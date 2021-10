Kurz und bündig

BANGKOK: „Qualitätstouristen sollen Wirtschaft ankurbeln – Thailands Plan, bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres eine Million sogenannte „Qualitätstouristen“ anzuziehen, soll als Haupttriebfeder für die wirtschaftliche Erholung nach Überwindung der Pandemie dienen.



BANGKOK: Intelligente Technologien zur Erholung von der Covid-19-Krise – Das globale Technologieunternehmen Huawei teilte auf einer Pressekonferenz mit, dass Spitzentechnologie und intelligente digitale Infrastrukturen der Schlüssel sind, um Thailand und der Welt bei der Bewältigung der Herausforderungen und bei der Erholung von der Pandemie helfen.

BANGKOK: Tourismusbehörde steckt sich neue Ziele – Thailands am Boden liegende Tourismusbranche wird dieses Jahr mit Gesamteinnahmen von 328 Milliarden Baht voraussichtlich einen neuen Tiefpunkt erreichen, sich aber im nächsten Jahr wieder erholen und im Jahr 2023 80 Prozent des Niveaus von Vor-Corona-Zeiten (2019) erreichen, prophezeite die Tourism Authority of Thailand (TAT) in einer Pressemitteilung, die in dieser Woche veröffentlicht wurde.