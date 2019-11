Von: Redaktion DER FARANG | 19.11.19

DOSB-Präsident Hörmann will Konzept für Winterspiele 2030 prüfen

FRANKFURT (dpa) - Alfons Hörmann hat als Präsident der Deutschen Olympischen Sportbundes die private Olympia-Idee von Winterspielen 2030 in Deutschland begrüßt und zur Besonnenheit gemahnt. Der Weg zu einer erfolgreichen Olympia-Bewerbung führe «in eine völlig andere Dimension der Anforderungen». Der DOSB werde «auch dieses mögliche Konzept zu gegebener Zeit gerne sachgerecht prüfen und bewerten, ob es ein chancenreiches sein kann». Zwei Thüringer Initiatoren hatten am Montagabend ihre Vision zu Winterspielen in Thüringen, Sachsen und Bayern veröffentlicht. Die beiden hoffen, ihre Idee auf der Mitgliederversammlung des DOSB am 7. Dezember vorstellen zu dürfen.

DFB-Gericht bestätigt Sieben-Wochen-Sperre für Frankfurter Abraham

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußballprofi David Abraham bleibt nach seiner rüden Attacke gegen Freiburgs Trainer Christian Streich für sieben Wochen gesperrt, der Einspruch von Eintracht Frankfurt gegen das Urteil ist am Dienstag vom DFB-Sportgericht abgewiesen worden. Neben der Suspendierung wurde auch die Geldstrafe für den Eintracht-Kapitän in Höhe von 25.000 Euro bestätigt. Vincenzo Grifo vom SC Freiburg bleibt für drei Spiele gesperrt. Der badische Bundesligist zog seinen Einspruch zurück. Grifo hatte in der Begegnung bei den Tumulten nach Abrahams Attacke dem Frankfurter ins Gesicht gefasst und dafür von Schiedsrichter Felix Brych ebenfalls die Rote Karte gesehen.

Deutsche U17-Fußball verpasst Gruppensieg in erster Quali-Runde

NAFPAKTOS (dpa) - Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat in der ersten Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft den Gruppensieg verpasst. Die Fußballer von Trainer Christian Wück verloren in Nafpaktos am Dienstag gegen Gastgeber Griechenland mit 0:2 (0:0). Georgios Koutsias sorgte in der 65. und 84. Minute für die beiden Tore und sicherte so den Griechen den Sieg in der Gruppe 9. Die DFB-Auswahl verpasste damit ihr Ziel. «Wir wollen Gruppensieger werden und damit bei der Auslosung zur zweiten Runde in Topf 1 rutschen», hatte Wück vor dem Anpfiff gesagt.

SG Flensburg-Handewitt holt Handball-Weltmeister Mensah

FLENSBURG (dpa) - Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat den dänischen Weltmeister Mads Mensah verpflichtet. Der Rückraumspieler wird vom kommenden Sommer an für die Norddeutschen spielen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erhält er einen Vertrag bis 2022. Der Olympiasieger ist in dieser Saison noch für die Rhein-Neckar Löwen aktiv. Einen Tag zuvor hatte der Club bekannt gegeben, den bis zum Saisonende laufenden Vertrag mit dem 28-Jährigen nicht zu verlängern.

Argentinien gewinnt Auftaktspiel in deutscher Davis-Cup-Gruppe

MADRID (dpa) - Die argentinische Tennis-Mannschaft hat bei der Davis-Cup-Endrunde in Madrid das Auftaktspiel in der deutschen Gruppe gewonnen. Der Sieg der Argentinier gegen Chile stand am Dienstag bereits nach den beiden Einzeln fest. Zunächst gewann Guido Pella gegen Nicolas Jarry 6:4, 6:3. Dann setzte sich Diego Schwartzman im Spitzenduell gegen Cristian Garin mit 6:2, 6:2 durch. Das Doppel war damit für den Ausgang der Begegnung bedeutungslos. Die Argentinier sind am Mittwoch (11.00 Uhr/DAZN) erster Gegner des deutschen Teams.

Rumäniens Nationaltrainer Contra tritt nach Misserfolgen zurück

BUKAREST (dpa) - Rumäniens Fußball-Nationaltrainer Cosmin Contra hat nach zwei Jahren im Amt und einer Serie von Misserfolgen seinen Rücktritt angekündigt. Der nationale Verband erklärte am Dienstag, als mögliche Nachfolger seien Gheorghe Hagi und Dan Petrescu im Gespräch. Contra war im September 2017 als Nachfolger von Christoph Daum Nationalcoach geworden. Die Rumänen wurden zwar nur Vierter der Gruppe F (14 Punkte), sie können sich aber im März noch über die Playoffs der Nations League für die EM 2020 qualifizieren.

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult wird Mutter

WOLFSBURG (dpa) - Nationaltorhüterin Almuth Schult ist schwanger und wird daher vorerst nicht auf den Fußballplatz zurückkehren. Die 28-Jährige vom Bundesligisten VfL Wolfsburg, die zuletzt wegen einer Schulteroperation nicht spielen konnte, wird im kommenden Jahr Mutter, wie ihr Verein am Dienstag bekanntgab. Schults Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2022. Ihr bislang letztes Pflichtspiel bestritt sie am 29. Juni beim WM-Aus der Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Schweden.

Wimbledon-Halbfinalistin Strycova trennt sich von Tennis-Trainer

PRAG (dpa) - Wimbledon-Halbfinalistin Barbora Strycova hat sich nach zwei erfolgreichen Jahren von ihrem Trainer David Kotyza getrennt. «Weil mein Tennis-Ruhestand naht, wäre es egoistisch, ihn um jeden Preis zu halten», teilte die 33 Jahre alte tschechische Tennisspielerin aus Pilsen am Dienstag mit. Im vergangenen Juli hatte die Weltranglisten-33. überraschend im Einzel das Halbfinale von Wimbledon erreicht. Im Doppel ist sie die Nummer eins der Welt und gewann gemeinsam mit der Taiwanesin Hsieh Su-Wei den Wimbledon-Titel.

Eisschnelllauf-Landesverbände bilden Gremium zur Rettung der DESG

BERLIN (dpa) - Aufgrund der drängenden Finanzprobleme und des miserablen Erscheinungsbildes der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft haben Vertreter der wichtigsten Landesverbände mit Ausnahme von Bayern sowie die Athletensprecher alle Mitglieder des Verbandes zum Dialog aufgerufen. Mit der Bildung eines Gremiums unter dem Motto «DESG - gemeinsam retten» laden die neun Unterzeichner eines Offenen Briefes die Olympiasiegerin Claudia Pechstein und deren Lebensgefährten Matthias Große zur Diskussion über die Situation des Verbandes ein.

Schröder und OKC verlieren in LA - Doncic zieht mit James gleich

LOS ANGELES (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder in der NBA eine knappe Auswärtsniederlage kassiert. Die Thunder unterlagen am Montag (Ortszeit) gegen die Los Angeles Clippers 88:90 (47:42). Der 26-jährige Braunschweiger erzielte zwölf Punkte. Jungstar Luka Doncic führte die Dallas Mavericks mit 42 Punkten zu einem 117:110 (59:49) gegen die San Antonio Spurs. Der 20 Jahre alte Serbe ist neben LeBron James erst der zweite Spieler in der NBA-Geschichte, der ein Triple-Double mit über 40 Punkten vor seinem 21. Geburtstag erzielen konnte.