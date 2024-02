Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 25.02.24 | Überblick

Vorwahl der Republikaner im US-Bundesstaat South Carolina

COLUMBIA/WASHINGTON: Die Republikaner im US-Bundesstaat South Carolina stimmen darüber ab, wer im November für die Partei als Präsidentschaftskandidat antreten soll. Die Wahllokale sind noch bis Sonntag 1.00 Uhr MEZ (Samstag 19.00 Uhr Ortszeit) geöffnet. Das Ergebnis der Vorwahl wird in der deutschen Nacht zu Sonntag erwartet.

Autoritär geführtes Belarus hält Parlamentswahl ab

MINSK: Erstmals seit der umstrittenen Präsidentenwahl im Sommer 2020 und den darauffolgenden Massenprotesten hält das autoritär geführte Belarus an diesem Sonntag landesweite Wahlen ab. Neben 110 Abgeordneten des Parlaments werden auch rund 12.000 Vertreter von Kommunalversammlungen neu bestimmt. Die Abstimmungen gelten als unfrei und manipuliert.

Bundesliga am Sonntag: Dortmund in Favoritenrolle

BERLIN: In der Fußball-Bundesliga ist Borussia Dortmund am Sonntag im Heim-Duell (17.30 Uhr) mit der TSG 1899 Hoffenheim in der Favoritenrolle. Der BVB ist nach der Winterpause noch ungeschlagen, Hoffenheim wartet auf den ersten Sieg im Jahr 2024. In den beiden anderen Sonntagsbegegnung erwartet Eintracht Frankfurt nach dem Europapokal-Aus den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr). Der SC Freiburg muss zum Abschluss des 23. Spieltages um 19.30 Uhr beim FC Augsburg antreten.

Deutsche Basketballer in EM-Quali in Bulgarien

BOTEVGRAD: Im zweiten Spiel der EM-Qualifikation treten die deutschen Basketballer in Bulgarien an. Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Montenegro am Donnerstag geht das Team von Bundestrainer Gordon Herbert an diesem Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Magentasport) auch in Botevgrad als klarer Favorit in die Partie.