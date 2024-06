Berset wird Europarats-Generalsekretär

Von: Redaktion DER FARANG | 26.06.24

STRASSBURG: Der ehemalige Schweizer Bundesrat Alain Berset wurde zum neuen Generalsekretär des Europarats gewählt. Er setzte sich im zweiten Wahlgang gegen seine Konkurrentin durch. Berset tritt sein Amt am 18. September 2024 an und wird damit Nachfolger der Kroatin Marija Pejčinović Burić.

Laut Berichten der Neuen Zürcher Zeitung wurde Alain Berset, ehemaliger Schweizer Bundesrat, zum neuen Generalsekretär des Europarats gewählt. Die Wahl fand in Straßburg statt, wo sich Berset im zweiten Wahlgang gegen seine Mitbewerberin, die ehemalige belgische Außenministerin Hadja Lahbib, durchsetzen konnte. Berset erhielt 39 Stimmen, während Lahbib 25 Stimmen auf sich vereinen konnte.

Der 51-jährige Sozialdemokrat wird sein neues Amt am 18. September 2024 antreten. Er folgt damit auf die amtierende Generalsekretärin Marija Pejčinović Burić aus Kroatien, deren fünfjährige Amtszeit zu Ende geht. Berset wird der erste Schweizer in dieser Position sein, was als bedeutender Erfolg für die Schweizer Diplomatie gewertet wird.

Herausforderungen für den Europarat

In seiner neuen Rolle steht Berset vor erheblichen Herausforderungen. Der Europarat, der sich für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzt, sieht sich mit verschiedenen Krisen konfrontiert. Dazu gehören der anhaltende Krieg in der Ukraine, die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan sowie die zunehmenden autokratischen Tendenzen in einigen Mitgliedsstaaten.

Berset betonte in seiner Bewerbungsrede die Notwendigkeit, den Europarat zu stärken und seine Rolle als Hüter der Menschenrechte und der Demokratie in Europa zu festigen. Er hob hervor, dass der Europarat in Zeiten zunehmender globaler Spannungen wichtiger denn je sei.

Die Wahl Bersets wurde von vielen Seiten begrüßt. Insbesondere seine Erfahrung als langjähriger Bundesrat und seine Fähigkeit, in schwierigen Situationen zu vermitteln, wurden als wichtige Qualifikationen für die neue Position hervorgehoben.

Kritiker merkten jedoch an, dass Berset während seiner Zeit als Schweizer Innenminister auch kontroverse Entscheidungen getroffen habe, insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Dennoch überwiegt die Zuversicht, dass er in seiner neuen Rolle einen positiven Beitrag leisten wird.

Bedeutung für die Schweiz

Die Wahl Bersets zum Generalsekretär des Europarats hat auch für die Schweiz eine besondere Bedeutung. Als Nicht-EU-Mitglied, aber aktives Mitglied des Europarats, sieht die Schweiz in dieser Position eine Möglichkeit, ihre Rolle in Europa zu stärken und ihre Werte auf internationaler Ebene zu vertreten.

Schweizer Politiker verschiedener Parteien äußerten sich positiv über Bersets Wahl. Sie sehen darin eine Chance, die Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa weiter zu vertiefen und den multilateralen Ansatz in der internationalen Politik zu stärken.

Der Europarat als Hüter der Menschenrechte

Der Europarat, gegründet 1949, ist die älteste politische Organisation Europas und umfasst 46 Mitgliedsstaaten. Seine Hauptaufgabe ist der Schutz der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Im Gegensatz zur Europäischen Union hat der Europarat keine gesetzgebende Gewalt, spielt aber eine wichtige Rolle bei der Förderung und Überwachung demokratischer Standards in Europa.

Eine der bedeutendsten Errungenschaften des Europarats ist die Europäische Menschenrechtskonvention, die von allen Mitgliedsstaaten ratifiziert wurde. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg überwacht die Einhaltung dieser Konvention und hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche wegweisende Urteile gefällt, die die Menschenrechte in Europa gestärkt haben.

Mit der Wahl Alain Bersets zum Generalsekretär für eine fünfjährige Amtszeit erhofft sich der Europarat eine Stärkung seiner Position in einer Zeit, in der demokratische Werte in Europa zunehmend unter Druck geraten. Bersets Erfahrung und diplomatisches Geschick werden als wichtige Faktoren gesehen, um den Herausforderungen der kommenden Jahre zu begegnen und die Rolle des Europarats als Hüter der Menschenrechte und der Demokratie in Europa zu festigen. Seine Amtszeit beginnt am 18. September 2024 und wird voraussichtlich bis September 2029 dauern.