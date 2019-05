Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.19

Kerber bei French Open in erster Runde ausgeschieden

PARIS (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist bei den French Open schon in der ersten Runde gescheitert.



Die Weltranglisten-Fünfte aus Kiel verlor am Sonntag gegen die 18 Jahre alte Russin Anastassija Potapowa 4:6, 2:6. Nach 73 Minuten auf dem nur spärlich gefüllten Center Court verwandelte die Nummer 81 der Tennis-Welt ihren dritten Matchball. Kerber war die jüngste Verletzungspause und die fehlende Vorbereitungszeit auf Sand deutlich anzumerken. Zum fünften Mal schied sie bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris in der ersten Runde aus. French-Open-Debütantin Potapowa dagegen kam zu ihrem ersten Sieg überhaupt gegen eine Top-Ten-Spielerin.

Rund 15 000 Fans feiern erschöpfte Double-Gewinner des FC Bayern

MÜNCHEN (dpa) - Rund 15 000 Fans haben den Double-Gewinnern des FC Bayern am Sonntag nach der Rückkehr vom Pokalfinale in Berlin auf dem Münchner Marienplatz zugejubelt.



Die vom Feiern in der Hauptstadt erschöpft wirkenden Spieler um Kapitän Manuel Neuer präsentierten sich am Tag nach dem 3:0 gegen RB Leipzig mit der Meisterschale und dem DFB-Pokal auf dem Rathausbalkon. Im Mittelpunkt standen ein letztes Mal Franck Ribéry, Arjen Robben und Rafinha, die den deutschen Fußball-Rekordchampion verlassen werden. «Ich möchte mich bei unseren Jungs bedanken. Was sie geleistet haben, ist einzigartig. Großes Dankeschön und großes Lob an euch», sagte Trainer Niko Kovac. «Mia san Kovac» stand auf einem Fan-Transparent.

Stuttgart-Trainer denkt an Spieler-Wechsel in Relegation

STUTTGART (dpa) - Trainer Nico Willig plant vor dem Relegationsrückspiel beim 1. FC Union Berlin offenbar Umstellungen in der Defensive, um den dritten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte noch zu verhindern.



Nach den eklatanten Schwächen beim 2:2 im Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten könne es am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) in Berlin zu personellen Änderungen im hinteren Mannschaftsteil kommen. «So wie es am Donnerstag war, darf es nicht mehr auftreten», sagte Willig am Sonntag nicht nur mit Blick auf die beiden Gegentore der Berliner.

Berlin landet Sieg im Kampf um Europa-Ticket

BERLIN (dpa) - Die Füchse Berlin haben im Kampf um ein Europa-Ticket einen Zittersieg geschafft.



Die Hauptstädter kamen am 36. Spieltag der Handball-Bundesliga zu einem 34:33 (20:14) gegen die Rhein-Neckar Löwen und verbesserten sich zwei Spiele vor Saisonende mit 38:26 Punkten auf Rang fünf. Die Mannheimer fielen mit 50:14 Zählern hinter den punktgleichen SC Magdeburg auf Platz vier zurück.

Toronto erreicht zum ersten Mal in der Teamgeschichte das NBA-Finale

TORONTO (dpa) - Die Toronto Raptors um Kawhi Leonard haben zum ersten Mal in der Teamgeschichte das Finale in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA erreicht.



Die Kanadier gewannen am Samstag (Ortszeit) das sechste Spiel der Halbfinalserie gegen die Milwaukee Bucks 100:94 (43:50). Der 27-jährige Leonard war mit 27 Punkten und 17 Rebounds der Erfolgsgarant der Raptors. Zusätzlich verteilte der dreifache Allstar sieben Assists. Bei den Gästen aus Milwaukee war Giannis Antetokounmpo (21 Punkte/11 Rebounds) am erfolgreichsten.

Drei Weltcupsiege für deutsche Kanuten beim Auftakt in Posen

POSEN (dpa) - Die deutschen Kanuten haben beim Weltcup-Auftakt im polnischen Posen drei Siege gefeiert.



Das Olympiasieger-Boot im Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke fuhr über 500 Meter einen Sieg vor Frankreich und Portugal ein. Im Kajak-Zweier über 1000 Meter gab es am Sonntag sogar einen Doppel-Erfolg. Das Duo Max Hoff/Jacob Schopf siegte vor den Teamkollegen Tobias-Pascal Schultz/Felix Frank. Auf Rang drei landeten die Dänen. Auch den Weltmeistern Yul Oeltze/Peter Kretschmer gelang ein perfekter Saisoneinstand. Sie siegten im Zweier-Canadier über 1000 Meter knapp vor dem polnischen Duo Mateusz Kaminski/Michal Kudla und den Chinesen Hao Liu/Pengfei Zheng.

Hartung wird Dritter beim Säbel-Grand-Prix in Moskau

MOSKAU (dpa) - Max Hartung hat beim letzten Säbel-Grand-Prix der Saison in Moskau Rang drei belegt.



Der Fechter aus Dormagen erkämpfte sich mit Siegen im Achtelfinale über den Chinesen Yingming Xu (15:13) und im Viertelfinale über den Koreaner Bongil Gu (15:13) zum insgesamt sechsten Mal einen Platz auf dem Podium. Im Halbfinale unterlag er dem Franzosen und späteren Turniersieger Bolade Apithy knapp mit 13:15. «Max Hartung hat über die Saison hinweg eine konstant starke Leistung gezeigt. Das ist unglaublich», lobte Bundestrainer Vilmos Szabo am Sonntag. Die weiteren deutschen Starter verpassten den Sprung in die 32er-Direktausscheidung.

37. Meistertitel für Spandaus Wasserballer

BERLIN (dpa) - Die Wasserballer von Spandau 04 haben vorzeitig ihren 37. deutschen Meistertitel perfekt gemacht.



Der Hauptstadtclub setzte sich am Sonntag mit 12:8 (4:0, 3:4, 4:2, 1:2) gegen Titelverteidiger Waspo 98 Hannover durch und feierte damit den dritten Sieg im dritten Finalspiel. Nach dem 10:9-Auswärtssieg und dem 18:17 nach Fünfmeterschießen am Samstag dominierten die Gastgeber die entscheidende Partie überraschend deutlich. Damit revanchierte sich Spandau für die Endspiel-Niederlage gegen die Niedersachsen aus dem Vorjahr. Seit 1979 verpassten die Berliner nur viermal den Titel.