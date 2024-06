Die Schweiz als Vermittler und Friedensförderer

GENF: Die Schweiz sieht für sich als neutraler Staat eine besondere Rolle als Vermittler zwischen verfeindeten Staaten. So vertritt sie zum Beispiel die Interessen der USA und Kanadas im Iran und die Interessen des Irans in Ägypten.

In Russland und Georgien stehen Interessenvertreter im jeweils anderen Staat unter der Schutzmacht der Schweiz.

Zusätzlich hat sie eine lange Tradition als Friedensstifter. Die Schweiz hat nach Angaben des Außenministeriums in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 30 Friedensprozesse in mehr als 20 Ländern unterstützt. Oftmals finden diskrete Treffen in der Schweiz statt. Sie vermittelte unter anderem in den 1920er Jahren bei der Festlegung der türkischen Grenzen, in den 1950er und 1960er Jahren beim Ende des Korea-Kriegs und des Algerienkriegs, sowie zwischen der Türkei und Armenien und verfeindeten Seiten in Nepal, Kolumbien und Mosambik.

1985 leiteten die damaligen Präsidenten der Sowjetunion und der USA, Michail Gorbatschow und Ronald Reagan, mit einem Treffen in Genf das Ende des Kalten Krieges ein. Zuletzt trafen sich US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin 2021 in Genf. Weil die Schweiz nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine aber die EU-Sanktionen gegen Russland auch umgesetzt hat, hält Moskau sie nicht mehr für neutral.