Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.05.24 | Überblick

Saisonfinale in der Bundesliga: Spannung im Tabellenkeller

BERLIN: Am letzten Spieltag der Bundesligasaison 2023/24 wird es im Kampf um die Europapokalplätze und vor allem den Klassenerhalt noch mal spannend. Im Tabellenkeller haben der VfL Bochum bei Werder Bremen und der FSV Mainz 05 beim VfL Wolfsburg die besten Karten, sich im Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu retten.

Union Berlin, aktuell auf Relegationsplatz 16, muss dagegen sein Heimspiel gegen den SC Freiburg gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen. Bei einer Niederlage droht gar der Direktabstieg, sollte der Tabellenvorletzte 1. FC Köln beim 1. FC Heidenheim gewinnen und dabei die um drei Treffer schlechtere Tordifferenz auf Union aufholen. Eintracht Frankfurt kann schon mit einem Punkt gegen RB Leipzig den sechsten Platz absichern, der mindestens für die Europa League reicht.

Formel-1-Piloten kämpfen um Pole Position in Imola

IMOLA: Die Ferrari-Fans hoffen beim Grand Prix der Emilia-Romagna auf eine Pole Position in Rot. Das letzte Mal stand Michael Schumacher 2006 für die Scuderia in der Startaufstellung ganz vorne und holte dann auch den letzten Sieg in Imola für die Italiener. In der Qualifikation am Samstag (16.00 Uhr/Sky) macht sich das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz Hoffnungen auf die Pole Position. Weltmeister Max Verstappen erlebte einen holprigen Auftakt in Italien. Der WM-Spitzenreiter von Red Bull leistete sich Fahrfehler und kam noch nicht in seinen Rhythmus. Nico Hülkenberg kämpft im Haas um eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr).

Fury und Usyk kämpfen um alle bedeutenden Schwergewichts-Titel

RIAD: Die Weltmeister Tyson Fury und Oleksandr Usyk boxen am Samstagabend (DAZN) um die Krone im Schwergewicht. Im WM-Vereinigungskampf im saudi-arabischen Riad stehen alle vier bedeutenden Titel der Verbände IBF, WBO, WBA und WBC auf dem Spiel. Erstmals nach Lennox Lewis vor 25 Jahren kann der Sieger des Mega-Fights der sogenannte «Undisputed Champion» im Schwergewicht werden. Als leichter Favorit steigt der ukrainische Vierfach-Champion Usyk in den Ring.