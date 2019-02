Von: Redaktion DER FARANG | 18.02.19

Leverkusen nun Fünfter: 2:0 über Düsseldorf

LEVERKUSEN (dpa) - Bayer Leverkusen hat die Siegesserie in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt.



Das Werks-Team gewann am Sonntagabend gegen Fortuna Düsseldorf verdient mit 2:0 (1:0). Durch den vierten Erfolg nacheinander sind die Leverkusener als Tabellenfünfte nach dem 22. Spieltag nur noch fünf Punkte von den Champions-League-Plätzen entfernt. Jung-Nationalspieler Kai Havertz (18.) und Leon Bailey (66.) trafen für die Gastgeber. Aufsteiger Fortuna Düsseldorf blieb trotz der Niederlage auf Platz zwölf und hat weiter zehn Zähler Abstand zum Relegationsplatz 16.

Top-Ergebnisse der Biathleten: Zweite und Vierte in Mixed-Staffeln

SOLDIER HOLLOW/USA (dpa) - Die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel hat eine vielversprechende WM-Generalprobe geschafft.



17 Tage vor dem ersten WM-Rennen in Östersund mussten sich Erik Lesser, Benedikt Doll, Franziska Hildebrand und Vanessa Hinz am Sonntag beim Weltcup in Soldier Hollow/USA nur Olympiasieger Frankreich geschlagen geben. Das deutsche Quartett benötigte sechs Nachlader und lag nach den 2x7,5 und 2x6 Kilometern 13,5 Sekunden hinter den ohne ihren Superstar Martin Fourcade laufenden Franzosen. Die deutschen Skijäger hatten zuvor als Vierte in der Single-Mixed-Staffel ein weiteres Top-Resultat geschafft.

Dank Mbappé: Paris Saint-Germain baut Vorsprung auf zwölf Punkte aus

ST. ETIENNE (dpa) - Fünf Tage nach dem Champions-League-Coup bei Manchester United (2:0) hat Paris St. Germain am Sonntag mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg beim Tabellenfünften AS St. Etienne seine Spitzenposition in der französischen Ligue 1 weiter ausgebaut.



Obwohl mit zwei Spielen gegenüber dem ärgsten Verfolger OSC Lille im Rückstand, führt PSG nun mit zwölf Punkten Vorsprung die Tabelle an. Den Siegtreffer erzielte Kylian Mbappé nach 73 Minuten.

Eisenbichler in Willingen Zweiter - Sieg und Scheck für Kobayashi

WILLINGEN (dpa) - Die deutschen Skispringer haben sich einen Tag nach dem Sieg von Karl Geiger beim zweiten Einzel in Willingen nur Ryoyu Kobayashi geschlagen geben müssen.



Am Sonntag wurde der Tournee-Zweite Markus Eisenbichler mit Sprüngen auf 140 und 141,5 Meter als Zweiter bester Deutscher und machte seinen 36. Platz vom Vortag wieder gut. Geiger (137,5/138,5 Meter) landete auf Rang sechs, auch Richard Freitag (138 und 144 Meter) schaffte es vor rund 20.000 Zuschauern als Vierter an der Mühlenkopfschanze unter die Top-Plätze.

Brose Bamberg zum sechsten Mal deutscher Basketball-Pokalsieger

BAMBERG (dpa) - Brose Bamberg hat zum sechsten Mal den deutschen Basketball-Pokal gewonnen.



Im Duell der ehemaligen Serienmeister setzten sich die Franken am Sonntag gegen ALBA Berlin mit 83:82 (44:37) durch. Die Mannschaft von Trainer Federico Perego holte nach der titellosen Vorsaison wie schon 2017 den Cup und verhinderte den möglichen zehnten Pokalerfolg der Hauptstädter. ALBA musste sich genau wie im Vorjahr erst im Endspiel geschlagen geben. 2018 hatten die Berliner von Coach Aito Garcia Reneses gegen den FC Bayern verloren. Im aktuellen Wettbewerb war Titelverteidiger München im Viertelfinale gegen Berlin ausgeschieden.

Radprofi Degenkolb feiert ersten Saisonsieg in Frankreich

AIX-EN-PROVENCE (dpa) - Radprofi John Degenkolb hat am Sonntag zum Abschluss der viertägigen Tour de Provence in Südfrankreich seinen ersten Saisonsieg gefeiert.



Der in Oberursel lebende Thüringer gewann die vierte Etappe über 162 Kilometer von Avignon nach Aix-en-Provence im Spurt vor dem Australier Simon Clarke und dem Franzosen Anthony Maldonado. Die Gesamtwertung gewann der Spanier Gorka Izagirre. Der erste Höhepunkt des Jahres 2019 ist für Degenkolb der erste Frühjahrs-Klassiker Mailand-Sanremo (23. März), den der 30-Jährige 2015 gewann.