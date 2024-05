Das bringt der Mittwoch

Heil und Paus stellen sich Fragen der Abgeordneten

BERLIN: Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stellen sich an diesem Mittwoch im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Mit der Regierungsbefragung beginnt die aktuelle Sitzungswoche.

Kabinett soll sich mit Krankenhausreform befassen

BERLIN: Das Bundeskabinett soll sich am Mittwoch (11.00 Uhr) mit einer Reform für die Krankenhäuser befassen. Die Gesetzespläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zielen darauf, die Vergütung mit Pauschalen für Behandlungsfälle zu ändern. Dies soll Kliniken von Druck zu immer mehr Fällen befreien.

Neue Bundeswehr-Drohne Heron TP beginnt Demonstrationsflugbetrieb

JAGEL: Die Bundeswehr nimmt am Mittwoch den Flugbetrieb mit der neuen Drohne vom Typ Heron TP auf. Die Flüge starten vom norddeutschen Fliegerhorst Jagel (Schleswig-Holstein) aus, nachdem das Luftfahrtamt der Bundeswehr in der vergangenen Woche die Verkehrszulassung für das israelische System unterzeichnet hatte. Der sogenannte Demonstrationsflugbetrieb soll nun sechs Monate dauern.

Palästinenser begehen im Gaza-Krieg Gedenktag an Vertreibung von 1948

GAZA/TEL AVIV: Im Schatten des Gaza-Kriegs erinnern die Palästinenser am Mittwoch an die Flucht und Vertreibung von mehr als 700.000 Palästinensern während des ersten Nahost-Kriegs 1948. Die Palästinenser begehen den sogenannten Nakba-Tag (Tag der Katastrophe) jedes Jahr am 15. Mai und damit einen Tag nach dem Jahrestag der israelischen Staatsgründung vom 14. Mai 1948.

«Wirtschaftsweise» dürften Konjunkturprognose senken

BERLIN: Die «Wirtschaftsweisen» legen am Mittwoch (14.30 Uhr) in Berlin eine neue Konjunkturprognose vor. Erwartet wird, dass der Sachverständigenrat, ein Beratergremium der Bundesregierung, die Erwartungen für dieses Jahr senkt.

EU-Kommission legt Frühjahrs-Konjunkturprognose vor

BRÜSSEL: Die Europäische Kommission stellt an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) in Brüssel ihre Frühjahrs-Konjunkturprognose vor. Im Februar war die Behörde davon ausgegangen, dass die Wirtschaft in der EU in diesem Jahr langsamer wachsen wird als zuvor erwartet, und hatte ihre Schätzung für 2024 das dritte Mal in Folge gesenkt.

Energieminister beraten über Energiepreise und Wärmewende

KIEL: Die Energieminister der Länder beraten von diesem Mittwoch an in Kiel unter anderem über die Steuerung der Energiepreise, den Strommarkt und die Wärmewende. Bei der Wende hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung liegen die Schwerpunkte bei der dreitägigen Konferenz etwa auf der kommunalen Wärmeplanung, der Finanzierung und der Transformation der Gasnetze, wie das Umweltministerium in Kiel mitteilte.

Commerzbank legt Zwischenbilanz vor

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank veröffentlicht an diesem Mittwoch (7.00 Uhr) ihre Zwischenbilanz für die ersten drei Monate des laufenden Jahres. Analysten gehen davon aus, dass der Frankfurter Dax-Konzern besser abgeschnitten hat als im bereits sehr guten Vorjahreszeitraum.

Plattners Abschied von SAP - Ala-Pietilä soll Chef-Aufseher werden

Mannheim (dpa/lsw) - Der ehemalige Nokia-Manager Pekka Ala-Pietilä soll in Mannheim auf der Hauptversammlung des Softwarekonzerns SAP am Mittwoch (10.00 Uhr) in den Aufsichtsrat gewählt werden. Der designierte Nachfolger des SAP-Aufsichtsratsvorsitzenden Hasso Plattner soll anschließend an die Spitze des Kontrollgremiums mit Sitz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) rücken und so die Nachfolge von Plattner antreten.

Suche nach sechsjährigem Arian geht weiter

BREMERVÖRDE: Die Ermittler setzen die Suche nach dem sechsjährigen Arian aus Bremervörde im Norden Niedersachsens fort. Sie wollen an diesem Mittwoch Anwohner in der Region befragen, wie die Polizei ankündigte. Möglicherweise könnten Nachbarn, die zuletzt im Urlaub waren, noch Hinweise geben oder Aufnahmen von Überwachungskameras zur Verfügung stellen.

Urteil im Mordprozess um Messerattacke im Zug bei Brokstedt erwartet

ITZEHOE: Nach mehr als zehn Monaten Verhandlung fällt am Mittwoch (11.00 Uhr) im Landgericht Itzehoe das Urteil im Mordprozess um die Messerattacke im Regionalzug im schleswig-holsteinischen Brokstedt. Angeklagt ist der 34 Jahre alte Palästinenser Ibrahim A. wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher oder schwerer Körperverletzung in vier Fällen.

Prozess gegen Christian B.: Mutmaßliches Opfer als Zeugin erwartet

BRAUNSCHWEIG: Im Vergewaltigungsprozess gegen Christian B. wird ab Mittwoch (9.00 Uhr) eines der mutmaßlichen Opfer vor Gericht erwartet. Die Irin soll als Zeugin vor dem Landgericht Braunschweig aussagen. Vor fast 20 Jahren soll sie von dem Angeklagten in Portugal brutal vergewaltigt worden sein.

Urteil in Prozess um Tötung von Säugling erwartet

München (dpa) ? Im Prozess gegen eine 20-Jährige, die ihr Kind direkt nach der Geburt getötet haben soll, wird am Mittwoch (9.30 Uhr) das Urteil fallen. Die junge Frau steht wegen Mordes vor dem Landgericht München I, weil sie den Säugling laut Anklage vor rund einem Jahr heimlich zur Welt gebracht und dann in einer Toilette ertränkt hatte.

Borussia Dortmund stellt Ricken als neuen Sportchef vor

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund stellt am Mittwoch (12.00 Uhr) Lars Ricken als neuen Sportchef vor. Der 47 Jahre alte ehemalige Nationalspieler war im April überraschend vom Direktor des Nachwuchsleistungszentrums befördert worden und übernimmt künftig Aufgaben von Clubchef Hans-Joachim Watzke, der Ende 2025 ganz aus der Geschäftsführung ausscheidet.

Deutschland trifft bei der Eishockey-WM auf Lettland

OSTRAVA: Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Mittwoch (16.20 Uhr) bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im vierten Gruppenspiel auf Lettland. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis steht nach zwei deutlichen Niederlagen gegen die USA und Schweden im tschechischen Ostrava gegen den WM-Dritten unter Druck. Eine Niederlage wäre ein herber Rückschlag im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale