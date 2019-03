Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.19

DFB-Direktor Bierhoff: Auch künftig Länderspiele in kleineren Stadien

WOLFSBURG (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird nach Aussage von DFB-Direktor Oliver Bierhoff auch künftig Länderspiele in kleineren Stadien spielen.



«Wir wollen den Weg, den wir nach der WM eingeschlagen haben, weiter fortsetzen und Nähe zu den Fans haben. Wir werden auch wieder einige Spiele in kleineren Stadien austragen, die hoffentlich ausverkauft sind», sagte Bierhoff dem «Sportbuzzer». Am Mittwochabend bestreitet die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw den Jahresauftakt mit einem Testspiel gegen Serbien in Wolfsburg. Zuletzt waren nur noch wenige der 26 000 Karten für die Partie verfügbar. Bis vor kurzem hatte der DFB keine Länderspiele in Arenen mit einem Fassungsvermögen unter 30 000 Zuschauern ausgetragen.

Staatsanwaltschaft München ermittelt 21 Athleten zu Doping-Skandal

MÜNCHEN (dpa) - Die Münchner Schwerpunktstaatsanwaltschaft hat 21 Athleten aus acht europäischen Ländern ermittelt, die mutmaßlich Eigenblut-Doping betrieben haben sollen.



Dies teilte Oberstaatsanwalt Kai Gräber am Mittwoch. Dazu, ob deutsche Sportler darunter sind, wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen. Die 21 Athleten haben zwischen 2011 bis zu den Doping-Razzien bei der nordischen Ski-Weltmeisterschaften Ende Februar im österreichischen Seefeld eine dreistellige Anzahl von Bluttransfusionen bekommen. «Die 21 Athleten kommen aus fünf verschiedenen Sportarten, darunter sind drei Wintersportarten», sagte Gräber.

Hannover 96 muss Mitgliederdaten an Club-Opposition herausgeben

HANNOVER (dpa) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat zur Vermeidung eines Zwangsgeldes ein Verzeichnis aller rund 23 000 Mitglieder an drei Vertreter der «Interessensgemeinschaft Pro Verein 1896» herausgegeben.



Der Club reagierte damit auf eine Entscheidung des Amtsgerichts Hannover vom 8. März 2019, das ein Zwangsgeld in Höhe von 25 000 Euro gegen den 96-Präsidenten Martin Kind festgesetzt hatte, falls der Verein sich weiter weigere, das Mitgliederverzeichnis herauszugeben. Der abstiegsbedrohte Bundesligist ging gegen das Urteil in Berufung, doch mittlerweile sind sämtliche Rechtsmittel erschöpft.

U21-Auswahl ohne Serra und Löwen im EM-Test gegen Frankreich

ESSEN (dpa) - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz muss im EM-Testspiel gegen Frankreich auf Janni Serra und Eduard Löwen verzichten.



Stürmer Serra von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und Mittelfeldspieler Löwen vom Bundesliga-Club 1. FC Nürnberg reisten krankheits- und verletzungsbedingt zunächst nicht zum Treffpunkt der U21-Auswahl nach Düsseldorf, wie der DFB mitteilte. Sie stehen daher in der Partie am Donnerstag in Essen nicht zur Verfügung.

DFB: Drei Spiele Sperre plus 15 000 Euro Geldstrafe für Ibisevic

BERLIN (dpa) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic mit drei Spielen Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 15 000 Euro belegt.



Das teilte der DFB am Mittwoch nach dem Urteil im Einzelrichterverfahren mit. Der Bosnier hatte im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund (2:3) wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte gesehen, weil er BVB-Torwart Roman Bürki den Ball ins Gesicht geworfen hatte.

Eiskunstlauf-WM: Essenerin Nicole Schott wird Zwölfte in der Kurzkür

SAITAMA (dpa) - Die viermalige deutsche Meisterin Nicole Schott ist gut in die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften im japanischen Saitama gestartet.



Im Kurzprogramm am Mittwoch landete die 22-jährige Essenerin unter 40 Teilnehmerinnen auf dem zwölften Platz. Die Führung übernahm die russische Olympiasiegerin Alina Sagitowa. Auf den Rängen zwei und drei folgen Kaori Sakamoto aus Japan und die Kasachin Elisabet Tursinbajewa.

Ferstl und Weidle holen deutsche Meisterschaft in der Abfahrt

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Die Skirennfahrer Josef Ferstl vom SC Hammer und Kira Weidle vom SC Starnberg haben die deutschen Meisterschaften in der Abfahrt gewonnen.



Für die 23-jährige Weidle, im Weltcup-Winter die mit zwei Podestplätzen erfolgreichste Abfahrerin des Deutschen Skiverbands, war es am Mittwoch auf der Kandahar-Piste in Garmisch-Partenkirchen nach dem Erfolg 2016 der zweite nationale Titel. Für den 30 Jahre alten Ferstl, der im Januar den Super-G in Kitzbühel gewann, ist es die erste deutsche Meisterschaft seiner Karriere.

Tokio präsentiert olympische Fackel für 2020

TOKIO (dpa) - Die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele 2020 haben am Mittwoch die olympische Fackel vorgestellt.



Judoka Tadahiro Nomura präsentierte auf einer Pressekonferenz in Tokio die Fackel, die am Flammenaustritt mit fünf Blütenblättern einer Kirsche verziert ist. Auf der Vorderseite sind die olympischen Ringe und der Schriftzug «Tokyo 2020» zu sehen. Die Kirsche gehört zu den beliebtesten Pflanzen Japans. Die Organisatoren betonten bei der Präsentation, dass das Design ausgewählt wurde, weil der olympische Fackellauf ab März beginnt, wenn Japans Kirschbäume im ganzen Land in voller Blüte stehen. Die Olympischen Spiele in Tokio sollen am 24. Juli 2020 eröffnet werden.

BMW will Audi nicht aus FC-Bayern-Vertrag herauskaufen

MÜNCHEN (dpa) - BMW-Marketingvorstand Pieter Nota hat das Interesse des Autoherstellers an einer Partnerschaft mit dem FC Bayern München als Sponsor und Anteilseigner bestätigt, will Audi aber nicht aus seinem laufenden Vertrag herauskaufen.



«Es gibt Gespräche. Es gibt noch keinen unterschriebenen Vertrag», sagte Nota am Mittwoch in München. Eine Partnerschaft mit dem FC Bayern «wäre eine weltweit sinnvolle Partnerschaft» - der Fußballclub habe in China 135 Millionen Fans, weltweit sogar 650 Millionen. Aber: «Das Rauskaufen von jemand steht nicht zur Diskussion», sagte Nota. Audi ist seit 2010 mit 8,3 Prozent an der FC Bayern München AG beteiligt. Der Sponsorenvertrag des FC Bayern mit Audi läuft noch bis 2025. Audi-Chef Bram Schot hatte vor einer Woche gesagt, der Fußball-Bundesligist passe «perfekt zur Marke Audi», und betont: «Wir werden den Vertrag bis 2025 aussitzen».