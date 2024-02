Das bringt der Samstag

Russischer Angriffskrieg gegen Ukraine dauert schon zwei Jahre

KIEW: Der Beginn von Russlands brutalem Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine jährt sich an diesem Samstag bereits zum zweiten Mal. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew werden aus diesem Anlass mehrere hochrangige westliche Politiker erwartet. Konkrete Namen wurden allerdings nicht öffentlich genannt. Außerdem gibt es zahlreiche Gedenkveranstaltungen - auch weit über das angegriffene Land hinaus.

Bundesweite Solidaritätskundgebungen für Ukraine

BERLIN: Zwei Jahre nach dem Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine solidarisieren sich vielerorts in Deutschland am Samstag Menschen mit dem angegriffenen Land. In Dutzenden Städten sind Kundgebungen, Gedenkgottesdienste und -konzerte geplant. In zahlreichen Städten wollen auch Oberbürgermeister und in Deutschland lebende Ukrainerinnen und Ukrainer an den Demonstrationen teilnehmen. Dabei soll auch der vielen Opfer des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gedacht werden.

Auszeichnungen der Berlinale werden verliehen

BERLIN: Bei den Filmfestspielen in Berlin werden an diesem Samstagabend (18.30 Uhr) die Auszeichnungen verliehen. Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o leitet in diesem Jahr die Internationale Jury. Insgesamt 20 Filme sind im Rennen um den Goldenen Bären. Mit dieser Auszeichnung wird der beste Film im Wettbewerb geehrt. Vergeben werden auch mehrere Silberne Bären, beispielsweise für die beste Regie und die beste Schauspielleistung.

Erster Landesverband der Wagenknecht-Partei wird in Sachsen gegründet

CHEMNITZ: Das Bündnis Sahra Wagenkecht (BSW) gründet an diesem Samstag (ab 10.00) in Chemnitz seinen ersten Landesverband. In Sachsen will die neue Partei im Juni auch bei der Kommunalwahl und Anfang September bei der Landtagswahl antreten. Als Bundespartei hatte sich das BSW bereits im Januar formiert. Nun soll die Verankerung in den Ländern folgen.

«Miss Germany» 2024 wird im Europa-Park gewählt

RUST: Zehn Frauen treten an diesem Samstag (20.45 Uhr) im Europa-Park im südbadischen Rust an, um «Miss Germany» 2024 zu werden. Unter den Finalistinnen im Alter von 22 bis 42 Jahren ist Tamara Schwab (31) aus dem bayerischen Roth. Sie lebt nach eigenen Angaben seit zweieinhalb Jahren mit einem Spenderherz. Der Siegerin der Wahl winkt - wie schon im vergangenen Jahr - der «Female Leader Award». Er ist mit einer Siegprämie von 25.000 Euro verbunden.

Bundesliga am Samstag: Bayern gegen Leipzig unter Druck

BERLIN: Bei den Spielen der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag steht das Topduell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) im Mittelpunkt. Für die Bayern ist es das erste Spiel nach der Bekanntgabe der Trennung von Trainer Thomas Tuchel nach der Saison. Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge steht der Rekordmeister unabhängig von den nur noch geringen Titelchancen unter Zugzwang.