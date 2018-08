Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.18

Real-Star Kroos macht im DFB-Team weiter - aber mit Ruhepausen

BERLIN (dpa) - Toni Kroos wird weiter in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft spielen.



«Ja, ich werde den Weg bis zur EM 2020 weitergehen und habe mir selbst als großes Ziel gesetzt, dass wir dort deutlich erfolgreicher sind als zuletzt», sagte der Mittelfeldstar von Real Madrid der «Bild». «Unser Ziel muss sein, im Sommer 2020 eine Topmannschaft zu stellen», meinte der 86-malige A-Nationalspieler. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland sei seine Frau die Erste gewesen, «die gesagt hat: Schatz, so kannst du nicht zurücktreten.»

«Kicker»: Lahm wird OK-Chef, falls Deutschland EM 2024 ausrichtet

BERLIN (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm wird nach «Kicker»-Informationen Organisationschef, falls Deutschland die Europameisterschaft 2024 ausrichten sollte.



Der 34 Jahre alte Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 2014 habe dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Zusage für sein Engagement gegeben, berichtet das Fachmagazin am Mittwoch in seiner Online-Ausgabe. Über die EM-Vergabe wird am 27. September im schweizerischen Nyon entschieden. Einziger Konkurrent ist die Türkei. Lahm werde auch nachträglich in das DFB-Präsidium einziehen. Über das große Projekt EM 2024 hinaus, solle der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft auch bei anderen Themen seine Sport-Kompetenz einbringen.

Rudy-Wechsel: Kovac sagt «Ja» - Schalke hält sich bedeckt

LEIPZIG (dpa) - Bayern-Trainer Niko Kovac hat Sebastian Rudy die Erlaubnis zu einem Wechsel gegeben.



«Er ist einer, der viel spielen will», sagte Kovac am Mittwoch nach dem 4:1 (2:1) im Testspiel beim Zweitligisten Hamburger SV. Der Coach der Münchner beantwortete die Frage, ob der Nationalspieler gehen dürfe, im TV-Sender Sport1 klipp und klar mit «Ja!» Der 28-Jährige wird mit RB Leipzig und dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht.

Auftakt: Bieneck/Schneider unterliegen Weltranglisten-Ersten knapp

HAMBURG (dpa) - Am ersten Tag des Welttour-Finals der Beachvolleyballer in Hamburg hat das deutsche Nationalteam Victoria Bieneck und Isabel Schneider einen Sieg knapp verpasst.



Das Duo unterlag am Mittwoch im Stadion am Rothenbaum den Brasilianerinnen Agatha/Duda mit 1:2 (21:19, 17:21, 15:17). Die 27-jährige Bieneck und die gleichaltrige Schneider, die in diesem Jahr bei hochklassigen Welttour-Turnieren in Fort Lauderdale und Ostrava bis ins Halbfinale vorgestoßen waren und jeweils Vierte wurden, boten vor 3500 Zuschauern den Weltranglisten-Ersten Agatha/Duda einen harten Kampf.

Stindl bleibt Gladbach-Kapitän, Sommer wird Stellvertreter

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Lars Stindl bleibt in der neuen Saison Kapitän beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.



Der 29-Jährige ist bereits seit 2016 Spielführer der Gladbacher. Als sein Vertreter wurde der Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer von Trainer Dieter Hecking bestimmt. Dies teilte die Borussia am Mittwoch mit. Der 29-jährige Sommer wird die Gladbacher in der DFB-Pokalpartie beim Bremer Oberligisten BSC Hastedt am Sonntag (18.30 Uhr) anführen, da sich Stindl nach seiner Kapsel- und Bandverletzung noch im Aufbautraining befindet. Auch in den ersten Bundesliga-Spielen wird Sommer die Binde tragen.

Alexander Zverev in Cincinnati gleich raus

CINCINNATI (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat vor den US Open eine weitere Enttäuschung hinnehmen müssen.



Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg verlor beim Turnier in Cincinnati nach einem Freilos zum Auftakt in der zweiten Runde 7:5, 4:6, 5:7 gegen den Niederländer Robin Haase. In der vorigen Woche war Zverev in Toronto als Titelverteidiger im Viertelfinale gescheitert.