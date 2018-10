Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.18

Mick Schumacher vorzeitig Formel-3-Europameister

HOCKENHEIM (dpa) - Mick Schumacher hat als erster deutscher Rennfahrer den EM-Titel in der Formel 3 gewonnen.



Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher machte am Samstag mit Platz zwei im vorletzten Saisonrennen in Hockenheim den ersten Titel seiner Karriere perfekt. Vor dem Finale am Sonntag hat der 19-Jährige 51 Punkte Vorsprung auf seinen britischen Rivalen Daniel Ticktum und ist damit nicht mehr einzuholen. Ticktum musste sich im zweiten Rennen des Tages beim Sieg des Esten Jüri Vips mit Rang sieben begnügen. Schumacher hat dank des Titels auch die 40 Punkte für die sogenannte Superlizenz beisammen, die Fahrerlaubnis für die Formel 1.

AMSTERDAM (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League ihr Auswärtsspiel in den Niederlanden mit 0:3 (0:1) verloren. Abwehrchef Virgil van Dijk in der 30.



Minute, Memphis Depay (86.) und Georginio Wijnaldum (90.+3) erzielten am Samstag vor rund 50.000 Zuschauern in der Johan-Cruyff-Arena die Tore. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw steht nun in der dritten seiner vier Nations-League-Begegnungen am Dienstag in Paris gegen Weltmeister Frankreich unter Siegzwang.

Nach der vermeidbaren Niederlage gegen Holland, der ersten gegen den alten Rivalen seit 16 Jahren, dürfte auch der Druck auf den Bundestrainer wieder wachsen. Nach dem blamablen WM-Aus hatte Deutschland im ersten Spiel des neu geschaffenen Wettbewerbes gegen die Franzosen in München ein Unentschieden erkämpft und Hoffnungen auf einen erfolgreichen Neuanfang geweckt.

THW Kiel gewinnt Handball-Topspiel bei den Rhein-Neckar Löwen

MANNHEIM (dpa) - Der THW Kiel hat das Handball-Topspiel bei den Rhein-Neckar Löwen für sich entschieden und den Abstand auf die Bundesliga-Tabellenspitze verringert.



Der Rekordmeister setzte sich am Samstag mit 27:24 (11:12) in der Mannheimer SAP Arena durch und festigte durch den sechsten Liga-Sieg in Serie seinen dritten Tabellenplatz. Die Löwen dagegen verpassten es durch ihre erste Saisonniederlage, in die Spitzengruppe der Liga vorzurücken. Das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen hat jedoch zwei Spiele weniger als der THW absolviert. Tabellenführer bleibt die noch unbesiegte SG Flensburg-Handewitt.

Petkovic verpasst Finale bei Tennis-Turnier in Linz

LINZ (dpa) - Tennisspielerin Andrea Petkovic muss weiter auf ihre erste Finalteilnahme bei einem WTA-Turnier seit Februar 2015 warten.



Die 31 Jahre alte Darmstädterin verlor am Samstag in Linz 6:0, 4:6, 0:6 gegen die russische Qualifikantin Jekaterina Alexandrowna. Im Endspiel an diesem Sonntag trifft die Weltranglisten-119. Alexandrowna auf die Italienerin Camila Giorgi.

Draisaitl-Vorlage bei erstem NHL-Saisonsieg der Edmonton Oilers

NEW YORK (dpa) - Das deutsche Eishockey-Duo Leon Draisaitl und Tobias Rieder hat mit den Edmonton Oilers erstmals in der neuen NHL-Spielzeit gewonnen.



Beim 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)-Erfolg am Samstag (Ortszeit) bei den New York Rangers bereitete Topstar Draisaitl den Siegtreffer durch Oilers-Kapitän Connor McDavid (47. Minute) mit seinem zweiten Saison-Assist vor. Für die Kanadier war es im dritten Match der erste Erfolg.

Franzose Pinot gewinnt Lombardei-Rundfahrt

COMO (dpa) - Radprofi Thibaut Pinot Vincenzo hat am Samstag die 112. Auflage des italienischen Herbstklassikers Il Lombardia gewonnen.



Der 28 Jahre alte Franzose, der den Giro d'Italia im Mai mit einer Lungenentzündung aufgeben musste, siegte nach 241 Kilometern in Como als Solist. Auf Rang zwei landete der Italiener Vincenzo Nibali mit 32 Sekunden Rückstand auf den ersten französischen Sieger in Como seit 21 Jahren.