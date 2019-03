Von: Redaktion DER FARANG | 25.03.19

DFB-Auswahl startet mit 3:2 in den Niederlanden in EM-Qualifikation

AMSTERDAM (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem 3:2 (2:0)-Erfolg in den Niederlanden in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 gestartet.



Nico Schulz erzielte am Sonntag in Amsterdam in der 90. Minute den Siegtreffer. Leroy Sané in der 15. Minute und Serge Gnabry in der 34. Minute bescherten der verjüngten Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw eine 2:0-Führung zur Halbzeit. Die Gastgeber glichen durch Matthijs de Ligt (48.) und Memphis Depay (63.) aus, ehe Schulz kurz vor Schluss traf. Die nächsten Qualifikationsspiele stehen für die DFB-Auswahl im Juni in Weißrussland und daheim gegen Estland auf dem Programm.

Österreich blamiert sich in Israel - WM-Zweiter Kroatien verliert

HAIFA/SERRAVALLE (dpa) - Österreichs Fußballer haben sich in der EM-Qualifikation gegen Israel blamiert.



Drei Tage nach der 0:1-Heimniederlage gegen Polen musste die Mannschaft von Franco Foda am Sonntag trotz Führung eine bittere 2:4-Auswärtsniederlage hinnehmen. In Haifa verlor das ÖFB-Team ausgerechnet gegen die vom Österreicher Andreas Herzog betreuten Israelis. Der WM-Zweite Kroatien verlor in Ungarn mit 1:2. Polen feierte mit dem 2:0 über Lettland ebenso wie Belgien durch das 2:0 auf Zypern den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Spitzenreiter in der deutschen Gruppe ist Nordirland, das 2:1 über Weißrussland war schon der zweite Erfolg.

Peiffer und Doll im Massenstart auf dem Podium - 16. Sieg für Bö

OSLO (dpa) - Einzel-Olympiasieger Arnd Peiffer hat sich beim Weltcupfinale der Biathleten seinen sechsten Podestplatz der Saison gesichert.



Im Massenstart von Oslo musste sich der 32-Jährige am Sonntag nur dem Weltcup-Gesamtsieger Johannes Thingnes Bö geschlagen geben. Der Norweger baute damit seinen Rekord an Saisonsiegen auf herausragende 16 Erfolge aus. Bö blieb wie Peiffer fehlerfrei und hatte nach 15 Kilometern 19,2 Sekunden Vorsprung auf den Harzer. Das tolle deutsche Ergebnis rundete Benedikt Doll als Dritter ab. An seinem 29. Geburtstag leistete sich der ehemalige Sprint-Weltmeister zwei Strafrunden und hatte 38 Sekunden Rückstand auf Bö.

Mannheim macht Einzug ins DEL-Halbfinale perfekt - München patzt

MANNHEIM (dpa) - Die Adler Mannheim haben vorzeitig den Einzug in das Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft perfekt gemacht.



Der Titelanwärter bezwang am Sonntag die Nürnberg Ice Tigers mit 7:4 und entschied das Playoff-Viertelfinale mit 4:1-Siegen für sich. Der EHC Red Bull München patzte dagegen. Gegen die Eisbären Berlin unterlag der Meister daheim 0:3 und führt nur noch mit 3:2. Die Augsburger Panther benötigen nach dem 4:3 nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG beim Stand von 3:2 nur noch einen Erfolg. Die Kölner Haie verkürzten durch das 4:2 gegen den ERC Ingolstadt in der Serie auf 2:3.

Eisschnelllauf-Verband nach ARD-Bericht zu Doping-Verdacht geschockt

BERLIN (dpa) - Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft hat sich bestürzt und geschockt über einen Beitrag der ARD-«Sportschau» im Zusammenhang mit Doping-Ermittlungen gezeigt.



Das Magazin hatte am Sonntag berichtet, ein deutscher Eisschnellläufer stehe im Verdacht, Kunde eines mutmaßlichen Doping-Netzwerkes zu sein. Als Hauptbeschuldigter gilt dabei ein Sportmediziner aus Erfurt. Die DESG bot den verschiedenen Ermittlungsinstitutionen in einer Mitteilung am Sonntagabend ihre volle Unterstützung an. «Nach unserem Wissensstand war kein Athlet/-in unseres Verbandes mit dem beschuldigten Arzt in Kontakt», hieß es. Aktuell lägen keine weitere Details vor.

Norweger Kläbo gewinnt erneut Langlauf-Gesamtweltcup

QUEBEC (dpa) - Der Norweger Johannes Kläbo hat wie im Vorjahr den Skilanglauf-Gesamtweltcup gewonnen.



Der 22-jährige Kläbo siegte am Sonntag in Quebec vor dem Kanadier Alex Harvey und seinem russischen Rivalen Alexander Bolschunow, der über die 13,3 Kilometer erst herangelaufen war und dann im Finale wieder einmal distanziert wurde. Florian Notz wurde als 24. bester Deutscher, dahinter verpasste Jonas Dobler als 35. die Punkte.

Magdeburg bleibt in der Erfolgsspur - Gummersbach weiter in der Krise

MINDEN (dpa) - Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga in der Erfolgsspur. Der Tabellenvierte setzte sich am Sonntag mit 27:25 bei GWD Minden durch und holte sich damit den siebten Sieg in Serie.



Der VfL Gummersbach dagegen findet auch unter dem neuen Trainer Torge Greve keinen Weg aus der sportlichen Misere. Der Traditionsclub unterlag im Derby dem Bergischen HC mit 22:29 und bleibt damit Drittletzter. Für den VfL war es die fünfte Niederlage in Serie. Auch der SC DHfK Leipzig steckt weiter im Tabellenkeller fest. Gegen die MT Melsungen verloren die Sachsen mit 26:29.

Tischtennis-Rekordmeister Düsseldorf mit Boll vor Playoff-Aus

DÜSSELDORF (dpa) - Der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf und Timo Boll müssen um das Playoff-Endspiel in der Tischtennis-Bundesliga bangen.



Drei Tage nach dem verpassten Finaleinzug in der Champions League verlor der Rekordmeister Borussia Düsseldorf am Sonntag im Hinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken TT zuhause mit 2:3. Im zweiten Halbfinale hatte sich bereits am Samstag Pokalsieger TTF Ochsenhausen mit 3:1 gegen Playoff-Debütant TTC Bergneustadt durchgesetzt.

Eisenbichler verpasst Kristallkugel - Kobayashi siegt mit Rekord

PLANICA (dpa) - Skispringer Markus Eisenbichler hat den letzten erhofften Titel in der elfjährigen Ära von Bundestrainer Werner Schuster verpasst.



Der 27 Jahre alte Bayer wurde am Sonntag im slowenischen Planica nach Flügen auf 227 und 235 Meter Dritter und verlor damit die kleine Kristallkugel für den besten Skiflieger noch an Japans Star-Springer Ryoyu Kobayashi. Der Tournee-Sieger hatte im ersten Durchgang mit 252 Metern einen Schanzenrekord in Planica aufgestellt. Neben Kobayashi und Eisenbichler schaffte es auch Domen Prevc als Zweiter auf das Podest.

Skispringerin Seyfarth gewinnt Blue-Bird-Tour - Rang zwei am Sonntag

TSCHAIKOWSKI (dpa) - Die deutsche Skispringerin Juliane Seyfarth hat die erste Blue-Bird-Tour im russischen Tschaikowski gewonnen und damit eine starke Saison erfolgreich beendet.



Für den Gesamtsieg auf der Tour mit insgesamt vier Wettbewerben reichte der 29-Jährigen am Sonntag ein zweiter Platz hinter der Norwegerin Maren Lundby. Weitenmäßig war Seyfarth (128 und 141 Meter) auch beim Saisonfinale die stärkste, doch ihre Rivalin hatte mit schwierigen Windbedingungen zu kämpfen. Katharina Althaus als Fünfte und Carina Vogt auf Rang zwölf komplettierten ein gutes Teamergebnis.

Biathlon-Weltmeisterin Herrmann zum Abschluss Vierte im Massenstart

OSLO (dpa) - Biathletin Denise Herrmann ist beim Weltcup-Finale in Oslo im Massenstart als beste Deutsche auf Platz vier gelaufen.



Die Verfolgungs-Weltmeisterin leistete sich am Sonntag vier Fehler und kam 21,6 Sekunden hinter der siegreichen Einzel-Olympiasiegerin Hanna Öberg ins Ziel. Die Schwedin verwies nach zwei Strafrunden mit 1,3 Sekunden Vorsprung die Norwegerin Tiril Eckhoff (drei Fehler) auf Rang zwei. Dritte wurde die erstmals auf dem Podium stehende US-Amerikanerin Clare Egan (1/+ 10,4 Sekunden).

Norwegerin Östberg gewinnt erstmals Langlauf-Gesamtweltcup

QUEBEC (dpa) - Die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg hat erstmals in ihrer Karriere den Langlauf-Gesamtweltcup gewonnen.



Dafür reichte der 28-Jährigen am Sonntag in Quebec ein dritter Platz im Verfolgungsrennen. Ihre härteste Widersacherin Natalia Neprajewa aus Russland kam über die 10 Kilometer in der freien Technik nicht über Rang zwölf hinaus. Den Sieg in Kanada sicherte sich wie schon in Sprint und Massenstart die Schwedin Stina Nilsson.

Alexander Zverev in Miami ausgeschieden

MIAMI (dpa) - Alexander Zverev ist beim Tennis-Turnier in Miami ausgeschieden.



Der 21-jährige Weltranglisten-Dritte unterlag am Samstag in der zweiten Runde dem Spanier David Ferrer mit 6:2, 5:7, 3:6. Den ersten Satz hatte Zverev gegen den 36-jährigen Ferrer noch kontrolliert und nach 30 Minuten gewonnen. Nach zwei Stunden und 22 Minuten ging er jedoch als Verlierer vom Platz. Ferrer steht auf Platz 155 der Weltrangliste. Zuvor war bereits sein Bruder Mischa Zverev in der zweiten Runde ausgeschieden. Er unterlag dem Georgier Nikolos Bassilaschwili mit 3:6, 2:6.

Wimbledon-Siegerin Kerber scheitert erneut an Kanadierin Andreescu

MIAMI (dpa) - Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber ist beim Tennis-Turnier in Miami erneut an der erst 18 Jahre alten Kanadierin Bianca Andreescu gescheitert.



In der dritten Rundes des mit insgesamt 9,035 Millionen Dollar dotierten Turniers verlor die Kielerin nach 2:10 Stunden mit 4:6, 6:4, 1:6 gegen jene Gegnerin, der sie in der Vorwoche auch im Finale des WTA-Turniers von Indian Wells unterlegen war.

Drittliga-Tabellenführer Osnabrück gewinnt souverän in Kaiserslautern

KAISERSLAUTERN (dpa) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück kommt dem Aufstieg immer näher.



Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 (2:0) durch und haben als Tabellenführer bei noch acht ausstehenden Partien weiterhin neun Punkte Vorsprung auf den SV Wehen Wiesbaden, der auf dem Relegationsrang steht.

Deutsche Degendamen gewinnen Team-Weltcup in China

CHENGDU (dpa) - Deutschlands Degendamen haben überraschend den Mannschafts-Fechtweltcup in der chinesischen Stadt Chengdu gewonnen.



Das Leverkusener Trio Alexandra Ndolo, Alexandra Ehler und Ricarda Multerer sowie Beate Christmann aus Tauberbischofsheim besiegten am Sonntag den WM-Sechsten Estland im Finale mit 45:39. Zuvor hatte es überzeugende Erfolge mit 45:36 im Achtelfinale gegen den WM-Zweiten Südkorea, mit 39:34 im Viertelfinale gegen Europameister Frankreich und mit 41:34 in der Vorschlussrunde gegen Italien gegeben.