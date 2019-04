Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.19

CHIANG MAI: Die starke Luftverschmutzung der letzten Monate hat die Hotelbranche stark getroffen.

Nach Angaben der lokalen Thai Hotels Association ging die Belegung im März von 80 Prozent im Vorjahr auf jetzt 75 Prozent und im April sogar auf 60 Prozent zurück. Das Geschäft zu Songkran war ernüchternd. Sowohl thailändische als auch ausländische Touristen zogen Buchungen zum thailändischen Neujahrsfest zurück. Obwohl sich der dichte Dunst weitgehend verzogen hat, schauen die Hoteliers pessimistisch in die Zukunft. Denn rund um den Globus machten Schlagzeilen die Runde, dass Chiang Mai weltweit die schlechteste, eine gesundheitsgefährdende Luft hat. Hotels setzen jetzt auf die Monate Juli und August, wenn üblicherweise die Europäer und Chinesen in hoher Zahl kommen. Im letzten Jahr urlaubten 10,9 Millionen Ausländer und Thais in Chiang Mai. Die durchschnittliche Belegung der Hotelzimmer lag bei 75 Prozent.