Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.19

Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot

WIEN (dpa) - Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda ist tot. Der Österreicher starb am Montag im Alter von 70 Jahren, wie sein Arzt Walter Klepetko am frühen Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.



Der 70-Jährige mit der roten Kappe als Markenzeichen hatte seit seinem schweren Unfall auf dem Nürburgring 1976 immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu tun. Nur knapp hatte er damals das Flammeninferno überlebt. Nicht nur seine Kopfhaut wurde dabei durch schwere Verbrennungen gezeichnet. Der spätere Airline-Besitzer zog sich unter anderem auch Verätzungen der Lunge zu. Im Sommer vergangenen Jahres war Lauda eine Lunge transplantiert worden. Nach einer Grippe-Erkrankung musste er im Januar erneut im Krankenhaus behandelt werden.

Beste WM-Vorrunde überhaupt: Eishockey-Team überrascht gegen Finnen

KOSICE (dpa) - Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat bei der Weltmeisterschaft überraschend gegen Finnland gewonnen und die Vorrunde so erfolgreich wie noch nie abgeschlossen.



Die Auswahl setzte sich am Dienstag im slowakischen Kosice gegen das Heimatland von Bundestrainer Toni Söderholm mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) durch. Marc Michaelis (18. Minute), Dominik Kahun (34.) und zweimal Leon Draisaitl (45./59.) erzielten die Tore. Fünf Vorrunden-Siege hatte zuvor noch nie ein deutsches Team bei einer WM geschafft. Für das Viertelfinale war Deutschland bereits zuvor qualifiziert. Wer am Donnerstag in Bratislava der Gegner ist, stand am Dienstagmittag noch nicht fest.

BVB verpflichtet Nationalspieler Nico Schulz - Vertrag bis 2024

DORTMUND (dpa) - Vizemeister Borussia Dortmund hat Nationalspieler Nico Schulz vom Ligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet.



Der 26 Jahre alte Linksverteidiger unterschrieb beim achtmaligen deutschen Meister einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024, teilte der BVB am Dienstag mit. Der sechsmalige Nationalspieler hatte in Hoffenheim noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Die Vereine vereinbarten über die Ablösemodalitäten Stillschweigen. Einen Medienbericht zufolge soll Schulz bei seinem bisherigen Arbeitgeber eine Ausstiegsklausel gezogen haben, in der eine Ablösesumme von angeblich zwischen 25 und 30 Millionen Euro festgelegt war.

Krämer neuer Trainer beim 1. FC Magdeburg

MAGDEBURG (dpa) - Stefan Krämer wird neuer Trainer beim Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg. Das teilte der Verein am Dienstag in Magdeburg mit.



Krämer unterschrieb den Angaben zufolge einen bis zum 30. Juni 2021 laufenden Vertrag. Der 52-Jährige war bis zum 28. Januar 2019 bei Drittligist KFC Uerdingen engagiert. Den Fußball-Osten kennt der gebürtige Mainzer durch seine Trainerämter beim FC Energie Cottbus und dem FC Rot-Weiß Erfurt.

Sicherheitsbedenken: Arsenal ohne Mchitarjan zum Europa-League-Finale

LONDON (dpa) - Der FC Arsenal wird das Europa-League-Finale in Baku wegen Sicherheitsbedenken ohne den früheren Dortmunder Henrich Mchitarjan bestreiten.



Wie der Club am Dienstag bekanntgab, wird der 30 Jahre alte Armenier nicht mit der Mannschaft zum Endspiel gegen den FC Chelsea am 29. Mai reisen. Hintergrund sind politische Spannungen zwischen Aserbaidschan und Armenien.

Andrea Petkovic gewinnt Auftaktspiel beim Tennisturnier in Nürnberg

NÜRNBERG (dpa) - Andrea Petkovic hat ihr Auftaktspiel beim Tennisturnier in Nürnberg gewonnen.



Die Finalistin von 2013 besiegte am Dienstag bei dem WTA-Event in Franken die türkische Qualifikantin Cagla Buyukakcay in zwei Sätzen mit 6:3, 6:2. Bei der letzten Vorbereitung auf die French Open in Paris trifft die Fedcup-Spielerin im Achtelfinale auf Anna-Lena Friedsam, die sich gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu mit 4:6, 6:3, 6:3 durchsetzte.