spieler mir sagen würde, ich bin nicht frei und kann mich auch in meiner Leistung nicht entwickeln, würde ich ihm sagen: «Oute dich, steh dazu». Ich habe damit gar kein Problem», sagte Nagelsmann laut einem Bericht der «Bild»-Zeitung beim Besuch der Weihnachtsfeier des RB-Fanclubs «Rainbow Bulls». Der 32-Jährige wirbt für Offenheit, sieht in Outings von schwulen Fußballern allerdings auch Probleme in der teils fehlenden Akzeptanz in der Gesellschaft.

Olympische Marathon- und Geher-Wettbewerbe an vier Schlusstagen

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat Sapporo als Austragungsort der Marathon- und Geherwettbewerbe bestätigt und die fünf Entscheidungen kompakt auf die letzten vier Wettkampftage der Sommerspiele 2020 verlegt. Sie werden jetzt vom 6. bis 9. August stattfinden, der Männer-Marathon wie geplant am letzten Sonntag. Das bestätigte die IOC-Exekutive am Mittwoch auf ihrer Sitzung in Lausanne. Wegen der extremen klimatischen Bedingungen in Tokio wurden die Straßenkonkurrenzen der Leichtathletik ins kühlere Sapporo auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido ausgelagert.

Adler Mannheim verlängern mit Plachta - Nationalspieler verletzt

MANNHEIM (dpa) - Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Nationalspieler Matthias Plachta um drei Jahre verlängert. Die neue Vereinbarung mit dem 28 Jahre alten Stürmer laufe nun bis 2023, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mit.