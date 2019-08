Fast 100 Milliarden Baht für Be- und Entwässerung

Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.19

BANGKOK: Der Unterausschuss für große und wichtige Projekte hat am Freitag 99,65 Milliarden Baht für vier Projekte bewilligt.

Laut dem stellvertretenden Landwirtschaftsminister Thammanat Prompao werden die Vorschläge des Unterausschusses dem National Water Board in seiner Sitzung am 12. September zur Genehmigung vorliegen. Eines der vier Projekte dient mit 11,02 Milliarden Baht der Verbesserung der Wasserkapazität durch den Dienstleister Provincial Waterworks Authority. Das zweite Projekt ist der Bau des Entwässerungstunnels Khlong Phraya Ratchamontri vom Khlong Phasi Charoen zum Khlong Sanam Chai. Das Großprojekt in Bangkok wird schätzungsweise 6,13 Milliarden Baht kosten und fast vier Jahre dauern. Die Hälfte des Geldes wird aus dem Staatshaushalt kommen, während die Stadtverwaltung die verbleibenden Ausgaben abdecken soll. Dieses Projekt dient dazu, bei Starkregen das Wasser im Westen Bangkoks zügig abfließen zu lassen. Das dritte Projekt mit 71 Milliarden Baht soll die Kapazität des Bhumibol-Staudamms in der Provinz Tak um 1.795,5 Millionen Kubikmeter erhöhen. Die Bauarbeiten sollen 2020 beginnen und neun Jahre dauern.